聽力退化｜一文讀懂助聽器重要性 聽力老化成因 附日常自我檢測

當人人重視健康，全身上下內外的健康都成為關注議題時，似乎有一個主要器官較常被遺忘，那就是耳朵。與身體其他部分的疾病不同，聽力一旦受損，是沒有手術可治療，只能配戴助聽器或人工耳蝸。有醫生更指出，聽力老化可能是中風、腦退化症等嚴重疾病的先兆。本文將探討助聽器的重要性、與人工耳蝸的分別、預防聽力受損的方法以及簡單的自我檢查方法。



與身體其他部分的疾病不同，聽力一旦受損是沒有手術可治療，只能配戴助聽器或人工耳蝸。（圖片：ankemedia）

日本醫學節目《健康要Fact Check》其中一集就請來耳鼻咽喉科山西敏朗醫生，分享聽力退化對人體的影響，節目測試現場10位年齡介乎31至59歲的嘉賓聽力，當中9人的聽力已經出現退化。山西醫生建議聽力衰退得最嚴重的加藤和子，因為她雙耳都有聽力衰退的情況，已有輕度至中度的聽覺障礙，醫生建議她需配戴助聽器以協助日常生活。

助聽器須配戴 對日常生活及身心有重要影響

有些聽力受損的病人，尤其是長者，對於配戴助聽器有抗拒心態。以日本為例，助聽器的普及率只有約13.5%，對比西方國家至少30％的普及率，低近一半以上。事實上，配戴助聽器對聽力受損人士十分重要。他解釋，重要性主要可分為直接影響及間接影響兩方面。

首先，配戴助聽器能有效減低聽覺進一步衰退，因為當聽力受損人士聽到聲音，聽覺中樞神經功能保持活躍，便有助減慢聽力衰退。而且不配戴助聽器的話，長期無法與別人正常溝通，也會對言語及理解能力會有所影響。

助聽器能有效讓聽力受損人士面對各種溝通所需，減低日常生活、工作、學習、社交等方面的不便。（圖片：businessweekly）

間接影響方面，助聽器能有效讓聽力受損人士面對各種溝通所需，減低日常生活、工作、學習、社交等方面的不便；同時能夠確保人身安全，因為完善的聽力提供方向感，一旦遇上危險時有助及時作出反應。醫生更指，助聽器不止能使病人在一般環境下聽到聲音，更重要是可以在嘈吵的環境，辨識聲音內容和來源。

此外，助聽器讓聽力受損人士自立，維持正常社交，並避免因聽不清而產生不安和焦慮，對身心健康有正面影響。醫生更提到，有些病人因無法正常與家人溝通，並經常為家人帶來麻煩，因而影響與家人的關係。

人工耳蝸與普通助聽器 前者更適合嚴重失聰人士

除了傳統助聽器，有一種新式的助聽儀器，稱為「人工耳蝸」。兩者有甚麼分別？助聽器的功能是放大聲音，從而令內耳的絨毛細胞和聽覺神經可以接收聲音；但如果絨毛細胞已嚴重受損，導致嚴重或完全失聰，助聽器便無法發揮作用。

人工耳蝸，故名思義是代替耳蝸的功能，能避開某些受損部位，直接刺激聽覺神經，幫助聲音傳送至大腦，是助聽器無法做到。（圖片：wjkuo）

而人工耳蝸，故名思義是代替耳蝸的功能，能避開某些受損部位，直接刺激聽覺神經，幫助聲音傳送至大腦，但前提是必須要有足夠的聽覺神經細胞存活，才能達到這個作用。人工耳蝸的用法較為複雜，需進行手術植入；配戴後亦需要由醫生進行多次調整。不過，比起普通助聽器，人工耳蝸更適用於嚴重失聰個案，例如雙耳均嚴重受聰、配戴助聽器也無法改善聽力的成年人或長者、先天重度失聰的嬰兒等。

聽力退化因素有多種 扭大音量聽耳機致聽力受損年輕化

導致聽力退化的後天因素十分多，較常見的包括年紀、工作、生活習慣及疾病。年紀方面，聽覺器官通常在50歲後便開始老化，聽力逐步減退，屬自然規律。工作方面，耳朵長期暴露在噪音下，即約85分貝以上，會導致聽力失損，因此建築工人、司機等是高危一族。

生活習慣方面，經常使用耳機，甚至扭大音量，是導致聽力受損年輕化的因素；吸煙等不良嗜好也會令自由基在體內累積，長遠為聽覺帶來不良影響。而糖尿病、高血壓等疾病亦會令血管機能變差，包括內耳血管，因而令聽力逐步流失。

經常聽耳機，甚至扭大音量，是導致聽力受損年輕化的因素。（圖片：yebkg）

聽力受損不可逆轉 應在日常做足預防措施

即使現代醫學發達，聽力受損仍然是不可逆轉，因此應在平日做足預防措施，延遲退化發生。首先最直接的預防方法就是在出入高噪音環境時，配戴耳塞、耳罩或降噪耳機來保護聽力，尤其是長期要在噪音環境下工作的人士，他們也需要定期進行聽力檢查。聽力檢查有助及時發現受損情況並加以治療，避免惡化；同時有助及早安排配戴助聽器，避免聽力進一步退化。

最直接的預防方法就是在出入高噪音環境時，配戴耳塞、耳罩或降噪耳機來保護聽力。（圖片：healthnews）

此外，應戒掉影響聽力的壞習慣，例如減少使用耳機，使用時將音量調到中至低，而且每天不超過1小時，並應中途暫停片刻，讓聽覺有所休息。

日常自我觀察 簡單聽力測試

除了進行專業聽力檢查之外，日常觀察也有助及早察覺問題，包括留意自己是否經常有耳鳴、聽到嗡嗡聲等異常聲音；是否一邊耳朵比另一邊聽得較清楚；是否要近距離才聽到聲音；是否在嘈雜環境下經常無法分辨其他聲音內容及來源。也可以詢問家人和朋友關於自己的習慣，例如是否經常將電視音量扭大、交談時是否經常要求重複內容等等。

日常觀察也有助及早察覺問題，包括留意自己是否經常有耳鳴、聽到嗡嗡聲等異常聲音；是否一邊耳朵比另一邊聽得較清楚等。（圖片：drhearing）

此外，網上有簡單的聽力測試，透過問卷及聲音測試，協助判斷是否有需要進行更進一步的聽力測試。醫生提醒，一旦察覺聽力出現問題，應盡快檢查、找出成因並進行治療；而且有需要時便應配戴助聽器，有助避免聽力進一步惡化。

Reference: HK01,國民健康署