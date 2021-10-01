維他命E｜抗氧化延緩衰老吃比塗更好　杏仁助防糖尿骨質疏鬆3症狀

養顏美容不只是要多補充維他命C，「維他命E」因具有「抗氧化」的作用，成為身體對抗老化的重要營養素！



那到底平時該怎麼補充？補充時有什麼注意事項？就讓台灣Heho營養師吳宜庭來解答吧！

▼維他命E適合口服還是外用？哪種堅果含量最豐富？（按圖👇👇👇）

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維他命E對人體的影響

問題1：市售的口服保健食品，或是外用型的保養品，都會特別強調增加「維他命E」，請問哪一個作用比較好？

市面上有許多保健品或是保養品，都看準維他命E可抗氧化，所以都會添加至產品中，以達到延緩老化的作用，而其中可以達到較好作用的方式，就是用吃的！

「這是因為維他命E屬於脂溶性維他命，伴隨食物中的油脂會比較容易讓人體吸收，藉此提升體內維他命E的含量，使其能夠在肌肉、神經或是生殖系統等全身系統運作。」台灣Heho營養師吳宜庭在節目《營養TalkTalk》如此解說。

若是選用塗抹的方式，會因為維他命E的分子大小，和當下的皮膚狀態而受到限制，所以只會有局部的改善，所以選擇口服的補充方式會比較好。

問題2：缺乏維他命E，有可能會有導致下列何種症狀？

A. 糖尿病

B. 不孕症

C. 骨質疏鬆症



如果人體缺乏維他命E時，最有可能會引發不孕的情形！維他命E其實又稱「生育醇」，最初是在動物身上發現，若是缺乏維他命E的話，就會導致不孕。

這是因為維他命E本身具有維持細胞膜結構的功能，以免細胞膜遭受破壞，一旦缺乏，人體的精細胞或卵細胞就容易破裂，導致無法順利懷孕。

▼3個問題檢視有沒有吃對B雜（按圖看清👇👇👇）

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問題3：堅果種子類是補充維他命E的豐富來源，請問核桃、腰果、花生、杏仁果等堅果當中，何者的維他命E含量最高？

台灣Heho營養師吳宜庭：「答案是杏仁果，每100公克的杏仁果就含有23.9毫克的維他命E，依照成人一天的建議攝取量12毫克來計算的話，每天吃10公克的杏仁果，就可以得到五分之一的建議攝取量。」除了堅果類外，另外植物油、全穀類或是蔬菜類也都豐含維他命E，所以每天均衡攝取六大類食物，就能補充到一天的所需。

備註：（每100公克所含維他命E總量（mg），核桃有17.2毫克、腰果有8.2毫克、花生有 15.1毫克）。

溫馨小提醒

維他命E有助身體減少因壓力、紫外線、污染，或是因高油高糖飲食所引起的氧化壓力，可避免自由基去攻擊細胞，所以也是個不能缺少的必須營養素。

吳宜庭也提醒有肝臟疾病、手術前後，或是本身有在服用藥物的人，若是需要補充高劑量的維他命E的話，請一定要跟醫師或是營養師討論後再進行，以免因為補過量產生交互作用，或是影響凝血功能喔！

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