便秘｜宿便太多易生痔瘡大腸癌！中醫教5提肛法防便秘尿滲5大功效

便秘是都市人的常見問題，經常「肚谷谷」令人相當困擾。改善便秘問題除了可從飲食入手外，註冊中醫師梁婉婷亦介紹了一套可居家進行的提肛養生法，透過不斷把肛門收緊及放鬆，來改善便秘、痔瘡及泌尿問題等，女士甚至可收緊臀部線條及修身之效。



大便太硬、大便困難、大便習慣改變、大便頻率太少或突然減少都可以是便秘。（圖片：ttvc）

認清便秘3指標

香港醫護學會資料指，每個人排便次數不同，一日三次至三日一次均屬正常，但最好保持一定的規律性。當中要判別是否便秘，可以用以下3個基本指標進行辨別：

1. 每周排便少於3次

2. 排便後時有「痾」不清的感覺

3. 糞便乾硬致排便費力

長時間的便秘問題除了會令肚脹不適外，亦會對健康帶來長遠的疾病風險，如大便出血、痔瘡，甚至大腸癌等。

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提肛是什麼？

要預防便秘，據健福堂註冊中醫師梁婉婷醫師介紹，中國古代有一套提肛養生法，只要患者分別以平躺、坐下或站立等姿勢，透過有規律地把肛門收縮及放鬆，即可達至預防及紓緩便秘的問題，並達到養生的效果。此法更適合各個年齡層的人群，並以中老年一族尤為合適。

▼提肛養生法可透過各個姿勢進行（點擊圖片查看👇👇👇）

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站立提肛



做法：

1. 雙手叉腰，雙腳站立

2. 踮起腳跟，肛門上提

3. 持續5秒鐘後放鬆

4. 重複10至30次，每天3組

坐立提肛



做法：

1. 坐床邊，雙手叉腰後站立

2. 肛門收縮上提，持續5秒

3. 再放鬆坐下

4. 重複10至30次，每天3 組

夾腿提肛



做法：

1. 仰臥，臀部、大腿肌肉用力夾緊

2. 用力時吸氣，肛門及周圍肌肉上提

3. 持續約5秒，放鬆呼氣

4. 重複10至30次，每天3 組

屈腿提肛



做法：

1. 仰臥屈膝，雙臂平放身體兩側

2. 兩足跟盡量靠近臀部

3. 以腳掌和肩部支撐，骨盆抬高，同時收縮肛門

4. 維持約5秒後放鬆

5. 重複5至10次，每天3 組

平臥提肛



做法：

1. 頭下墊軟枕，雙腿屈曲微分開

2. 收緊盆底肌肉，類似憋尿

3. 收縮到頂點時堅持5秒，再放鬆5至10秒

4. 每天練習2次，每次15至20分鐘

5. 不覺疲乏為宜

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提肛法功效

除了紓緩便秘外，梁婉婷醫師指出由於提肛的動作可鍛煉到骨盆底肌肉，當中包括陰道、尿道口及肛門周圍的肌肉等，同時並有助按摩肛門附近的肌肉和血管，達到促進肛門周邊血液循環的作用，因此對預防及紓緩痔瘡、脫肛等肛周疾病有正面作用。

對女性而言，提肛亦可減少應力性尿失禁（即提重物、打噴嚏、運動等致腹部壓力增加，出現尿急、漏尿的情況）的問題出現，同時亦可收緊臀部肌肉的線條。

至於男士常做提肛，更是對前列腺簡單而溫和的按摩，除了可強化肌體骨盆底肌肉力量外，對前列腺疾病的預防和恢復有適當幫助。

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起居飲食需配合

梁婉婷醫師亦表示通過合理的膳食調理，也可減少對肛門直腸部的刺激，促進血液循環，改善肛周直腸部位的血液瘀滯等。因此，她建議進行提肛鍛鍊期間，需多吃蔬果及飲水，肉、魚、蛋等亦要適量進食，不過鹽、油及辛辣刺激食物等則需少吃，烹調方式以蒸、白灼、燜等為佳，減少油炸。

生活起居方面，梁婉婷醫師亦有以下建議：

1. 起居作息有時，忌食太飽。

2. 夏天天氣潮熱，易傷暑氣，飲食宜健脾祛濕為主，如冬瓜、陳皮、薏苡等。

3. 睡眠的環境宜寧靜、少燈光、保持空氣流通。

4. 平素保持心情舒暢，適量運動。

5. 餐後可飲無咖啡因飲品，如玫瑰花茶、洋甘菊茶等。

提肛過程應以不疲勞為主

提肛動作雖然簡單方便，但梁婉婷醫師亦提醒鍛煉者不應急於求成，若訓練力度過大，刺激肛門肌肉組織，反而有機會引發肛門相關疾病。她強調，提肛過程應以不疲勞為主，持續鍛煉，才能達到養生的效果。

她又提醒提肛運動僅用作日常緞練之用，並非主要治療措施，進行前宜先諮詢註冊中醫師。如在鍛煉過程中出現不適，應立即停止鍛煉，並立即求醫。而手術後人士、孕婦、長期病患者、陳舊性肛裂患者，肛周炎症性患者（如肛竇炎患者、肛周膿腫等患者）等，亦應避免進行提肛運動。