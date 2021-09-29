牙齒｜口臭牙痛食物經常攝牙縫？5大常見攝牙罅原因可能牙齦萎縮!

在吃飯的時候，食物容易卡菜渣嗎？有些人是因為天生牙縫大，所以會有食物塞牙縫的問題，但若過去沒有這個煩惱，近期卻頻繁有食物卡牙縫的困擾，那可能是牙齒生病了。



食物常塞牙，對口腔健康有危害！

塞牙最主要會使部牙周組織被破壞和發炎，還有造成齲齒使食物更容易阻塞，以及食物殘渣對牙齦的慢性刺激，最後造成為牙周病，常見的症狀為牙齦萎縮、膿腫、常有口臭，嚴重時會使牙齒鬆動及脫落。以下是5個常見的食物塞牙原因。

吃東西常塞牙？可能是口腔5大問題（點擊圖片👇👇👇）

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一、牙齦萎縮：



當民眾長期不注意口腔衛生，或是隨著身體老化都會使牙齦逐漸萎縮、牙縫變大，讓食物容易塞牙；這時就需要從預防牙周病開始，利用貝氏刷牙法，清潔牙齦邊緣和牙縫，每天早晚都刷牙3分鐘，並定期在半年至牙醫診所洗牙。

二、牙齒磨損：



牙齒磨損最主要的問題，可能是因為長期咀嚼較硬、難咬的食物，造成磨損較少的齒面變得鋒利，使食物容易塞進去。建議民眾少吃太過堅硬、難咀嚼的東西，也避免使用牙齒開瓶蓋等動作，減少牙齒的磨損。

三、長智齒：



在智齒生長時，常因為牙齒的生長空間不夠，因此擠壓附近的牙齒空間，或是因為歪斜的生長，導致容易卡住食物；建議如果發現智齒長歪或反覆發炎，就要趕快去牙醫就診，控制發炎後，將智齒拔除。

四、有蛀牙：



蛀牙是一種細菌性疾病，若不及時治療，隨著病程發展容易形成牙洞，吃東西時食物就容易塞住牙洞；建議需要治牙醫診所及時補牙，避免問題擴大，並且注意新補的牙要與旁邊的牙接觸緊密，否則也容易導致塞牙的問題。

五、掉牙：



牙齒缺失、錯位、扭轉、脫落、參差不齊等現象，都可能引起塞牙；建議這種情況需早日求助牙醫解決，在臨 床上主要有活動牙、烤瓷牙、種植牙等3種選擇。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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