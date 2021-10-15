愛滋病感染者可生育健康寶寶　做足預防措施大大減低母嬰傳播風險

若為HIV感染者，可以如常與伴侶生兒育女嗎？若成功懷孕，嬰兒又會承受高感染風險嗎？相信不少感染者也感疑惑。香港愛滋病基金會董事局委員兼資深護師于寶珠女士（Pansy）解釋，其實感染者只要好好用藥控制體內病毒載量，達U=U水平的話，也可懷孕。而懷孕前、懷孕期間和分娩後做足預防措施及種種測試，亦能大大減低嬰兒受感染的風險。感染者也能如一般人一樣生兒育女，看著下一代健康成長。



香港愛滋病基金會董事局委員兼資深護師于寶珠女士（Pansy）解釋，近年不少感染者都有生育計劃，惟存有許多疑惑和誤解，因而卻步。

用藥控制病情達U=U即可懷孕

近年醫學界提倡的U=U（Undetectable = Untransmittable）概念，證實當愛滋病病毒感染者開始服用抗病毒藥物後，若體內病毒載量下降至不能檢測的水平，即代表不具傳染力。Pansy指表示基於此前提下，感染者可安心計劃生育，不過在懷孕過程中仍要繼續接受治療，否則仍具母嬰傳播的風險，「懷孕時若缺乏治療方案，嬰兒感染到HIV病毒的風險高達20至40%。」她指現時感染者年齡層較廣，不少人也有組織家庭及懷孕的計劃。故在懷孕之前，專科診所除了可判斷感染者的身體狀況是否適合懷孕，亦會提供一連串的輔導工作，了解感染者對自身情況和懷孕風險的認知，同時解說有哪些醫療團隊可提供支援。

不論男性或女性感染者，若要達至U=U，皆視乎對藥物依從性，即是否每日準時服藥。「若男女雙方的體內病毒載量均達不能偵測的水平，代表在完全保護對方的情況下，可以自然受孕。」Pansy同時提醒，感染者於懷孕期間須繼續按醫生指示服用藥物，以控制體內病毒，減低母嬰傳播的風險。

體內病毒載量過高建議剖腹生產 嬰兒出生後須接受4次檢測

感染者與一般婦女同樣可選擇自然或剖腹生產，但須視乎體內的病毒載量水平而決定。根據英國指引，孕婦體內的病毒量若高於40 copies/ml，會建議剖腹生產，若低於40 copies/ml，就可自然生產，「香港的準則較高，我們會於懷孕36周時為孕婦作病毒載量測試，若病毒量低於20 copies/ml才建議選擇自然生產。」

除了病毒載量，選擇分娩方法時也要考慮孕婦的身體狀況，如是否患有任何婦科疾病或併發症風險，故Pansy建議孕婦應與醫生商量後再決定。

若按時服藥、做足測試和預防措施，基本上已大大減低嬰兒受感染風險。但嬰兒出生後仍要接受相關測試，以判斷是否不曾受到感染，Pansy解釋：「嬰兒出生後須立即服用預防性藥物，降低受感染風險。出生48小時內，嬰兒亦必須接受愛滋病病毒的核糖核酸（RNA）測試。而於出生後第14天、第28天和第4個月，同樣需要再做測試。」連串測試難免令父母感到擔憂，Pansy指如於出生第28天時做第3次測試後，結果顯示檢測不到病毒的話，即代表嬰兒無受到病毒感染，父母就可以放心了。

感染者不應餵哺母乳

除了懷孕前及懷孕期間需要小心，新手媽媽分娩後要留意，不能選擇餵哺母乳，「雖然媽媽體內的病毒載量受到控制，現時亦有研究指若感染者餵哺母乳，嬰兒會有1%機會受到感染。故為保安全，我們都建議餵食配方奶粉。」

隨著醫學進步，現時愛滋病有藥可醫，按時用藥更可穩定控制病情。Pansy見證不少感染者成功生育，部分更成為「二胎媽媽」，子女健康成長，「希望大家別用有色眼鏡看待愛滋病患者。即使是長期病症，但藥物控制效果佳，感染者可如一般人健康生活，擁有自己的家庭及人生計劃。」只須定期檢測，確診後盡早接受治療，及時使用藥物控制病情以達致U=U水平的話，隨之可回復正常生活。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。