子宮肌瘤｜油炸含糖4類地雷食物要戒口　高纖、低糖飲食有助減緩

為維持體態、避免贅肉上身，許多女性對於飲食總是特別在意。但除了避免體態過胖，健康的飲食型態也有助於預防與減緩婦科疾病，例如女性聞之色變的子宮肌瘤（Uterine Myoma）就是其一。

撰文：文子齊 醫學審稿：台灣營養師蘇奕安／Hello醫師



子宮肌瘤是一種平滑肌瘤，會造成女性出現經血過多、經痛等症狀，台灣大約每3位女性中就有一位是子宮肌瘤患者。輕症者雖無大礙，但嚴重也可能須面臨手術切除或拿掉子宮的狀況，讓不少女性身心都感到相當煎熬。

▼容易長子宮肌瘤的4種體質（按圖了解👇👇👇）

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而子宮肌瘤患者在治療的同時，也應同步著手調整飲食，以免症狀繼續惡化，即使對一般女性來說，也有助預防子宮肌瘤的發生。有關子宮肌瘤的飲食注意事項，就應從地雷食物開始認識起！

子宮肌瘤患者 4大類地雷食物要忌口

飲食與內分泌機能關係密切，而現代人飲食常常過於精緻、高油、高糖，導致荷爾蒙分泌受到影響，而雌激素可能為刺激子宮長出肌瘤的因素之一。

因此已經罹病的患者，更要注意避免攝取以下食物，以免子宮肌瘤持續惡化（按圖了解👇👇👇）

- 油炸食品：炸物因高溫容易讓食材質變，加上通常含丙烯醯胺及多環芳香烴等環境荷爾蒙，容易擾亂荷爾蒙的分泌。

- 含糖飲食：高糖份攝取不只容易造成脂肪堆積和肥胖問題，也易誘發雌激素相關病症，加劇子宮肌瘤生成。

- 動物性荷爾蒙食物：含動物性荷爾蒙的食物如蝦卵、魚卵、蟹膏、蟹黃等，容易刺激刺激子宮肌瘤增生，患者應避免或適量攝取。

- 酒精：子宮肌瘤患者不建議飲酒，尤其本身患有肝病者，更應避免酒精，以免破壞肝臟的荷爾蒙調節機能，讓體內激素失衡。

高纖、低糖飲食有助減緩子宮肌瘤症狀

子宮肌瘤患者建議以高纖、低脂、低糖飲食為主，除可控制體重、遠離肥胖，並能讓內分泌機能維持穩定平衡。即便一般女性，也可藉由此種飲食方式達到體態均衡的效果。相關食物建議如下：

- 抗氧化食物：常見的有花椰菜、青椒或是全穀類的小麥、糙米等，保護身體細胞不受自由基破壞。

（註：人體在進行氧化作用時會產生自由基（Free Radicals），具有化學性質，會與體內細胞產生化學反應。適量自由基對人體有益，當到細菌、病毒入侵時，能清除感染的細胞，但過量的自由基會使細胞中的蛋白質、脂質被破壞，加速老化且有致癌的可能性。）

- 高鈣：牛奶、豆腐等食物富含鈣質，有助調養子宮，促進子宮細胞生長。

- 優質蛋白質：患者可選擇脂肪量較低的蛋白質如瘦肉或魚肉，幫助代謝穩定，調節身體機能，有助提升免疫力及肝臟代謝荷爾蒙。

-各式蔬果：各類蔬果具有豐富多樣的植化素，有助於身體對抗發炎反應，並降低腫瘤生長的風險。

註：人體在進行氧化作用時會產生自由基（Free Radicals），具有化學性質，會與體內細胞產生化學反應。適量自由基對人體有益，當到細菌、病毒入侵時，能清除感染的細胞，但過量的自由基會使細胞中的蛋白質、脂質被破壞，加速老化且有致癌的可能性。



子宮肌瘤患者是否建議喝豆漿？

由於黃豆所含的大豆異黃酮（Isoflavones）是一種植物性雌激素，與人體內的雌激素結構類似，因此不少人擔心喝豆漿可能攝取過多雌激素，提高罹癌風險。

目前有諸多研究指出，大豆異黃酮有「雙向調節性」，意即在人體缺乏雌激素時，可作為雌激素的替代物；若雌激素過多，則可阻止多餘的雌激素於體內作用，其實適量攝取含大豆異黃酮的天然食物，例如每天一杯300cc的豆漿，對人體並不太會造成負面影響。

然而，若把豆漿當水喝，或是攝取大豆異黃酮的保健食品，則要小心過量大豆異黃酮攝取過量，導致雌激素上升的風險。因此，子宮肌瘤患者若要攝取大豆異黃酮萃取物，應先諮詢醫師。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：3成女性有子宮肌瘤！馬上放下4大地雷食物】

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