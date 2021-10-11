特稟體質 | 濕疹鼻敏感哮喘 ３樣法寶減低病發機會

明明未有患上感冒，但早晚卻會不停流鼻水、「打乞嚏」；皮膚經常感到乾燥、痕癢，甚至不時會長水泡或滲漏組織液；轉季時容易出現喉嚨乾涸、喘氣、胸口翳悶及咳嗽等症狀。一般人的認知中，這些病症被稱為鼻敏感、濕疹、哮喘；而在中醫角度而言，以上種種都是由「特稟體質」所引起的敏感症狀。

過敏體質普遍對外界的適應能力比較差，免疫系統容易受致敏原影響而出現過敏反應 (圖片: FreePik)

稟賦指的是人天生所具備的智力、能力、體魄等天賦及素質。《聖濟經》中記載「稟賦也，體有剛柔，脈有強弱，氣有多寡，血有盛衰，皆一定不易也。」指的是先天的稟賦決定了一個人的體格剛健柔軟、脈絡強弱、氣的多少及心液的盛衰。顧名思義，特稟體質是指一些先天稟賦出現異常，有別於一般人的體質。中醫會將特稟體質人士劃分為三種類別，包括最常見的過敏體質、遺傳性體質及胎傳性體質。以下將會為大家介紹更多有關特稟體質的資訊及注意事項。

特稟體質分三種 預防方法各有不同

遺傳性體質泛指有家族遺傳病史或先天性疾病的患者，包括血友病、地中海貧血、蠶豆症等，這些病症大多是由基因缺陷或變異而造成，患病者多數難以痊癒，甚至有機會將患病基因傳給下一代。因此，帶有這類基因的夫婦，最好於計劃生產進行DNA檢測，適齡生育，減少下一代罹病的風險。

新婚夫婦最好於計劃生產進行DNA檢測，適齡生育，減少下一代罹病的風險。(圖片: ShutterStock)

母親於懷孕期間受到藥物、疾病的不良影響有機會傳給胎兒，繼而造成家族性的過敏或影響發育。擁有胎傳性體質的人士，最常會表現出先天性畸形，包括先天性心臟病、兔唇等，這些病患不會通過遺傳給後代，其發病與否亦很視乎周邊環境影響，有些人可能從小就會出現徵狀，有些人可能到中年先會發病。胎傳因素所導致的疾病可以透過早期預防去避免，孕婦應注意護胎及孕期衛生，保證胎兒能正常生長發育。

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孕婦應注意護胎及孕期衛生，保證胎兒能正常生長發育。(圖片: FreePik)

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過敏體質普遍對外界的適應能力比較差，免疫系統容易受致敏原影響而釋放發炎物質，繼而出現過敏反應，包括鼻敏感、濕疹、過敏性哮喘等常見症狀，尤其於春季花粉盛多或空氣污染指數較高的日子，擁有過敏型特稟體質人士的日常生活更會遭受嚴重影響。嚴重者可引致過敏性休克，甚至危及生命。如果只屬一般敏感症狀，可經由醫生處方抗敏藥物，例如抗組胺藥、消炎藥、類固醇、抗敏感眼藥水、過敏針等舒緩症狀，但效果一般較為短暫，藥力過後症狀便會復發，故只屬治標之法，長遠不應依賴藥物，應從日常預防做起。

常見致敏原列表 (圖片: 醫師Easy)

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遠離致敏物質 ７大必做健康生活習慣

要有效舒緩各種過敏症狀，特稟體質人士應從不同方面改善生活習慣，例如作息要定時，保持充足的睡眠，切勿熬夜，亦應該建立良好的排便習慣，幫助排出體內毒素及代謝物。同時要注意自身及家居清潔，包括注意衣物清潔，減少細菌及濕氣殘留；家居環境應保持乾爽通風，定期更換及清洗床上用品，避免積聚皮屑與灰塵，滋生塵蟎；必要時可使用抽濕及空氣清新機，幫助維持室內的濕度及淨化空氣中的懸浮粒子。

定期更換及清洗床上用品，避免積聚皮屑與灰塵，滋生塵蟎 (圖片: FreePik)

日常生活中盡量遠離致敏原，除了上述有關家居環境的注意事項，亦要留意於春季或霧霾期間，減少戶外活動。如有需要，可配戴口罩及穿著輕薄的長袖衫褲，避免長時間接觸致敏物質。飲食方面，特稟體質的人士應保持三餐定時定量、飲食要均衡，多食益氣固表的食物，盡量少食辛辣、煎炸、腥發及容易致敏的食品，如蠶豆、白扁豆、羊肉、鵝肉、海鮮、茄子、辣椒等。

特稟體質必做清單 (圖片: 醫師Easy)

日常家居好物推薦 有助減低敏感病發機率

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