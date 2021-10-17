乳癌｜全球乳癌人數超肺癌成最常見癌症！定期自我檢查4預防方式

世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）於去年（2020）12月公布了全球最新癌症數據，結果顯示全球乳癌人數已超越肺癌，成為最常見癌症，去年確診乳癌人數高達230萬人，每8名新發癌症患者中就有1名是乳癌患者，台灣聯安預防醫學機構院長鄭乃源曾指出，會引發乳癌最大的兩個原因是「環境荷爾蒙」與「肥胖」。



台灣在過去20年來，乳癌從每10萬人口30人左右的發生率（0.03%），飆升到每10萬人口78.9人的發生率（0.0789%），是目前台灣成長率最快的癌症。

▼增加患乳癌風險的因素（按圖👇👇👇）

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乳癌發生率飆高的2大原因

一、環境荷爾蒙

環境荷爾蒙就像天然的荷爾蒙，可以調節人體內的生理調節機制，目前世界上已存在70多種的環境荷爾蒙，且其中的20幾種環境荷爾蒙已被證實需要經過數十年以上才能完全分解，會長期滯留在環境中。

當這些環境荷爾蒙在與人體接觸後，與性荷爾蒙的受體結合，引起類似雌激素的作用，就會誘發荷爾蒙相關的疾病，例如，乳癌、子宮內膜癌。

環境荷爾蒙從哪裡來？

當我們大量地使用農藥、清潔劑等化學的物品，這些物質殘留在水裡跟土裡，隨著食物鏈進入身體之後，可能會造成基因突變、內分泌失調，使癌症的發生率愈來愈高。

常見的環境荷爾蒙有殺蟲劑、工業用化合物、塑化劑、金屬、燃燒或化學製品製成的副產物，像是戴奧辛。

二、肥胖

停經後肥胖女性比健康體重的女性多了2倍罹患乳癌的風險。

女性停經後，脂肪組織成為雌激素的主要來源，過多的脂肪組織就會製造過多的雌激素，增加罹患乳癌的風險。

肥胖者的體內會有過量的三酸甘油脂囤積在脂肪細胞，使脂肪細胞變得太大而缺氧、壞死，成為失能脂肪細胞，間接影響乳癌的發生。

另外，肥胖也會使乳房中脂肪組織的肌纖維母細胞數量增加，營造一個較多纖維、較堅硬的細胞外基質，但這樣的乳房脂肪重塑，會增加乳房癌變的風險。

▼乳癌怎麼預防？（點擊圖片查看👇👇👇）

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一、做乳房自我檢查

大多數的乳房腫塊是藉由觸摸發現的，一般婦女可在月經過後5-10天進行乳房自我檢查，若發現異狀應立即就醫檢查。

自我檢查乳房方法（Heho健康授權使用）

二、乳房超聲波檢查

當乳房出現異常腫塊時，可採用超聲波的檢查方式，藉由超聲波的指引，以細針抽取腫塊細胞做病理檢驗。

三、乳房X光攝影檢查

乳房X光檢查是目前醫學證實最有效的乳癌篩檢工具，可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，更可發現無症狀的零期乳癌。

四、乳房切片檢查

利用穿刺或手術的方法，取出腫塊切取樣本進一步檢驗，此方法能更準確的診斷乳癌。

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