便秘｜秋燥傷津容易痾唔出？紅棗決明子熟地4食療助通便

秋高氣爽，氣侯宜人，但原來也是便秘的「高峰期」？有中醫師指，秋天較燥導致人體水份少，容易產生喉嚨乾、甚至是便秘的情況，所以在日常也要注意飲食及部份生活習慣。到底有甚麼要留意？甚麼食物有助通便？



秋天慎防季節性便祕

便秘問題確實困擾不少人，肚脹之餘還可能影響胃口，註冊中醫師鄧蕙盈指，不只便秘，秋天天氣乾爽溫度剛好，易令人食慾大增，如果暴飲暴食會加重腸胃負擔，導致消化功能紊亂。

▼季節性便秘知多啲！（按圖👇👇👇）

+ 1

她續解釋，秋天濕度比春夏低，人體水份減少，導致口唇燥烈、毛髮乾枯、皮膚乾燥，甚至便秘。如果本身有便秘的人，情況會加劇，一般人排便也會感到大便乾結難解。

滋潤腸道最緊要！

想解決便秘，食物選擇非常重要。鄧醫師指，秋季飲食以補中益氣、柔潤溫養為主，同時避免加劇燥熱的油炸辛辣食物。平常可多吃一些水分多、易消化吸收的食物，例如：百合、白木耳、梨、葡萄、豆漿等。

▼秋天要點食？（按圖👇👇👇）

除此之外，應要避免寒涼食物，如：西瓜、凍沙律等，改以溫食為主，如粥品，最重要是戒掉暴飲暴食的習慣，秋季天氣易食慾大增，結果令攝入熱量過剩，最終轉化成脂肪堆積，使人發胖，甚至易引發腸胃疾病，如肚瀉。

紅棗補血生津 熟地通便一流？

鄧醫師同時推介4個食譜，有助通便同時補脾安神、生津止渴等。

▼４大食譜你要知（按圖👇👇👇）

+ 6

紅棗蓮子粥，功效：益氣養血、補脾安神、利水消腫



材料：紅棗5枚、蓮子10克、梗米20克、生薏米10克、赤小豆10克、花生（連衣）6克



做法：將所有材料洗淨，紅棗去核，放入煲內；加入適量清水，大火滾後轉慢火煲至米熟即可；可根據個人喜好調入冰糖。



紅棗蓮子粥適合脾胃虛弱、氣血虛弱體質，以及營養不良者，但要注意的是，紅棗偏溫燥、濕熱，陰虛或陽盛者勿進食過多，而且棗皮較難消化，避免一次進食過多。另外紅棗的糖份較高，糖尿病患者宜小心食用。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

熟地補腎湯，功效：補血、滋陰補腎、生津止渴



材料：熟地30克、肉蓯蓉20克、黃精10克、玄參10克、豬肉一塊、粟米一根、蘿蔔一根



做法：所有材料放進煲內，加入2至3升水，大火煲1小時，可加入適當鹽調味



熟地補腎湯適合大部份人飲用，但孕婦可先咨詢中醫師意見。

同場加映：助通便穴位（按圖👇👇👇）

+ 19

相關文章：便秘｜膳食纖維水油脂通便3要素！牛蒡釋迦29種高纖蔬果促腸蠕動

同場加映：容易導致便秘的8種食物（按圖了解👇👇👇）

+ 17

相關文章：【便秘食物】食蕉揀錯色會便秘！大便暢通薯條麵包8種食物要遠離