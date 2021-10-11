食道癌｜愛吃醃漬類或加工過食物易致癌？必知5大危險因子

「病從口入」這句大家耳熟能詳的話，不僅用在急性腸胃炎或慢性疾病，用在「食道癌」也非常貼切。



會讓你罹患食道癌的5大因子

一、愛吃超過攝氏65度的熱湯、熱飲

世界衛生組織（WHO）下轄的「國際癌症研究機構」（IARC）曾經發布報告，如果喝65°C以上的熱湯、熱飲，可能會增加罹患食道癌的風險；因為被燙傷的食道黏膜，在不斷修復的過程中，很可能發生「錯誤」，反而長出不該長的癌細胞。

所以如果一直喝熱飲來刺激、傷害食道，就很有可能在10年後變成食道癌；而只要舌頭覺得燙，其實就是對食道不好的溫度。

▼易誘發食道癌5大危險因子（點圖查看👇👇👇）

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二、愛吃醃漬類或是加工過的食物

醃漬類的食品、或是加工過的食物，為了讓保存期限變長、食物還可以保持不變質，都會含有「亞硝酸鹽」。雖然亞硝酸鹽可以抑制微生物生長、保存食物，但同時也是國際癌症研究機構證實的「致癌物質」。

每天吃這類食物，基本上對食道來說就是一種可怕的刺激，等於每天讓食道泡在致癌物質中，而且不只食道，口腔、胃部也都會受到同樣的刺激而誘發癌症。

三、有胃酸倒流（胃食道逆流）

胃酸倒流則是一個特別容易被忽略的「食道癌」因子，很多人會認為自己有胃酸倒流代表自己會得「胃癌」，卻不知道胃酸倒流首先會影響的是「食道」。

食道在經過胃酸反覆的侵蝕後，有可能演變成早期食道癌的「癌前病變」，也就是俗稱的「巴瑞特氏食道」。

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四、食道有蠕動障礙

除了真正的胃酸倒流患者之外，其實還有一部份的人，會有胃酸倒流的症狀，是因為食道蠕動過慢、食道收縮不正確，造成胃酸容易逆流，或是食物會堆積在食道跟胃部的交接口，形成另一個不斷的刺激。

而有這個問題的人，症狀會跟胃酸倒流非常相似，所以如果胃酸倒流在治療之後一直沒有改善，其實可以到有胃食道逆流中心的醫院，做「食道功能蠕動壓力測試」的檢查，來看看自己的食道是不是有蠕動的障礙。

五、有煙、酒、吃檳榔的習慣

台灣癌症研究所副研究員張書銘說，其實早在2017年的研究中，他就發現酒精會提高癌症的風險，像是食道癌風險會增加20倍以上；「這個機制有2個，一個是酒精本身就屬於刺激性的物質，另一個是酒精不耐症導致的。」

因為食道的黏膜細胞比較扁平、容易因為刺激而脫落，再生的過程中就很容易出錯、產生癌變；而如果有酒精不耐症，致癌物乙醛隨著血液跑到全身，也會造成癌症。

而煙、檳榔也早就是國際癌症研究機構規定的「致癌物質」，同樣會帶來跟熱飲一樣的刺激效果，所以能避免還是盡量避免，最好可以戒煙、戒酒、戒檳榔。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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