湧泉穴｜腳板底一個穴道「治百病」治脫髮助減重邊類人不宜按壓？

腳板底穴道眾多，不過惟獨當中的湧泉穴相對功效多多，不但可治脫髮白髮，更可紓緩失眠，甚至有助減重，堪稱是一個「能治百病」的神奇穴道。到底日常生活中應如何按壓湧泉穴才達到上述功效？又有哪些人士應該避免按壓？

促進腎氣功效多

據註冊中醫師王志恆介紹，湧泉穴位於腳板底前1/3部份的正中凹陷處，屬經絡系統中足少陰腎經的起始穴，而腎經上的穴位大多與腎臟有關。而位於腳底、作為起始穴的湧泉穴也被視為人體脈氣湧出之處，就像從地上冒出泉水一般，故此穴名為「湧泉」，同時亦為​足少陰腎經中一個重要穴道之一。

由於腎是人體先天之本，因此湧泉穴作為足少陰腎經的起始穴，其對促進身體腎氣的重要性自然不言而喻。王志恆醫師對此表示，透過經常按壓湧泉穴可有各式各樣的功效。

▼按壓湧泉穴四大神奇功效（點圖查看👇👇👇 ）:

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改善掉髮、白髮



王志恆醫師指，湧泉穴作為腎經的第一個穴位 與腎經整條經絡直接相關。當穴位被刺激的時候，即可疏通整條腎經，改善腎虛情況，從而達到改善因腎虛而出現的 掉髮及白髮症狀。

紓緩失眠



中醫認為失眠的根本原因叫「陽不入陰」，王志恆醫師介紹指人體頭部屬陽，足為陰，故把陽氣調動到足底，可以改善陽氣在晚上停留在頭部而導致失眠的現象。

此外，「心腎不交」亦是另一個中醫認為失眠的原因，心為陽、腎為陰，當心陽偏盛則會引致心思紊亂，夜晚因而容易失眠多夢，思緒頻繁。而刺激湧泉穴則能夠改善火不能往下降至腎所導致的失眠。

▼同場加映，秋天養肺三穴道（按圖看清👇👇👇）：

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降水腫助減重



王志恆醫師表示，透過按壓湧泉穴刺激腎經、改善腎功能，同時亦會改善排尿和整體的水逆排泄功能，隨着水腫減少，自然亦有助減重。

另外，由於按壓湧泉穴也具有溫通腎經的作用，令腎中陽氣增加，改善先天之本，從而增加全身代謝能力，改善體重。

改善手腳冰冷、頭暈、婦科病等問題



王志恆醫師指，按壓湧泉穴本身具溫通腎經的作用，可增加腎中陽氣，改善先天之本。腎陽尤如人體最底部的火爐，火爐一旺，手腳冰冷則能改善，因腎陽不足，清氣不升的頭暈問題亦能改善。

至於婦科病多與三個臟腑相關，脾、肝、腎。湧泉穴能改善腎功能。中醫認為，腎得到改善，影響肝，所謂肝腎同源，又認為水能養木，腎屬水，肝屬木。所以調理腎經能改善婦科問題。

此外，湧泉穴還能改善血壓、咽喉、男科、精神情緒病等問題，這是疾病都是涉及腎經循行及其相關臟腑等。

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按壓至足底發熱 六類人忌按

1.) 用雙手搓揉、摩擦湧泉穴，足底部有發熱感即可。

2.) 指壓湧泉穴，每次數10下，反覆做2-3分鐘



王志恆醫師表示按壓湧泉穴屬一般保健動作，日常生活可經常做，一日兩三次都可以。如想改善失眠，則可在睡前按摩。不過，要注意按壓期間不可過度用力，只需輕輕揉按，以溫熱為度。若出現疼痛皮損應立即停止。

不過，他又提到以下六類人則要避免按壓湧泉穴：

1.) 妊娠與腎相關，孕婦胡亂按壓穴位，可能影響胎兒

2.) 有出血傾向的患者如胡亂按壓，有機會更容易導致內出血

3.) 發熱病人或急性發作病患者，都不適宜按壓補益穴位

4.) 糖尿病患者容易出現足部傷口，不適宜按壓

5.) 其他足部有傷口的人士都不適宜按壓

6.) 過饑過飽時都不宜推拿

▼同場加映，六大消除疲勞穴位（按圖看清👇👇👇）：

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