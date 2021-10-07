肺栓塞｜久坐不動易誘發血栓塞　都市隱形殺手竟有致命風險？

作為上班族，長時間坐著使用電腦辦公，看起來似乎很舒適，但事實卻暗藏健康隱患。大家有否計算過每天坐著的時間？根據英國《每日郵報》報導，每天坐超過六小時，患病機率將會大增，早死風險亦會提升25％。世界衛生組織 (WHO) 更將久坐列入「十大致病元兇」，可見其嚴重程度。究竟久坐會為身體有哪些影響和危害呢？以下將進一步介紹血栓塞的原因、預防和治療方法。



每天坐超過六小時，患病機率將會大增，早死風險亦會提升25％。（圖片：Shutterstock）

人體內有多條深層靜脈，當血液在形成血凝塊（Blood clot）或血栓時，就會造成深層靜脈栓塞，由於深層靜脈栓塞不一定有症狀，當情況嚴重時，血凝塊可能會破碎、經血液流到右心房及右心室，再流進肺部，進而阻塞肺部的血流，造成肺栓塞。

肺栓塞與久坐有關 嚴重可有性命之危

肺栓塞是指肺部與心臟之間的肺動脈，被血栓阻塞，從而影響血液及氣體的交換。肺栓塞可讓血液的含氧量下降，器官會因缺氧而失去功能、衰竭，嚴重甚至會令人猝死。最常見的原因，當然是久坐或長時間維持固定姿勢，血液積聚於下肢末端，以致靜脈血液循環不暢，而形成血凝塊。當腿部的血栓，沿著血液回流至肺臟，便會引致肺栓塞。

肺栓塞可讓血液的含氧量下降，器官會因缺氧而失去功能、衰竭，嚴重甚至會令人猝死。（圖片：Sohu）

台灣曾有一名二十歲、任職售貨員的女子，因連續三天休假，在家久坐不動地追劇，復工後即感到氣喘、胸口悶痛不適，腳部亦有腫脹、疼痛情況。求醫後得知，患者長期欠缺運動，下肢因職業因素而導致靜脈曲張，加上久坐三日令問題惡化，引致靜脈栓塞形成血栓，繼而誘發肺栓塞。

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年過六十及吸煙人士 患病風險較高

除了長時間維持於同一個姿勢會有血栓塞的風險，本身血液循環不良，或服用藥物都有較高機會形成深層靜脈栓塞。另外，符合以下條件者，較容易發生深層靜脈栓塞：

- 年過60歲



年齡漸長會缺乏運動，血管亦會老化，導致血液循環不暢，容易患肺栓塞。

- 經常坐著或長時間站立



坐下或站立的時間過長，小腿的靜脈血流會減慢，產生血栓。突然移動，血栓會剝落並隨著血管回流，則有機會引發栓塞。

經常站立人士如醫生及護士，有較高風險患上深層靜脈栓塞。（資料圖片）

- 坐超過三小時的車或飛機



經常乘搭長途航班，由於飛機座位狹窄，多個小時無法伸展雙腳，血液流動會受阻礙。加上身體缺乏水份，血液變得黏稠，腿部靜脈易形成血塊，誘發肺栓塞。

- 懷孕或正在住院



孕婦或病人因長時間的臥床，本來的血液循環速度就較為緩慢，加上凝血功能被激發，形成靜脈栓塞、繼而引致肺栓塞。

- 有抽煙習慣



- 正在服用避孕藥或患有癌症



- 有靜脈曲張病史



- 有深層靜脈栓塞病史



肺栓塞的症狀

既然被稱為「隱形殺手」，肺栓塞的症狀大多數普遍及不明顯。疾病的嚴重程度按血塊的大小、堵住的位置來決定。以下就是部分症狀：

．容易氣喘



．呼吸困難



．咳嗽、並咳出血痰



．胸部疼痛



．心跳急速或不規律



當察覺有上述的情況，請勿拖延，及早求醫。

簡單４招預防深層靜脈栓塞

一旦肺栓塞發作，致命性極高，所以日常須做好預防措拖。

●保持健康的生活方式



如：戒煙、定時運動，除了維持良好的肺部功能，適量運動還可促進血液流動，減少血栓形成的機會。

●均衡飲食



盡量多吃水果、蔬菜，以減少攝入膽固醇；補充足夠水分，降低血液黏稠度，避免影響正常血液流動。

●穿著彈性襪



久坐或久站的上班族，建議穿著合適壓力的彈性襪，可幫助血液回流，預防靜脈血張、血栓形成。

●長途旅行應穿著舒適



長途旅行人士建議穿著舒適、較為鬆身的衣服，除了可保持自如的活動能力，亦避免過緊壓迫而阻礙血液循環，出現不適。

大家都明白久坐危害健康，但因工作所需又難以避免。建議在辦公期間，定時起來走動一下，促進血液循動，減少血栓形成的風險，避免肺栓塞找上門。

Reference:HK01,Dailymail,WHO,自由時報,中亞健康網