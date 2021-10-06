1/3抑鬱患者屬頑治性　身心長期受影響

臨床上有約三分一抑鬱症患者，服用兩種或以上傳統抗抑鬱口服藥一段時間後仍沒改善，臨床上會稱為頑治性抑鬱症，即使他們一直服藥，但實則病情未受控制。頑治性抑鬱症藥物於過去30年來一直無進展，最近終有突破，美國FDA批准全新藥理的噴鼻式抗抑鬱藥用於頑治性抑鬱，起效時間快，配合口服抗抑鬱藥可控制病情。



（左起）精神科專科麥棨諾醫生、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師。

盡早確診、盡早接受治療，對於走出抑鬱症非常重要。精神科專科麥棨諾醫生說：「頑治性抑鬱症患者會持續低落、失去動力，甚至會每天臥床十多個小時；持續失眠，嚴重地影響生活和工作；在家庭方面，如患者育有子女，更有可能失去照顧子女的動力，影響子女成長及親子關係，患者的照顧者亦會長期承受巨大壓力；另外，由於頑治性抑鬱症患者專注力和記憶力下降，工作容易出錯，有機會被解僱，或有財政問題。更嚴重的是，當頑治性抑鬱得不到適合的治療，腦部會繼續受損，進一步影響腦部功能。」

30年來首個抑鬱症治療突破 革新藥理機制

最近，美國食物及藥物管理局批准了一種與傳統抗抑鬱口服藥藥理不同的噴鼻式藥物，適用於有抗藥反應的頑治抑鬱症。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師解釋：「傳統抗抑鬱口服藥物是針對患者的血清素、去甲腎上腺素和多巴胺濃度失衡。但噴鼻式抗抑鬱藥，則針對患者谷氨酸信號錯誤，令負責情緒調節的大腦關鍵區域，出現突觸連接受損的情況，對準化學物質谷氨酸鹽，以恢復腦部連結以紓緩抑鬱症狀。」

全新噴鼻式藥物，能夠有效針對有抗藥反應的頑治抑鬱症。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師表示，新藥針對患者谷氨酸信號錯誤，令負責情緒調節的大腦關鍵區域，出現突觸連接受損的情況，對準化學物質谷氨酸鹽，以恢復腦部連結以紓緩抑鬱症狀。（圖片來源：GettyImages）

噴鼻式抗抑鬱藥起效較快 配合口服抑鬱藥減復發風險

崔藥劑師說，這種噴鼻式抗抑鬱藥，起效時間較傳統藥物快，二十四小時內起效。除了短期內幫助改善病徵外，噴鼻式抗抑鬱藥更有長期效果，一項臨床研究顯示，噴鼻式配合口服抗抑鬱藥比使用口服抗抑鬱藥和安慰劑的患者，復發風險下降超過五成。

何先生有強抑鬱症家族病史，為人內斂、害怕噪音，加上有家族成員相繼離世，令他的抑鬱症惡化。不過轉用新藥後得到明顯改善，家人的關係亦大為改善。（圖片來源：GettyImages）

頑治性抑鬱個案 用噴鼻藥後病情有明顯改善

本身從事保險行業、年約30多歲的何先生（化名），本身因失眠問題求診5至6年，而且有強抑鬱症家族病史，媽媽、姨姨、表姐也曾患上抑鬱症。何先生為人內斂、害怕噪音，每當太太的家人經常造訪，太太常因此事指責他不願應酬她的家人，二人時有爭執。及後他的父親、母親、舅父先後患癌離世，而且每當工作上遇上同類型理賠個案，更會憶起多位親人離世，時常感到悲傷。何先生多年來一直服用高劑量抗抑鬱藥物及情緒穩定劑，病情也沒有明顯改善，長期寡言、木無表情、不開心、沒笑容、沒有動力、只想睡覺。

何先生轉用噴鼻式抗抑鬱藥物，使用三次後已有明顯改善，開始有表情、主動説話、與人分享感受，更重拾動力，時常與太太、小朋友外出遊玩，一家人關係大為改善。