女人之苦｜下體痕擔心有性病？產後出現乳腺炎？不同年齡各有困擾

女性在不同的年齡階段，身體會出現不同變化，對健康也有不同的關注。擁有超過10年經驗的家庭醫學專科施珮嘉醫生將以「女性的一生」作為題，講解女性在不同人生階段可能經歷和面對的健康問題，以及家庭醫生沿途所扮演的重要角色。



家庭醫生不止為病人診症及提供治療，同時著重與病人建立長遠關係，給予病人全面醫療服務、建議及關懷。（圖片：crossing）

家庭醫生不止為病人診症及提供治療，同時著重與病人建立長遠關係，給予病人全面醫療服務、建議及關懷。施醫生解釋，家庭醫生（Family Doctor）與全科醫生（General Practitioner）的概念相近，「不同之處在於，家庭醫生全方位了解病人與其家人的病歷，除了對症下藥、處理眼前問題之外，更會致力日常預防，從而在各個階段提前為病人做好準備。」家庭醫生不止處理生理疾病，還會兼顧病人的心理健康。

少女發育問題多 家庭醫生觀察跡象可提供適當轉介

從女性出世開始談起，施醫生指嬰幼兒時期的健康問題一般都離不開感冒、敏感、發炎等狀況；當小兒年紀漸長時，家庭醫生會留意可能出現的「專注力不足/過度活躍症」（ADHD）徵狀；而到10歲左右，小孩開始發育，不論是生理還是心理，男女性的健康議題開始有較明顯的分別。生理方面，身高、乳房發育、經期、膝關節痛等發育問題都是家庭醫生的關注點。「從乳房大小不一，到如何使用衛生巾，家庭醫生都是病人能隨時求救的對象。」現時政府可安排小五女童接種HPV疫苗，家庭醫生亦會跟父母預先討論，讓他們有心理準備接受疫苗注射。

到了青春期階段，少女緊張外表和身形，有機會因節食而導致厭食症或暴食症等進食障礙。（圖片：tribunnews）

此外，脊椎是另一個發育階段須關注的健康問題。施醫生提醒，發育階段所發現的脊椎問題必須及早處理，否則發育後有機會演變成永久問題。「其中直接影響脊椎的就是坐姿問題，尤其是疫情期間，學童在家上課，家中的書枱未必合乎標準，以致坐姿不良，對脊椎影響嚴重；亦會導致手痛、肩頸痛、頭痛、寒背等問題。」家庭醫生除了提供治療外，亦會教導正確姿勢。除此之外，與學童有關的還有眼科問題。「家庭醫生會做簡單的眼睛檢查，一旦發現問題會即時轉介予眼科專科醫生跟進。」

到了青春期階段，少女緊張外表和身形，有機會因節食而導致厭食症或暴食症等進食障礙。另外，她們開始面對學業及朋輩壓力，卻對父母難以啟齒，這個時候家庭醫生便是傾訴對象。「不少父母很開明，亦十分信任家庭醫生，會讓子女單獨與我們會面。」家庭醫生亦會從專業角度，補充學校所提供的性教育，例如性病知識等。

20歲後關注婦女病 懷孕前後各種健康議題

在20至30歲的階段，女性開始需要關注婦科疾病，例如念珠菌或俗稱「朱古力瘤」的子宮內膜異位症，而工作壓力亦有可能引發各種大大小小的身體毛病。家庭醫生從小跟進病人，對其身體狀態相當了解，能提供適時的治療及醫學建議。

此外施醫生提到，這個年紀的女性經常面對避孕甚至感情等私人問題，家庭醫生亦會主動關心病人，「試過發現病人有感情困擾，抑鬱情況嚴重，幸好我及時發現，即時轉介精神科，為病人提供適當治療。」

女性懷孕後，在進行定期產檢之外，平日遇到的各種生理及心理問題，都可以向家庭醫生尋求援助。（圖片：ettoday）

接近30歲時，女性將組織家庭，要開始進行懷孕前檢查；遇上不孕問題，家庭醫生會加強觀察，視乎情況而轉介婦科。女性懷孕後，在進行定期產檢之外，平日遇到的各種生理及心理問題，例如擔心吃錯食物而影響胎兒、孕婦常見的腰痛問題甚至產前抑鬱等，都可以向家庭醫生尋求援助。「病人和家庭醫生的關係密切，此時家庭醫生可輔助婦科醫生，更貼心地照顧女性。」產後的哺乳問題，例如飲食注意事項或相關不適症狀，例如乳腺炎、乳頭發炎等，家庭醫生都可以給予專業建議；產後女性的身心健康更是家庭醫生密切關心的範疇。而到了30至40歲，女性須開始關注潛在的乳癌問題，家庭醫生亦會提醒女士進行乳房檢查。

更年期身心轉變大 年長階段多毛病

女性在40至50歲期間會經歷更年期，除了生理有明顯轉變之外，情緒亦會隨之不穩。「由得知經期開始減少，家庭醫生便會開始輔助並陪伴女性渡過更年期。」施醫生提到，也有不少女性在這個人生階段遇上婚姻問題，家庭醫生會盡力提供情緒支援。

50歲後，女性和男性的健康問題重新變得相近，最基本便是關注血壓、骨骼、關節等問題，家庭醫生會輔助預防膽固醇過高、心臟病、中風等疾病。這個年紀開始，亦需要每10年進行一次大腸鏡檢查，以預防大腸癌。到60歲時，人體免疫力開始進一步下降，家庭醫生會提醒接種俗稱「蛇針」的帶狀疱疹疫苗，預防「生蛇」。

50歲後，最基本便是關注血壓、骨骼、關節等問題，家庭醫生會輔助預防膽固醇過高、心臟病、中風等疾病。（圖片：specialty）

不同年齡層的女性在每個階段的健康需要都不盡相同，在家庭醫生的支援下，女性可有效地關注自己的身體狀況，及早預防各階段常見的健康問題，並獲得適時治療。

施珮嘉醫生，香港註冊家庭醫學專科醫生（照片由醫生授權刊登）

(以上資訊由受訪者提供)