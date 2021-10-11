椎間盤突出｜彎腰會痛即椎間盤突出 日專家教30秒抓腳彎腰防腰痛

椎間盤突出、腰痛，甚至是內臟問題，都有可能是因為久坐不動所造成，而令情況更加嚴重的，就是不良的坐姿。日本節目《林修の今でしょ！講座》，請來專家講解不良坐姿怎樣引致椎間盤突出，更教大家每日做30秒就能改善腰痛的動作。



根據《美國預防醫學雜誌》發表的報告，日本是全球坐下時間最長的地方，而香港是第5長。而《美國流行醫學雜誌》也有研究結果顯示，在非工作或睡眠時間內，每日坐6小時以上的人比坐下不超過3小時的人，死亡風險高19%。

專家解釋，腿部作為身體的「第二個心臟」，久坐會令整個人的血液循環變差，引致各種疾病。除了肩頸痛、腰痛，久坐亦會令肺、肝和腎患病的風險增加3-4成。而世界衛生組織更認為久坐比吸煙和飲酒更不利健康，節目中專家指世界上有約200萬人是因為久坐而死亡。

可以每半小時至一小時站一站起來，一定要坐下的情況可以間中活動一下腳踝。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

導致椎間盤突出的坐姿

▼椎間盤突出坐姿（按圖了解👇👇👇）

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1. 攤坐在梳化



淺坐攤在梳化，後頸靠着椅背，像毛公仔般坐在梳化上，看似是很舒服自在的坐法。然而專家警告，這樣的坐姿有機會引致頸椎間盤突出和腰椎間盤突出。

2. 趴前靠枱



除了攤坐在梳化，在椅子上挨前靠枱，駝背一樣的坐姿，一樣會引起腰椎間盤突出。如果是趴在桌子上睡覺，更會對頸椎造成壓力，連帶引起頸椎間盤突出。

▼同場加映：玩電話電腦姿勢錯誤的影響：（按圖）

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坐姿不良影響站姿

人的脊柱本來就是S型的，腰椎和頸椎的部分向前曲才是正常。可是，攤坐在梳化或者趴在桌子，都會令腰椎和頸椎向相反方向彎曲，有違原有的弧形。長期維持這樣的坐姿，會令身體形成慣性，於是站立的時候都一樣保持不良的姿勢。

長期維持不良坐姿，會令身體形成慣性，於是站立的時候都一樣保持不良的姿勢。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

如此一來，長期累積的壓力，會令椎間盤移位，移位後突出的位置會刺激神經線，導致痛楚或者麻痺的症狀。

屈曲身體更會壓迫到內臟，阻礙血液循環，導致其他嚴重疾病。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

椎間盤突出檢測

要測試自己是有沒有患上椎間盤突出的可能性，除了檢視自己日常的坐姿以外，專家在節目亦展示了一個檢測的方法，大家可以現在站起來試着做，了解一下自己脊柱的情況。

▼椎間盤突出檢測和改善動作（按圖了解👇👇👇）

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做法：

1. 以大約兩個拳頭的闊度打開雙腳，站直

2. 由頭部開始，慢慢將肩膀、腰椎向前屈曲，雙臂放鬆任其垂下

3. 慢慢站起來



在彎腰和站起來的過程，腰椎有沒有痛楚？假如身體前傾的時候覺得痛，那就很有可能是椎間盤受損的警號，離患上椎間盤突出不遠了。



▼同場加映：腰椎間盤突出改善穴位，委中穴和陽陵泉穴:（按圖👇👇👇）

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腰痛改善動作

無論是不是椎間盤突出，還是飽受腰痛影響的都市人，專家都介紹大家做一個每天30秒，就能達到改善和預防效果的簡單拉筋動作。

做法：

1. 雙腳好似跳躍的準備動作一樣曲膝，雙手抓住小腿

2. 手繼續抓住小腿的同時，慢慢伸直膝蓋

3. 1日做5次



注意：眼望前，腰和大腿後方的肌肉有被拉扯的感覺為之做對



專家介紹大家做一個每天30秒，就能達到改善和預防效果的簡單拉筋動作。（《林修の今でしょ！講座》截圖）

▼4招頸椎紓緩法（按圖了解👇👇👇）

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（資料來源：《林修の今でしょ！講座》、《美國預防醫學雜誌》、《美國流行醫學雜誌》）