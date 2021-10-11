磨牙｜每晚扯鼻鼾原來和牙齒有關？牙科醫生講解新式種牙技術

相信人人都明瞭牙齒保健的重要性，但不是每人都會定期接受牙科檢查，有部分人甚至諱疾忌醫，認為每天都能繼續飲食就十年八載都不用作牙科檢查。事實上不少都市疾病，例如香港人常有的磨牙及鼻鼾問題，都和牙齒健康有著密切關係；而長者、長期病患及癌症患者更應常見牙醫。香港註冊牙科醫生李錦賓醫生將淺談牙齒保健對癌症病人和長者的重要性，並講解牙醫如何協助解決問題。



牙齒保健對一般人來說固然重要，但原來有幾類人士更應常見牙醫。（圖片：mamilove）

睡覺磨牙後果嚴重 應及時配戴牙膠套

不少香港人有磨牙問題，其實與壓力有關。李醫生解釋：「壓力令口腔肌肉繃緊，使牙齒互相磨擦。而磨牙會令琺瑯質損蝕、較柔軟的象牙質外露。一般輕微個案可以透過補牙物料填補缺口，但曾有嚴重個案磨走了三成牙齒，結果只能造假牙。」磨牙一般影響多隻牙齒，一旦出現問題，牙科程序會更為複雜，費用亦較高。

李醫生指磨牙問題不止影響牙齒本身，由於口腔肌肉在晚間睡眠時不停運動，不少患者在早上起床後都會感到牙骹軟，甚至長期受頭暈、肩頸痛問題困擾。因此他十分建議在發現磨牙的初期便應該訂製牙膠套配戴，不應延誤處理。此舉一來可及早阻止琺瑯質磨蝕，二來可解決其他附帶問題，三來更可節省將來高昂的醫療費用。

磨牙最大壞處是損蝕琺瑯質，令象牙質外露；而象牙質較柔軟，保護力不及琺瑯質，令牙齒磨蝕得更快。（圖片：today.line.me）

牙托可解決鼻鼾問題 成患者及枕邊人救星

另一個香港人常有的問題就是鼻鼾。鼻鼾輕則影響睡眠質素，重則可導致睡覺期間窒息死亡，但原來牙醫可提供一個簡單而有效的解決辦法，就是訂製專門治療鼻鼾的牙托。李醫生解釋，牙托原理是將下顎輕微向外推出，擴闊上呼吸道，令呼吸暢順，從而改善鼻鼾問題。李醫生指很多病人都是經家庭醫生轉介才得知這個方法，並成功解決了鼻鼾問題。他笑言使用牙托不用開刀，簡單有效，而且可解決不少婚姻危機！

牙套是根據患者的口腔和牙齒形狀訂造及微調，整個過程需時四星期左右完成。牙托在自然損耗下可使用3至5年。不過牙托不一定適合每個鼻鼾患者，要先經牙醫診斷。

牙托簡單有效，原理是將下顎輕微向外推出，擴闊上呼吸道，令呼吸暢順，從而改善鼻鼾問題。（圖片：mynaturlig）

電療化療令免疫力下降 宜先處理牙齒問題

對於癌症患者而言，牙齒健康都成為他們在治療路上其中一項困擾，因為電療或化療會影響牙齒及口腔健康，亦會為牙齒保健帶來極大困難。李醫生指，頭頸部患癌的病人在電療或化療首數年出現牙齒問題的話，有機會無法處理。「因為電療或化療會令病人的復原能力降至極低，不宜進行牙科手術。一般人拔牙後傷口會在兩至三星期就會癒合，但電療或化療病人的傷口會一直無法『埋口』。」

頭頸部癌症病人在電療或化療期間及之後數年出現牙齒問題的話，有機會無法處理，所以在治療前會見牙醫十分重要。（圖片：Shutterstock）

此外電療會引致口乾症，化療則會令口腔的正常細胞受損，兩者都會使口腔容易受感染，增加蛀牙及患牙周病的機會。因此，李醫生建議癌症病人在進行治療前會見牙醫，讓牙醫詳細檢查並及早處理潛在的牙齒問題，「同時我們也會向病人講解癌症治療開始後有機會出現的牙齒和口腔問題，以及提供護理和預防方法，令病人之後的治療過程少一點煩惱。」最好的牙齒保健方法是預防。「及早解決現有的問題，並預防可能會出現的問題，就可以避免很多之後不必要的麻煩和痛苦。」

長者缺乏牙齒保健概念 新式種牙更舒適

李醫生同時提到，不少長者因年輕時對牙齒保健意識較低，因而長年缺乏適當的牙齒保養，加上沒有定期進行牙科檢查的概念，經常導致牙周病等問題的延誤治療。「牙周病初期引發的痛楚不嚴重，長者容易忽略，到疼痛加重時，情況已很嚴重。」另外，不少長者都患有糖尿病，變相增加患牙周病的機會，因為糖尿病會損害免疫力，令患者更易受細菌感染，包括口腔感染。有研究指，糖尿病患者比一般人患牙周病的風險高三倍。

新式種牙技術會大大提升舒適度。主要是將螺絲植入牙槽骨，突出小部分用以固定假牙。上排牙齒會植入4至6粒螺絲，下排牙齒2至4粒。（圖片：flickr）

長者出現牙齒問題而影響進食，極不利於健康，「我會建議拔走問題牙齒，然後造假牙。」李醫生解釋，傳統假牙較鬆，配戴時並不舒適；新式種牙技術會大大提升舒適度。種牙主要是將螺絲植入牙槽骨，突出小部分用以固定假牙。上排牙齒會植入4至6粒螺絲，下排牙齒2至4粒。視乎病人情況，有些新式假牙是固定，有些則照舊可脫下來。使用假牙後，長者只需每半年覆診一次，讓牙醫檢視螺絲位置，順便也可檢查其他牙齒狀態。一副假牙可以用5至10年，而螺絲的壽命更長。就算假牙要換，螺絲都可以繼續使用。」

李錦賓醫生，香港註冊牙科醫生（照片由醫生授權刊登）

(以上資訊由受訪者提供)