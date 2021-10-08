帶氧運動｜大量出汗心跳加速代表強度足夠？簡單說完整一句話測試

要減脂大多數的人都會進行帶氧運動，這是乎也意謂著帶氧運動能快速的消耗脂肪。然而，帶氧運動依據節奏的快慢與訓練強度，基本上可分為穩定性帶氧與間歇性帶氧這兩大塊，穩定性帶氧就是在一段時間內維持相同的運動強度，而間歇性帶氧則使用短時間的高強度爆發力搭配短時間的休息。



這兩大塊講起來並沒有什麼了不起，你可以將它融入於任何與帶氧運動有關的訓練上，例如跑步、騎單車或是划船機等等，而間歇性帶氧運動能快速的提高你的心率，提升新陳代謝並減少大量的卡路里，接下來我們將告訴你帶氧運動的定義以及常見的問題。

▼帶氧運動定義及好處（按圖看清👇👇👇）

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帶氧運動英文為Aerobic exercise是指能提高身體心率的任何一項運動，它最主要的原理為人體運動需要ATP來提供能量，ATP可以由身體進行有氧代謝和無氧代謝合成，無氧代謝能夠短時間內在不需要氧氣的狀態合成ATP，但是維持時間不長；而有氧代謝需要氧氣參與合成ATP，但是能夠長時間進行。一般認為，運動中消耗的ATP以有氧代謝產生為主的就是帶氧運動。

帶氧運動的好處

前面有提到帶氧運動主要是只能提高心率的一項運動，我們可以試想心臟是一塊肌肉，當我們定期訓練就能使得它變得更加強壯，就如同我們重訓时所要強化的每個肌群一樣。當我們的心臟更強壯的時候，也就意謂著身體的心血管系統更加的健康，同時也能讓血管快速的向肌肉細胞輸送更多的氧氣及養分，這就是通過使細胞在運動過程中和全天其餘時間燃燒更多脂肪，來增強身體新陳代謝的原因，也能迫使你的身體在日常生活中運作的更加有效率。

美國運動醫學學院（ACSM）報告了一項研究，該研究反映了當前有關運動訓練的科學證據，並包括帶氧運動的建議，ACSM的總體建議與過去的運動指南一致，建議大多數成年人每周至少進行150分鐘的中等強度訓練。

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帶氧運動常見的問題

1. 帶氧運動強度是否足夠？

當我們進行中等強度的帶氧運動时，應該會出現大量出汗及心跳加速，這實我們可以採用簡單的博格量表來了解當下的強度是否足夠。一般來說，只要不是常時間訓練的運動員，你就可在訓練過程中以是否能說完整一句話來做為簡單的量測，能說完一句完整的話表示強度過輕，如果連一個字都無法則表示強度過高。

2. 該多久做一次帶氧運動？

ACSM建議在一周的時間進行30分鐘的中等強度的運動訓練，如果你想要讓效果更加顯著則每週至少要3次每次持續20分鐘以上，如果你能每週進行超過三次，則可逐漸增加訓練的強度、持續時間和訓練頻率。同時，你也可運用不同的訓練組合來滿足ACSM的建議，例如每週五天進行30-60分鐘的中等強度運動或每週三天進行20-60分鐘的劇烈運動。

結論

正如上述所說，有許多的方式可以將帶氧運動融入日常運動之中，可以從短時間及溫和的訓練動作開始，當身體習慣這樣的訓練強度及頻率之後，則可逐步的增加運動時間、頻率及強度，已幫助你能持續的運動並將風險降至最低，FACSM FAHA的Carol Ewing Garber博士表示，運動與訓練是為了獲得更加健康的身體，而不是提高受傷的機率及風險。

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】

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