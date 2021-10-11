心臟病｜董建華心臟問題入院 高脂飲食高風險四肢無力暈眩屬警號

前特首董建華據報早前因心臟問題入院，董建華本周一透過發言人證實入院消息，並指已順利完成手術，目前正休養中。值得留意的是，心臟病在本港亦非常普遍，本身亦是香港第三號疾病殺手，而且男性死亡個案更較女性為多，不過心臟病並非無跡可尋，只要從飲食及生活習慣入手其實亦可預防。

董建華今年罕有缺席國慶升旗儀式及酒會，並透過發言人回應指身體不適，一度引來外界對其健康的關注。（資料圖片）

董建華今年3月曾跌倒

現年84歲的全國政協副主席、前特首董建華，本周一(11日)透過發言人指，自己上月曾於瑪麗醫院進行手術，目前手術已順利完成，並正康復休養中。據《香港01》消息，董建華早前因心臟問題而留醫瑪麗醫院。

不過，董建華本月1日已罕有缺席缺席國慶升旗儀式及酒會，今年3月在京出席兩會時更曾在會場跌倒，當時他雖聲稱自己未有留神腳下所致，但事實上四肢無力、暈眩等本身亦是心臟病的症狀。

▼董建華透過發言人證實自己早前須需入院做手術：（點圖查看👇👇👇 ）

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本港每年約6,000人因心臟病離世

據本港衞生防護中心資料顯示，心臟病為本港第三號疾病殺手，排名僅次於癌症及肺炎，每年約有6,000人因病離世，當中男性死亡個案較女性為多。

其實心臟病的種類有很多，包括先天性心臟病、風濕性心臟病、心瓣性心臟病、原發心肌病及冠心病等，不過就以冠心病最為普遍，而且很多時因心臟病發而暴斃的人都屬於冠心病患者。

對於冠心病的成因，由於隨着年紀增長，人體的各個組織都會老化，血管亦漸漸失去原有的韌力和彈性，動脈會變得硬和厚，令能抵受壓力的程度都相對地降低，而當血液內的脂肪（如膽固醇）經由血液輸往身體各個器官時，部分可能會積聚在血管內壁，形成類似濃粥質地的黏液。在日積月累下，管壁便會變得腫厚，以致影響腦部、心臟及身體其他部分的正常血液供應，並造成冠心病。

患有冠心病的病人往往會在劇烈運動後產生壓迫性的心絞痛，痛楚可擴散至手臂、 肩膀、頸部和下顎，但休息後便會有所好轉。病人在心臟病發時，心絞痛的程度會 加劇，時間也會延長，同時亦會可能出現以下症狀：

心律紊亂

暈眩

出汗

噁心

四肢無力

氣促

雙腳水腫



▼同場加映，冠心病小知識：（點圖查看👇👇👇 ）

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心臟病七大高危因素

而導致心臟病的高危因素亦有很多，但其實不少都可以避免或控制，當中包括高血壓、高血脂、吸煙、糖尿病、肥胖、缺乏運動和長期受壓。而如果家族成員曾患有心臟病，也會增加患病風險。

因此，要預防心臟病，除了避免吸煙外，同時應保持均衡飲食，減少進食高膽固醇和高脂肪(特別是飽和脂肪及反式脂肪)的食物。經常做體能活動、保持適當的體重和腰圍，懂得抒壓。

治療冠心病方法

▼治療冠心病的方法主要有兩種，分別是藥物治療和心臟手術治療（點圖查看👇👇👇 ）

1. 藥物治療



如果病者的血管阻塞情況不嚴重，則無須接受任何手術，可利用藥物治療，藥物的功能是減少心臟耗氧量，令心跳減慢，降低血壓或擴張冠狀動脈，令狹窄血管擴張，不過，沒有一種藥物可以令已收窄的血管完全回復正常狀態。

2. 心臟手術治療



部分患者需要接受手術治療，而手術可以分為兩大類，分別為全身痳醉的動脈冠狀動脈搭橋手術或只需局部痳醉的心導管式冠狀動脈整形手術。前者是從病人的腿或胸處抽取血管，接駁阻塞的血管，讓血液自新接駁的血管分流繞道，避過阻塞的部份。

後者利用心導管探入冠狀動脈，當導管到達狹窄或塞處，導管前端的氣球會膨脹，令血管收窄的地方擴張，使血液流通更暢順。心導管式的療法除了氣球整形手術之外，還有其他好幾種高科技的通血管手術，不過有些仍然在試驗階段，詳細情形應向主診醫生詢問清楚。

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資料來源：衞生署、香港醫學會