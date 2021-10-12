強直性脊椎炎｜關節發炎外共病頻生 病友自助組織助面對日常挑戰

於辦公室工作、職業司機、學生等經常需要坐著的人，很容易感到腰酸背痛。他們大多以為是因為姿勢錯誤而引發的脊椎問題，但原來「強直性脊椎炎」可能已經悄悄找上門。這病與一般關節炎不同，患者主要在20至30歲發病。此病症除了影響關節外，身體的其他部位也會出現病變，例如虹膜炎、腸道炎等嚴重併發症。風濕病科專科醫生阮嘉恩醫生，為大家淺談此病成因、治療方法以及患者如何面對身心的變化。



強直性脊椎炎(Ankylosing Spondylitis，簡稱AS)是自身免疫系統運作失調而導致的關節炎。患者的免疫系統會錯誤攻擊自身的器官，導致脊椎關節、骶髂關節及中軸以外的周邊關節，引致持續發炎。AS的成因複雜，醫學界至今仍未有結論，但相信與遺傳基因及免疫系統失調有關。「現時臨床發現不少AS患者帶有HLA-B27基因，再加上後天環境因素，令免疫系統失調，引發此症。」

臨床發現不少強直性脊椎炎患者帶有HLA-B27基因，再加上後天環境因素，令免疫系統失調，引發此症。（圖片：ankylosingspondylitisnews）

病發後身體漸變僵直 病徵也可出現在眼、腸及皮膚等多處

阮醫生指出，根據國際強直性背椎炎評估工作組（ASAS）於2009年提出的指引，如患者出現持續性的背痛達3個月、發病時為45歲或以下、X 光或磁力共振檢查後發現有關節炎，有以下其中一項病徵; 或證實體內有HLA-B27基因並有兩項病徵（即炎性腰骨痛、關節炎、腳踝接骨點病變、虹膜炎、牛皮癬、克隆氏症、對非類固醇消炎止痛藥有良好反應、有家族病史、C反應蛋白上升等），即有較大機會患上AS。「不過以上的病徵因人而異，因此不應靠單一徵狀便自行判斷自己已患上AS。如有任何疑惑，應諮詢醫生。」

強直性脊椎炎持續會使骨骼增生及融合，導致關節僵硬，移動幅度嚴重受限，患者會失去靈活度。（圖片：doctorsaustralia）

有AS患者曾透露，發病時除了痛楚外，日常生活也會受影響，例如穿襪子也需要別人幫助。阮醫生解釋道，「因為AS會直接影響脊椎關節、骶髂關節等中軸關節，因此很多患者最開始的徵狀就是下背近臀部位置出現酸痛，胸椎、腰椎及頸部亦有機會出現痛楚。而炎症持續會使骨骼增生及融合，導致關節僵硬，移動幅度嚴重受限，關節的靈活度會大幅降低，出現無法暢順地彎腰及轉動頭部等現象。」

脊椎炎也會在關節以外發病，最常受影響的器官包括眼睛、腸道以及皮膚，例如虹膜炎、克隆氏症、牛皮癬等。（圖片：everydayhealth）

患者透過自助互助組織 同路人彼此鼓勵關懷

患者平日不但要面對身體的疼痛，病症還會為日常生活及工作帶來不便，心情也會受影響。樂觀的Ken原來已與AS同行35個年頭，「在18歲時某天感到背部肌肉疼痛，最初只以為是運動拉傷，後來經醫院骨科確診是AS。從此生活及工作都受影響，就連等巴士、從工作坐位走到印表機的短短路程都會感到痛楚，亦被逼減少熱愛的水上活動。」熱愛運動的Ken，一度因而變得沮喪。

後來B27協進會（強直性脊椎炎患者自助互助組織）的成立，為Ken及其他患者帶來莫大的幫助及支持。B27協進會會分享AS的各種相關資訊，如最新疾病資訊、常見的相關併發症、藥物治療及復康治療外，組織亦會安排各種交流活動，讓病人分享經驗。Ken說「一個人去面對往往會恐懼，但當你知道身邊有支援，便會安心下來，有勇氣去面對。醫生提供病理上藥物的治療，自助互助組織就可以提供心理上的支援，以過來人的身份去關懷及支援同路人。」

Ken寄語年輕的AS患者，不要因為病情而封閉自己，應勇於向外界求助，AS路上就不會孤單。

病人自助互助組織彌補了香港現時醫療體系上的不足，為患者提供心理上的支援。 （圖片：Getty）

隨醫療進步治療成效增加 運動及藥物治療可助患者如常生活

目前治療AS的方法主要為藥物和運動治療。「非類固醇消炎藥為第一線藥物，有助減輕患者的疼痛及僵硬感。如患者有周邊關節炎，則可選用改善病情抗風濕藥，以免疫調節的方式控制關節發炎情況。當患者的病情持續活躍，亦可考慮使用生物製劑。現時用作治療AS的生物製劑可分為兩大類，分別是腫瘤壞死因子甲抑制劑（anti-TNFα）及白介素17抑制劑（anti-interleukin 17）。使用生物製劑可有效及迅速地紓緩病情，改善患者關節發炎情況，以減輕其痛楚。」阮醫生說。

藥物治療方面，生物製劑對強直性脊椎炎有顯著療效。（圖片：nordiclifescience )

如果患者是孕婦或正在授乳的婦女，對於用藥或會有擔憂。阮醫生提到「近年藥物技術大為提升，現時其中一種新一代的生物製劑已通過臨床測試，證實藥物不會穿透胎盤傳送到胎兒，而在絕大部分母乳採樣檢測中，亦無發現殘留藥物，顯示新一代的生物製劑適合婦女在懷孕期及授乳期使用，為女性患者提供多一個選擇。」

除藥物治療外，保持適當的運動都對AS病情也有幫助。「有位年屆70歲的病人，早在年輕時已確診AS，幸好他在過去數十年間一直保持運動，現時他的身體及關節保養得非常良好。」

患者成立自助互助組織，讓同路人分享治療經驗，並且彼此鼓勵及支持。（圖片：intotheminds）

阮嘉恩醫生，香港註冊風濕病科專科醫生（照片由醫生授權刊登）

如果想了解更多強直性脊椎炎的資訊，可以聯絡B27協進會：

電話：3188 9847 / 5544 8108

電郵：info@b27association.org

網頁：www.b27association.org

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