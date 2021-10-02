減肥｜牛油果不只有助瘦身！研究指持續吃3個月減少女性內臟脂肪

牛油果近年來受到女性寵愛，因為營養價值極高，加上兩大豐富營養成分：不飽和脂肪酸、膳食纖維，有助降低膽固醇、維持血糖平穩，但如今有研究發現，把牛油果當作日常中飲食選擇，持續12週後改變女性腹部脂肪分佈、連內臟脂肪也跟著減少。



脂肪分成這兩種！

其實人的腹部有兩種脂肪：皮下脂肪、內臟脂肪，往往內臟脂肪高的人有更高的機會罹患糖尿病等風險，雖然減肥能有效減少內臟脂肪，但減重對大多數人來說是不容易成功 。

皮下脂肪：堆積在皮膚下方的脂肪，除了儲存脂肪外，重要的功能是保暖、避免外界衝擊。

內臟脂肪：堆積在腹部深處的脂肪圍繞內臟，最容易觀察的地方就是「腰圍」，內臟脂肪過多會導致腹部肥胖。

因此，研究人員希望不依賴低熱量飲食和減肥，或許藉由飲食的改變，就可以對肥胖患者改善其內臟脂肪，為了釐清皮下脂肪與內臟脂肪的比例是否會隨著攝取牛油果而改變，開始對105名肥胖的成年人進行研究。

連續吃牛油果12週對女性有明顯改變（點擊下圖看清👇👇👇）

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「我們的目標不是減肥，是希望了解吃牛油果對身體脂肪有何影響，因為脂肪分佈在體內不同的位置對健康佔有重要作用。」主要研究者伊利諾伊州運動機能學奈曼漢（Naiman Khan）教授說道。

總共105名受試者年齡介於25-45歲，隨機被分為兩組，一組每天會有一餐吃到含有新鮮牛油果的餐點，而另一組則是吃相同成分、卡路里，但不含牛油果的飲食，這樣的模式將維持12週，受試者會在最一開始和結束時，測量腹部脂肪和葡萄糖耐量試驗，葡萄糖耐量試驗是指機體對血糖濃度的調節能力。

結果研究發現，每天都有食用牛油果的女性內臟脂肪明顯減少，包含內臟脂肪與皮下脂肪的比率都降低，彷彿脂肪從器官中重新分佈。但這樣的方式對男性卻沒有太大的改變，男性脂肪分佈沒有任何變化，此項研究結果也刊登在國際期刊《Journal of Nutrition》。

主要研究者伊利諾伊州運動機能學奈曼漢（Naiman Khan）教授指出：「雖然每天食用牛油果沒有改變葡萄糖耐量，但這樣的飲食模式是以健康的方式儲存體脂肪，且特別是在女性身上。」

研究中也能證實，從飲食中的調整是可以調節脂肪分佈，倫敦羅漢普頓大學人類新陳代謝教授理查德·麥肯齊（Richard Mackenzie）提到：「如今能夠更清楚了解哪些類型的人，應該將牛油果納入他們的飲食中，藉由飲食調整改善內臟脂肪，減少脂肪儲存和糖尿病的潛在危險。」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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