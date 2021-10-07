維他命K｜有助固定骨鈣預防骨質疏鬆症　這類人竟最容易缺乏？

維他命A、B、C、D、E是大家熟悉的人體必需維他命，但維他命K就比較少有人會去注意到，這是因為人體對於維他命K需要量沒有像前者多，而且也容易攝取足夠，所以很少有人會出現嚴重缺乏的情形。不過，這並不表示它對人體不重要喔！



認識維他命K的三種面向

問題1：以下哪一大類的食物，是維他命K的主要來源？

A. 植物性食物

B. 動物性食物

C. 腸道中的細菌自行製造

D. 以上皆是



答案是「以上皆是」，因為維他命K有2種常見的形式，又分為維他命K1和維他命K2。維他命K1可從深綠色蔬菜，如菠菜、生菜、苜蓿芽或甘藍菜等蔬菜中獲取，連植物油裡也含有維他命K1。

而維他命K2就需要從肉類、乳製品，或是發酵食品中來獲得，除此之外，住在腸胃道中的細菌，也會幫忙製造維他命K2。由上述原因，就可以知道為何我們不太會缺乏維他命K了！

▼問題2：素食者、老年人、新生兒，哪一個族群最容易出現維他命K缺乏？（點圖查看👇👇👇）

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不是才說人體不易缺乏，怎麼還會有缺乏的高風險族群呢？這就要歸咎於新生兒在出生之前，不易從母體獲得維他命K，而出生之後腸道又還沒有細菌，加上肝臟合成的功能尚未健全，尤其是喝母奶的新生兒，會比起喝一般配方奶的新生兒來得容易缺乏。

若是有發現家中的新生兒皮膚常有瘀血，或是囪門頂有紅色印記，都可能是因為缺乏維他命K所導致凝血功能被影響而出現的症狀，需要及時就醫檢查。

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問題3：維他命K除了參與凝血功能外，也與以下何種疾病密切相關？

A. 高血壓

B. 糖尿病

C. 骨質疏鬆症



答案是「骨質疏鬆症」，因為健康骨骼除需要足夠的鈣之外，也不能缺少維他命D和K的幫忙。維他命D主要幫助鈣質吸收，而維他命K則是固定骨鈣，以防流失，是預防骨質疏鬆的重要關鍵。

除了可以預防骨質疏鬆，維他命K同時也是維持心血管健康的重要營養素喔！

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