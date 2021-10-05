醫生：子宮內膜癌年輕化　女士容易忽視下體出血

近年女性們越來越注重女性癌症，例如子宮頸癌，但其實子宮體癌更常見，當中以子宮內膜癌佔九成，有醫生更指臨床上所見的患者有年輕化趨勢。然而，臨床上有一成患者確診時癌細胞已轉移，治療主要是化療，但預後較差。幸好現時已有標靶免疫治療組合，作為女性的治療選擇，有助延長存活期。



(左起)臨床腫瘤科專科張天怡醫生、香港大學李嘉誠醫學院婦產科學系講座教授顏婉嫦醫生。

香港大學李嘉誠醫學院婦產科學系講座教授顏婉嫦醫生說，近年香港女性不生育或遲生育、加上本港糖尿病個案增加、肥胖人口增加等，這些也會增加患上子宮內膜癌的風險。子宮內膜癌是惡性腫瘤的一種， 最新2018年子宮體癌新症數字逾1100宗，是本港第四常見的女性癌症，十年間增加七成，比子宮頸癌更多。

一成患者確診時已遠端轉移

臨床腫瘤科專科張天怡醫生指，根據醫管局最新數據，確診時子宮內膜癌屬遠端轉移的有約一成，他們的五年存活率只有約17%，「主要是因為轉移性子宮內膜癌的治療預後一般，一線化療標準治療為結合使用卡鉑和紫杉醇，緩解率也只有約五成，亦沒有標準二線治療，治療選擇較少。」

醫生表示，根據醫管局最新數據，確診時子宮內膜癌屬遠端轉移的有約一成，他們的五年存活率只有約17%。

標靶免疫治療組合助延存活期

張醫生說，有約七至八成子宮內膜癌個案並不屬於高微衛星不穩定性（MSI-H）或錯配修復基因缺陷（dMMR），可使用新型治療組合—標靶藥樂伐替尼和免疫治療匹博利組單抗。研究將此療法與化療相比，使用標靶結合免疫治療的患者無惡化存活期和整體存活期分別為6.6個月和17.4個月；相反使用化療只有分別3.8個月和12個月。

個案張女士（化名）確診子宮內膜癌屬於第一期，2016年切除兩邊卵巢和輸卵管後，情況暫有好轉，但及後多次發現癌細胞再次活躍，多番治療下仍於2021年1月證實復發。醫生為她進行檢測後，發現張女士適用匹博利組單抗合併樂伐替尼，經過四個用藥週期後，電腦掃描顯示良好的部分反應，包括她的左外腹腔淋巴結有所改善、腹膜轉移和陰道頂部復發情況消退，用藥至今，情況穩定。