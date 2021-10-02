胃酸倒流｜徐若瑄火燒心乾咳1個月戒6類食物　醫師7招減胃酸倒流

46歲台灣藝人徐若瑄今年6月時曾在Facebook寫到，自己深受「火燒心」胃酸倒流所苦，乾咳1個多月，甚至害怕沒辦法再唱歌！幸好在用藥後、搭配不碰咖啡、酒、油炸品、朱古力、甜食、茶，讓她終於舒服多了。



不少人有胃酸倒流的問題，起初常常是乾咳，後來愈咳愈嚴重，尤其又在敏感的新冠肺炎疫情期間，讓自己和身邊的人都產生莫大壓力。

台灣衛生福利部南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光指出，胃酸倒流是指胃酸逆流到食道下端，造成對食道黏膜的刺激，通常會造成胸口疼痛、燒灼感等症狀，有時更會被誤以為是心臟疾病，有時還會有作嘔、腹痛、乾咳、聲音沙啞，甚至吞嚥困難等症狀。

醫師安排內視鏡檢查後，排除胃潰瘍、十二指腸潰瘍甚至胃癌等疾病後，依患者的症狀給予診斷。

▼胃酸倒流常見10大症狀（按圖了解👇👇👇）

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1. 喉嚨卡卡。

2. 胸悶、胸口異物感、胸口灼熱。

3. 慢性咳嗽。

4. 吞嚥困難。

5. 聲音嘶啞。

6. 消化不良。

7. 噁心。

8. 脹氣。

9. 打嗝。

10. 口臭。



胃酸倒流藥物，早餐30分鐘前服用

台灣黃耀光醫師說，胃酸倒流患者接受藥物治療時，絕對不要因為發現症狀沒改善就放棄不吃，建議藥物應於早餐前30分鐘服用，因為藥物吸收需要時間，提早吸收有較高的血液濃度，在進食時能抑制胃酸，更能有效控制症狀。

胃酸倒流症狀雖然惱人、影響生活品質，但相對較不會有立即生命危險或健康危害。除了遵循醫囑規律服藥，建議患者也應戒煙、飲食調整及控制體重。黃耀光醫師表示，抽煙除了危害心肺外，也會讓食道括約肌鬆弛，造成胃酸倒流。

飲食部分，由於含咖啡因飲料會讓食道括約肌鬆弛，造成逆流，因此建議減少茶和咖啡的攝取，而甜食跟高油脂的食物會減緩胃排空，增加腹壓與逆流的機會，也要少吃。

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7個生活飲食原則，遠離胃酸倒流：

1. 三餐定時定量、不宜過飽、少吃宵夜：在吃太飽的情況下，容易造成胃部壓力過大，建議維持每餐七、八分飽，睡前2小時不要吃東西。

2. 飲食「三不」政策：太油、太甜、太刺激食物，都要限量食用。

3. 維持適當的排便習慣：通常便秘的人會過度用力，過度用力會瞬間增加腹部壓力，也會增加胃酸倒流的風險。

4. 天天5蔬果：1天3份蔬菜加2份水果，一份大約半個碗飯的量。

5. 維持運動習慣：適當的活動及運動可以增加腸道蠕動、幫助排便順暢，也能消除壓力及疲勞，但過度運動可能會降低食道收縮能力，也不宜過度運動。

6. 別穿太緊的衣服：緊身衣會增加腹部壓力，使胃酸難以往下而逆流。

7. 維持適當合理的體重：肥胖易使腹部壓力增加、胃排空緩慢，加重逆流症狀。

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