氣鬱體質｜憂傷敏感常脹痛 花茶黑豆枸杞可理氣解鬱

經常聽到有人話「條氣唔順 」，除了因為心情鬱結，亦有可能是體質出事？在香港這個高壓城市，工作或生活中難免會遇到挫折。如生活壓力未能得到適當的排解，長期「屈住屈住」，久而久之會變成心結，容易造成氣鬱體質。

「條氣唔順 」有可能是體質出事？(圖片: FreePik)

中醫認為「氣」是構成萬物的基本物質，除了源於父母的「先天之氣」；日常飲食、生活模式及情緒管理則影響「後天之氣」的形成，兩者結合則組成流動全身的「氣」，用於連接及影響體內各個器官，幫助推動及維持五臟六腑的運作。

氣鬱泛指身體氣血運行不順暢，導致體內的「氣」出現堵塞的狀況。一般而言，氣鬱者會同時出現「肝氣鬱結」的情況。中醫角度認為，肝臟主疏洩，負責疏通體內的氣。當氣在體內囤積過量，肝臟亦無法舒暢條達，繼而形成「氣鬱體質」，引發不同的健康問題，甚至增加患癌風險。

當氣在體內囤積過量，肝臟亦無法舒暢條達，繼而形成「氣鬱體質」(圖片: 醫師Easy)

個人性格及心理健康亦是構成氣鬱體質的重要因素。除了不懂得發洩情緒、壓力的人士，完美主義者、對事情有著無比執著或性情憂鬱的人，也會因為對自己要求過高，往往加諸太多壓力於自身，容易鑽牛角尖，而形成氣鬱體質。

敏感多疑易有氣鬱 輕則情緒病、重則致癌！

從外表上分辨，如屬氣鬱體質人士體格大多比較瘦削、面色暗黃、舌苔白而厚。由於情緒上容易感到憂愁、煩悶不樂、敏感多疑；因此部分人性情更加急躁易怒，使體內不時會出現痛楚。與血瘀體質的刺痛感有分別，氣鬱者的病感是偏向脹痛，最常會出現於腹部、胃部、胸肋的位置；喉間似是有明顯的異物梗塞，而且容易出現胃酸倒流、胃氣和便秘情況。以上種種徵狀會使氣鬱人士睡眠質素欠佳，影響作息，形成惡性循環。

氣鬱者情緒上容易感到憂愁、煩悶不樂、敏感多疑 (圖片: FreePik)

中醫普遍認為，氣鬱體質人士較易患上生殖系統方面的疾病。例如女性在經期前，或會感到乳房及小腹脹痛，有機會形成痛經及月經失調；男士的性能力可能會受影響，而出現勃起功能障礙、早泄、不育及前列腺問題。氣鬱輕者，有可能會積累至血瘀，甚至會引發各種情緒或精神疾病，即抑鬱症、焦慮症、恐慌症等；嚴重者更有機會轉化成各類癌症，如乳癌、大腸癌、淋巴癌等。

男士的性能力可能會受影響，而出現勃起功能障礙、早泄、不育及前列腺問題 (圖片: FreePik)

注意調節心情 配合健康習慣改善氣鬱症狀

中醫認為「百病皆由氣所生」；氣鬱多由煩悶所致，若長期積累下來，會導致血液循環不順暢，因此這類人士的保養關鍵在於「疏通肝氣」。如想改善體質，首先要注意調節心情，學懂如何面對壓力及與負面情緒相處；平日亦可培養運動習慣，如跑步、瑜珈、泰拳、游泳等，發洩情緒之餘，也有助氣血流通。其次，室內環境最好保持寧靜、明亮，在家盡量少開冷氣或暖氣，讓自然空氣於室內流通，亦有助緩解氣鬱症狀。

室內環境最好保持寧靜、明亮，盡量少開冷氣或暖氣，讓自然空氣於室內流通 (圖片: FreePik)

缺乏足夠休息亦是影響情緒的其中一個重要因素，故建議氣鬱者應在睡前避免飲用咖啡、濃茶；盡量建立固定的作息時間，同時可以選擇紅葡萄酒、花茶等有助放鬆心神、清心養肝、行氣解鬱的飲品，有助改善睡眠質素。

氣鬱者應在睡前避免飲用咖啡、濃茶 (圖片: FreePik)

而氣鬱體質人士的飲食原則應盡量清淡，避免吃辛辣刺激及收斂酸澀的食物，如生蒜、石榴、烏梅、楊梅、草莓、楊桃、酸棗、李子、檸檬、南瓜、泡菜等；宜多食行氣活血、理氣解鬱的食材，如菊花、玫瑰花、茉莉花、大麥、柑橘、柚子、白蘿蔔、海帶、蕎麥、苦瓜、紅菜頭、黑木耳、核桃、山楂、黑豆等。 若時間充足，可以不時煮紅棗桂圓湯或百合蓮子湯，有健脾、養心、安神的功效。

紅棗桂圓湯，有健脾、養心、安神的功效。(圖片:FreePik)

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