食物過敏｜花生黃豆普通食物都可引起！皮膚起疹7症狀嚴重致休克

食物過敏（Food allergy）是身體對食物產生的不正常反應，由身體的免疫系統所引發，是相當常見的現象。這裡提供一些關於食物過敏的相關知識。

撰文：Karin Kao 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



食物過敏的原因

會發生食物過敏，是因為身體對食物的品質過於敏感，因此產生抗體來中和與抵抗外來物，過程中會釋放組織胺（Histamine）和其他物質，導致過敏反應。然而，這個辨認身體不需要物質的過程，因人而異，不同人會對不同食物過敏，也是食因性疾病的常見原因。

許多人誤認為只有罕見的食物才會引起過敏，但事實上，普通食物也可能成為過敏原。最常和食物過敏連結的有牛奶中的蛋白質、蛋、花生、芝麻、黃豆、小麥、堅果、海鮮等。此外，色素、保存劑、製成品裡的添加物，也可能成為過敏原因。食物過敏可能輕微且短暫，但也可能形成嚴重的醫療症狀，甚至具威脅性。

▼引致過敏的食物（對象為攝取食物後60分鐘內出現症狀，且曾於醫療機關就診的患者）（點擊圖片查看👇👇👇）

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食物引起的身體不良反應，包括抗體免疫球蛋白E（the immunoglobulin IgE）調和缺陷。免疫球蛋白E會在進食中，或吃進食物過敏原後很快出現，若免疫球蛋白E沒有起調和作用，在曝露於食物過敏原後一小時內，就會產生過敏反應。

食物過敏的症狀

▼食物過敏的症狀表現，可能有下列一種以上的症狀（點擊圖片查看👇👇👇）

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- 皮膚起疹子，伴隨搔癢。

- 鼻子和眼睛發癢。

- 打噴嚏和流鼻水。

- 嘴唇和嘴巴周圍發癢腫起，特別是有直接接觸到食物的部位。

- 噁心。

- 痙孿引起的疼痛。

- 上吐下瀉。



過敏性休克（Anaphylaxis）

過敏性休克是最嚴重的食物過敏表現，且可能致死。過敏性休克危險因素包含患有哮喘（Asthma）的病人，特別是沒有好好控制哮喘的病人。如果沒有注意到過敏性休克的早期症狀，將會非常危險，因為太晚或沒有用藥來治療緊急食物過敏，會導致嚴重結果。

若您的身體有這些症狀，請停止食用任何您懷疑會引起過敏的食品，更重要的是，您應該考慮使用抗組織胺（Antihistamine）。無論是否有嚴重反應，您都應該尋求醫療協助，來確定原因和治療方式。

一些會增加食物過敏風險的因素：

- 先天性遺傳

- 年紀：食物過敏好發於兒童

- 哮喘



為了預防和減少食物過敏風險，需要具有食物過敏和食物過敏症狀的知識，且要避免食用會引發過敏的食物，同時也要避免皮膚接觸或吸入這些食物。建議熟記常見的食物過敏呈現在皮膚、消化系統和呼吸系統的臨床症狀，當食物過敏發生得很嚴重時，請立刻前往醫療機構，接受診斷和及時治療。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：關於食物過敏必知～原因 症狀與風險】

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