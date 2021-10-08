抑鬱症｜本港抑鬱指數升近3成　遠離焦慮學習面對負面情緒最重要

疫情持續超過一年，加上社會環境的改變，觸發新一輪移民潮，面對親朋好友的離別等，都令港人身心承受極大壓力。今年第一季香港心理衛生會聯同香港城市大學調查全港的抑鬱指數，發現23%受訪者出現中等至嚴重抑鬱，較2018年上升27%。當中61.7%受訪者的壓力來自疫情，包括因減少與人交流、擔心自己和家人患病而受困擾。



抑鬱症、躁鬱症和焦慮症三種精神疾病的名稱對港人毫不陌生，但未必人人都懂得辨認當中的分別。

抑鬱症：長期憂鬱失動力

抑鬱症患者，其心理狀態通常長期憂鬱、對所有事情失去興趣和動力、自我價值低、反覆想到死亡，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃；生理方面，則會食慾及體重驟降或驟升、失眠或嗜睡；專注力、思考力或決斷力減弱等。

抑鬱症患者的心理狀態通常長期處於負面，生理或者會出現暴食或厭食的狀況。（圖片：commonhealth）

躁鬱症：躁狂抑鬱短時間內發生

至於躁鬱症患者，他們會在不同時期經歷抑鬱（depression）及躁狂（mania）兩種極端情緒。抑鬱時期的症狀與抑鬱症相近；躁狂時期的心理症狀則有情緒高漲、反應極快、自覺充滿自信及能量、脾氣可能（但不一定）變得暴躁，而兩種情緒的轉換往往能夠在極短的時間內發生，對患者的身體造成負擔。

焦慮症：常恐懼不安

焦慮症的症狀與抑鬱症大致相同，不過他們較常有精神繃緊、害怕、不安、擔心、恐懼等情緒。一般人無論在日常生活，抑或工作中都會遇到這些情緒，但焦慮症患者的不安感會維持一段長時間，甚至會影響日常生活，包括出現呼吸急速或困難、心跳加速、流汗、口乾、肌肉繃緊等明顯的生理症狀。

焦慮症患者常有精神繃緊、害怕、不安、擔心、恐懼等情緒，而且程度嚴重至影響日常生活。（圖片：mentalwe）

學習與負面情緒共存

負面情緒人人有，最重要是及早察覺和學會釋放它們。想了解自己更多，學習如何面對負面情況，或可參考一下張寶華的方法。資深傳媒人張寶華，曾經歷了兩次情緒問題，最終讓她明白無形壓力不是無法處理，有時只是自己未打先退。她形容負面情緒為black dog，永遠伴隨身邊，隨著心情起伏而時大時小，她覺得要學會與black dog共存，如何閱讀壞情緒丶面對壓力和恐懼不用怕，好好掌控情緒，在這個不安的世代中保持頭腦冷靜。**立即登入「01空間」了解購買網上直播通行證**

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同場加映：伍仲衡再搞花臣音樂會



著名音樂人伍仲衡，在全球疫情籠罩底下，從去年4月起，已經舉行網上Music Live，至今已超過80場，由80年代前輩到新晉歌手輪流撐場，大唱經典流行金曲。除了過足唱歌癮外，亦吸引了超過980萬流量收看，成為香港音樂網上直播節目之冠，也成為娛樂圈的熱話。

2021年3月，他更舉辦了本年度首個音樂會，兩場音樂會全場爆滿，更與20多位歌手大唱經典金曲，也是香港首創網上同步直播，與全球來自39個國家，近四千位網友同步渡過兩晚難忘音樂會。10月16、17日他再接再厲，再搞花臣音樂會 Part II，並以全新曲目及嶄新的歌手組合，繼續用音樂為全球樂迷帶來正能量！**立即進入「01空間」以了解更多**