護眼｜搬重物、睡前看手機致眼壓升高？5生活壞習慣恐爆失明危機

提到眼睛保養，大家都會注意要補充葉黃素，以免黃斑部病變未來可能失明。但是可能很少人注意到，青光眼是台灣第二大失明主因，而且青光眼並不如我們想像中發生率很低，台灣500度以上近視者佔近視族中3成以上，發生青光眼的機率較一般人高出3到10倍。青光眼最怕眼壓高，台灣三軍總醫院一般眼科主任呂大文提醒，我們在生活中的許多壞習慣，可能引起高眼壓而隱藏失明危機。



據英國的調查顯示，高度近視發生青光眼的機率是一般人的3.1倍，即使只有一百多度輕度近視，青光眼發生率也高出1.3倍。而美國的研究更發現高度近視發生青光眼的風險是一般人的10倍。呂大文提醒，青光眼最怕眼壓高讓視神經受損，提醒我們日常經常做的一些事情，可能隱藏引起高眼壓的風險。

▼5種生活壞習慣恐爆失明危機（按圖看清👇👇👇）

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1. 男生領帶和女生胸罩太緊：

很多男性的領帶勒得太緊，或是女性為了塑身，胸罩穿太緊，都可能造成腹壓升高、靜脈回流不好，除了讓人呼吸困難，也要小心眼壓升高。

2. 低頭族：

很多人通車時一上車就打開手機，低著頭拼命滑手機。放假時就算出門去玩，一坐下來也是忙著低頭上傳Facebook，在家也是用平板電腦或手機追劇。

我們低頭的重力，只要維持30分鐘以上，會增加5到6毫米汞柱。如果近距離緊盯著手機，睫狀肌用力，眼壓也會升高。

我們低頭的重力，只要維持30分鐘以上，會增加5到6毫米汞柱。（健康2.0授權使用）

3. 睡前看手機

很多人睡前燈都關了還忙著看手機。但是因為光線暗，螢幕亮亮的，會造成我們的瞳孔放大、眼睛的虹膜會向旁邊推，如果是眼睛隅角閉鎖青光眼，會影響眼睛房水排出，眼壓也會升高。

4. 搬重物

搬重物時肚子用力會使腹壓上升，眼壓也會跟著升高。

5. 喝太多濃茶、濃咖啡

有的人喜歡喝濃茶和咖啡，或是一次喝超過300CC水，眼睛房水分泌變多，眼壓也會升高。

其實眼壓過高如果及時控制，不一定會變成青光眼，早期可以點控制眼壓的眼藥水、口服藥，或是手術的方式導引眼睛房水排泄、降低眼壓，避免視神經破壞。同時，從我們的生活中，避免這些會引起眼壓上升的壞習慣，也可以避免青光眼惡化。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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