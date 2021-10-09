秋天養生｜換季皮膚容易乾癢？中醫教多吃白色和酸性食物潤肺生津

秋分剛過，你是否感受到天氣漸漸轉涼、日夜溫差變大，陽氣漸收、陰氣漸長呢？秋天主「肺」，也因此許多和肺部相關的疾病都容易因為天氣乾燥而產生，像是皮膚乾燥龜裂、口乾舌燥、過敏、咳嗽等呼吸道問題，都是此季節好發疾病。



台灣中醫師辛重毅表示，「肺主皮毛」，通常肺氣不足的人因為皮膚腠理比較鬆散、抵抗力差，對外在環境的溫濕度等氣候的改變調節能力較差，因此當溫濕度環境變化大時，就容易引發皮膚搔癢、起疹、痘瘡、皮脂腺阻塞發炎等皮膚問題。

再者，肺與大腸相表裡，如果大腸排遺功能不好，腸內宿便毒素累積，也可能影響皮膚健康狀況，唯有肺和大腸的功能正常，皮膚、汗腺和皮脂腺才能正常運作。辛重毅表示，要改善這些秋季好發的皮膚問題，可從內在潤肺補氣整腸除宿便、外在保濕抗敏一起做起。

▼潤肺生津飲食（按圖看清👇👇👇）

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飲食調養 多吃白色和酸性食物潤肺生津

從中醫的角度來看，肺對應於五色中的「白色」，因此適量食用滋肺潤燥的白色食物可以強化肺臟對於秋燥的適應力，像是百合、白果、杏仁、蓮藕、香蕉等食物都不錯；而肺與「腸」又為表裡，所以也可多吃山藥、銀耳、蘿蔔、白菜、蜂蜜等食物幫助潤腸。

除了白色食物，也可吃點酸的食物生津，像是蘋果、山楂、水梨等，都很適合。至於哪些食物該在秋天時忌口呢？辣的食物容易傷肺氣，讓體內津液流失；蔥、薑、蒜等辛香料在秋天過度食用容易燥熱上火，也避免多食。

山藥：含豐富的澱粉酶、多酚氧化酶，可健脾養肺，促進消化。

水梨：當季食材，能生津解渴、潤肺止咳，適合燥咳者，燉煮後效果更佳。

蜂蜜：滋養潤肺，早上喝一杯溫蜂蜜水幫助排便。

蓮子：秋燥時補脾降虛火，能安神養心。



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外在護理 乳液擦澡穴位按摩改善過敏乾癢

辛重毅進一步指出，除了飲食調理，對於季節氣候引起的過敏或乾癢問題，建議由改善居家環境做起。室內濕度維持55度左右最不容易引發皮膚問題，太過乾燥可藉由加濕機或精油噴霧來調整室內濕度；同時也要加強環境清潔避免過敏原誘發皮膚癢，像是沙發、絨毛玩偶、地毯等容易藏匿塵蟎或蟑螂排泄物等過敏原的地方，建議以強力吸塵器配合拍打式吸頭加強清潔，床單、衣物等則應增加清洗頻率或以加熱方式清除塵蟎。

至於皮膚容易乾癢脫屑的人，可採乳液擦澡的方式，在洗澡後身體用毛巾略為擦拭，立刻抹上過敏體質專用的乳液，注意洗澡溫度不宜過高，也避免過度使用肥皂清潔皮膚。辛重毅提醒，異位性皮膚炎等角質受損嚴重、太過乾燥的人，建議用油質乳膏取代乳液，例如中醫的紫雲膏，可潤膚、收斂、抑菌、促進傷口癒合，對皮膚乾癢或抓傷的傷口，具有良好的保護和修復效果。另外在食物中適量添加一些胡麻油，也可有效改善皮膚乾癢狀況。

除了皮膚問題，秋天常見的過敏性鼻炎、便秘、鼻塞等問題，則可透過簡單的穴位按摩獲得紓緩。辛重毅示範，鼻病保養一般常用穴位為位於鼻翼外緣、眼球中心直下法令紋處的迎香穴，每天早上起床後雙手搓熱用手指上下搓揉鼻翼旁迎香穴，能紓緩鼻塞、流鼻水的不適；拇指和食指相交虎口處接近食指掌骨邊緣的合谷穴，則能紓緩喉嚨痛、頭痛及改善便秘等不適。透過簡單的穴位按摩，就能有效改善呼吸道問題，不妨試試。

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