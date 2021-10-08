寒露｜朝早起床膝頭痛？為何秋冬關節特別痛？睡前一招可舒緩

「寒露」是秋天後首個以「寒」命名的節氣，代表天氣將明顯帶有寒涼。古語有云「一場秋雨一場寒」，在經歷完狂風大雨的周末後，下星期的氣溫將明顯下降，也會變得乾燥，頭髮護理和腳部保暖便相當重要。本文將講解寒露前後的養生重點，為何入秋後會出現所謂的「秋冬疼痛」，即天氣愈冷，關節就痛得愈厲害；並介紹秋天盛開的菊花多種養生用途。



「寒露」是秋天後首個以「寒」命名的節氣，期間菊花盛開，更有多種養生用途。（圖片：jwfzl）

熱水泡腳指引 保養頭髮防乾燥

古語有云「露水先白而後寒」，跟「白露」相比，寒露的氣溫進一步下降，除了感受到乾燥的氣息外，早晚會多了一份涼意。因此寒露的養生之道在「防秋燥」之餘，也要「防秋涼」。

因天氣轉涼，特別是冷鋒來襲氣溫急降，血管快速收縮會讓血液循環變差，肌肉亦會收緊，容易引發疼痛和關節炎。在這個時候外出應帶備外套，中醫有學說指「白露身不露，寒露腳不露」，指出雙腳離心臟最遠，血液循環相對較差，容易出現冰冷情況，因此寒露後的養生重點之一便是足部保暖。女士應減少穿短裙、短褲或涼鞋，避免足部裸露，慎防寒從足生。

「白露身不露，寒露腳不露」，寒露後的養生重點之一便是足部保暖。熱水泡腳有助促進足部血液循環，驅寒功效顯著。（圖片：wsjkw）

熱水泡腳有助促進足部血液循環，驅寒功效顯著。醫師建議水溫保持38至42℃為佳，而水位應高於腳踝，約在三陰交穴，即足踝內則上3寸，如果泡腳的水桶夠高，更可泡至小腿肚。最佳的泡腳時間是睡前，睡前半小時泡腳更有助入睡。而每次浸腳的時間以10至15分鐘最佳，以免過度發汗。

除了泡腳，散步也有暖足作用，重陽節在寒露後，秋高氣爽正好適合登高遠足，有助鍛煉身體、放鬆心情，驅走秋天帶來的憂愁感。但要量力而為，避免因過度勞累而耗散精氣津液。

秋燥除了會引致喉嚨和皮膚乾燥，也會令頭髮乾枯、容易掉落。中醫認為頭髮的營養與腎臟和血氣息息相關，所以多吃芝麻、桑葚、豬肝等補益精血、補肝護腎的食物，有助護髮；也可不時按摩頭皮，疏通經絡，促進血液循環。

飲食仍以潤肺防燥為主 寒露灸固陽保健

整體飲食方面，寒露前後不宜熏烤、燥熱、辛辣、油膩的食物，即使趁秋高氣爽進行燒烤，期間也應多飲菊花蜜降燥。此外涼茶也應慎飲，夏天喝涼茶可清熱滋陰，但秋天喝涼茶卻會耗氣傷陰，加重秋燥症狀。

秋季蔬果盛產，雪梨、蘋果、葡萄、柚子、柑橘等酸甘水果可繼續多吃；而蔬菜則可選擇胡蘿蔔、蓮藕、豆類、菇菌類、海帶、紫菜等。其他食材方面可選擇蜂蜜、杏仁、銀耳、雪耳、百合、沙參、玉竹、石斛、麥冬、馬蹄、甘蔗、栗子等養陰防燥、潤肺益胃的食材。早餐也可多吃熱粥、糯米等溫食，有健脾胃、補中氣作用。

寒露時陽氣退而寒氣生，在寒露前後做「寒露灸」，能通過艾灸穴位，將陽氣堅固在體內，藏陽禦寒，為體所用，具有相當效顯的保健作用。而且天氣轉涼，關節機能減退，容易令關節痛症發生，施灸能夠有所紓緩。

「寒露灸」有助將陽氣堅固在體內，藏陽禦寒，更可紓緩天涼的關節痛症。（圖片：aijiutop）

菊花具多種用途 兩種入饌方法更可釀酒造枕

寒露時節有三候，即三個階段：「一候鴻雁來賓；二候雀入大水為蛤；三候菊有黃華。」第一、二候相當有詩意：鴻雁大舉南遷，古人看到海邊的蛤蜊，以為是由候鳥變成的；第三候指菊花已盛開。菊花用途廣博，「苗可菜，花可藥，囊可枕，釀可飲」，醫師解釋，寒露菊花開，代表菊花不怕陰冷，因此此時可採擷其精華，用於養生。

古人更會以菊花釀酒、製作「菊枕」，甚至以菊花入浴。李時珍在《本草》中指，菊花酒有「治頭風，明耳目，去痿痺，消百病」的功能；將甘菊裝袋放到枕頭上或枕頭套裡，有助睡眠；入浴則可使皮膚更有光澤。

菊花用途廣博，「苗可菜，花可藥，囊可枕，釀可飲」。寒露菊花開，此時可採擷其精華，用於養生。（圖片：google）

「黃菊入藥，白菊入茶」，慈禧太后便常以菊花入饌，將白菊花瓣加到餃子或邊爐湯底裡。喜歡喝茶的人也可泡「枸杞菊花茶」，而喜歡甜品的人則可做「菊花糕」。做法如下：

枸杞菊花茶



材料：杭白菊10克、枸杞10克

做法：放入大茶壺內，加入熱開水，燜10分鐘便可飲用。

功效：保護眼睛，紓緩糖尿病、高血壓、冠心病，尤其適宜老年人保健。

注意：脾胃虛弱者可加入幾枚大棗，加強健脾胃作用。

枸杞菊花茶。（圖片：nanmuxuan）

菊花糕（4人分量）



材料：菊花2錢、紅棗10粒、杞子2.5錢、無花果3粒、花蜜3湯匙、黑沙糖2湯匙、乾桂花1.5湯匙、糖桂花1湯匙、魚膠粉45克、水1公升

做法：1. 紅棗浸軟去核；杞子用熱水浸10分鐘；無花果洗淨抹乾切小粒；分開備用；

2. 用550毫升水煲紅棗，大火煲滾後轉小火，再煲20分鐘；熄火後加入菊花焗30分鐘；隔走紅棗和菊花渣（隔渣時擠壓紅棗和菊花）；加入蜜糖和黑沙糖，拌勻備用；

3. 用450毫升熱水浸乾桂花20分鐘，隔渣放涼，然後將魚膠粉倒入桂花水，拌勻至融解；

4. 將紅棗菊花水及桂花水倒入不銹鋼盤，以冰座底，然後逐一加入糖桂花、杞子及無花果；

5. 每隔3分鐘攪拌一下，以免材料沉底；待半凝固狀態時放進雪櫃冷藏1小時，即成。

菊花糕。（圖片：peekme）

Reference:HK01