醋好處｜日節目選5大健康醋 早晚飲功用不同 煲骨湯加醋鈣多1.8倍

醋有別於乳酪等食材，營養豐富之餘還很耐熱，不會因為加熱而削減了益處，被醫生稱為「超級食材」。日本節目《林修の今でしょ！講座》進行了調查，向大家介紹健康的人最常用的醋，並請專家講解怎樣善用醋的優點。想知道怎樣用醋才能更有助血管、肝臟、頭髮的健康，就一定要留意接下來的內容。



節目組和1000名健康長壽的市民做調查發現，列出最受歡迎的頭5位醋。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

節目組和1000名健康長壽的市民做的調查發現，最受歡迎的醋排名頭5位是：



第1名：黑醋

第2名：穀物醋

第3名：米醋

第4名：蘋果醋

第5名：意大利香醋



▼醋對身體的好處（按圖了解）

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排名中的5種醋都一樣含有醋酸，同樣有1. 降血糖、2. 降血壓，以及3. 減內臟脂肪的優點，所以站在價格相宜、容易入手的角度來說，第2名的穀物醋和第3名米醋都是不錯的選擇。而另外3種醋，就各自有不同的優點。

▼黑醋、蘋果醋、意大利香醋好處（點擊下圖看清！👇👇👇）

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第1名：黑醋——護肝



黑醋含有9種人體必須卻又無法自行製造的胺基酸中的其中8種，雖然其他醋一樣含有胺基酸，但黑醋的含量最多。黑醋的原料是玄米，和白米相比，玄米的蛋白質多大約10%。而玄米的蛋白質會轉化成胺基酸，當醋的顏色越黑，代表胺基酸的含量越多。

肝臟是人體合成營養的工廠，進食過後，肝臟會將食物的蛋白質分解成胺基酸。如果單靠肝臟生產胺基酸，會令肝臟累壞。可以從日常生活中加入黑醋，開放其他攝取胺基酸的途徑，能有效分擔肝臟的工作，防止肝臟過勞。

當黑醋的顏色越黑，代表胺基酸的含量越多。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

第4名：蘋果醋——護心



蘋果醋含有豐富的鉀質，與第2名的穀物醋相比，蘋果醋的鉀含量大約是穀物醋的15倍。鉀質可以幫助身體在排尿的過程排出多餘的鈉，減輕心臟和血管的負擔。

當身體攝取過量的鹽分，就會增加水分進行調節，繼而令血流量增加。為了將更多的血液運送到全身各個部分，心臟就要用比平時更強的力度推送血液，最終導致高血壓的症狀，有損心臟和血管的健康。

雖然鉀質能夠防止心臟和血管過勞，但腎功能不佳的人要注意不能攝取過量的鉀質，否則有可能引發心律不整，嚴重甚至會危及生命。

▼6種攝取過量鈉可能出現的症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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第5名：意大利香醋——防止頭髮和皮膚老化



意大利香醋所含的多酚，是穀物醋的9倍。當體內的活性氧水平過高，就會對細胞和基因結構造成損害。而多酚作為抗氧化物質，能夠抑制體內的活性氧。

皮膚會出現色斑和皺紋，是因為活性氧令皮膚細胞氧化，只要從意大利香醋攝取多酚，就能防止活性氧攻擊細胞，保持皮膚和頭髮年輕。

善用醋小貼士

▼醋的確有不少好處，但怎樣食才能更有效發揮它的功效？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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醋之為最強的調味料，是因為它耐熱，而且養分亦不會因為加入水而流失。儲存也非常方便，放在室溫亦不會變質。如果要活用醋酸的好處，防止飯後血糖值飆升，最好是在前菜的時候攝取醋，連同菜汁都喝掉就更好。

水的沸點是100度，但醋的沸點達至117-118度，可以即使加入煮食，亦不影響醋的營養。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

不過根據節目組的調查，發現有83%的市民會在晚上攝取醋，專家指出，由於早上是血壓浮動最激烈的時間，要抑制血壓急升，始終是早上飲醋比較有效，但也不代表晚上飲醋不好，醋含有的檸檬酸，其實有疲勞恢復的效果，在晚上飲也有益。

除此之外，專家特別講到食青瓜沙津的時候，非常建議拌醋。因為青瓜帶有維他命C分解酶（ascorbinase），會破壞維他命C。透過加熱或者連同醋食，就能抵消維他命C分解酶，更有助身體吸收維他命C。

▼強化骨質水果中含有4種營養素（按圖了解👇👇👇）

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此外，雖說醋本身無助骨骼強健，但作為輔助，加入蜆湯等貝類海鮮一同加熱烹煮，能夠提升鈣的吸收率。其實貝殼本身也含有鈣質，但由於太過堅硬的關係，平常能夠攝取的不多。在烹煮時加入醋，則有助提取殼中蘊含的鈣質，讓原本鎖在殼的鈣質溶入湯汁中。同理，除了貝類之外，有骨的肉類亦能透過和醋一齊烹煮，增加鈣質和骨膠原的吸收率。

另外，由於醋有助分解脂肪，在進食油膩的食物，如：拉麵、餃子等等時加入醋，也能抑制飯後的血糖升幅。問到直接飲用和作為調味料煮食哪樣好，專家解釋雖然營養不變，但醋的味道始終比較刺激，加入煮食或許更易入口，最重要的是每日的攝取量不要超過一湯匙（15毫升），而用後亦要好好刷牙，以防醋會侵蝕牙齒琺瑯質。

（資料來源：《林修の今でしょ！講座》）