蜱蟲｜行山隨時染蝦夷病毒！食慾不振發高燒４大病徵注意

蜱蟲是戶外活動的大敵！秋高氣爽正是行山好季節，稍有不慎可能被蟲咬。日本最近有一研究報告指，當地的蜱蟲吸過人血後即傳播新病毒，患者感染後會出現不同症狀，例如肌肉痛、發高燒等。到底新病毒是甚麼？又有否預防方法？



蜱蟲出沒現蝦夷病毒

日本北海道大學等組成的研究團隊於最新一期學術期刊《自然通訊》（Nature Communications）上發表研究報告，表示在2019至去年間，從曾被蜱蟲叮刺後出現發燒與肌肉痛等症狀的患者中進行調查，發現新種病毒「蝦夷病毒」（Yezo Virus）。

▼蝦夷病毒有何症狀？（按圖👇👇👇）

感染蝦夷病毒後，患者會在數天到兩周內出現高燒、食慾不振、血小板與白血球減少等症狀。自2014年以來，全國至少7人受感染。

2病例均曾逗留山林區域

研究團隊在報告中表示，2019及去年的2宗感染病例中，兩人血液中的白細胞和血小板減少，咬傷部位周圍持續劇烈疼痛，食慾不振。經過仔細檢查，發現他們感染了蝦夷病毒。

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2019年5月，札幌一名41歲男子在山林地區逗留約4小時摘取山菜，隔日傍晚發現右腹被蜱蟲叮咬，故自行拍走蜱蟲。被叮咬後的第5日，他出現攝氏39度高燒，第7日出現下肢疼、腳痛、步行困難，並在第9日入院，經過約2星期的治療才出院。

而2020年8月，同市内另一名59歲男子在山林地區行山約4小時，期間他曾被蜱蟲叮咬，其後自行將蜱蟲拍走。被叮咬後的第7日，他出現食慾不振的症狀，第9日出現高燒，並在第19日開始接受檢查和治療，第22日檢查結果並無異常，其後康復，只需複診。

同場加映：蜱蟲是什麼？（按圖👇👇👇）：

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另外，研究團隊除了在患者身上驗出蝦夷病毒外，也在北海道的蜱蟲上發現病毒，且有些野生動物體內帶有抗體，故相信屬於已穩定存在於北海道內的病毒。研究團隊今後將調查病毒在日本全境的分佈情況，北海道大學人畜共通傳染病國際共同研究所講師松野啓太指應盡早整備相關檢查體制，並呼籲民眾注意不要被蜱蟲叮刺到。

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戶外活動時刻注意皮膚狀況

除了植物性敏感，夏天因長時間在戶外活動，暴曬、出汗或被蚊蟲咬而出現各種皮膚問題。如胡亂處理，隨時令皮膚敏感，甚至變成皮膚病！

▼皮膚科專科醫生陳厚毅指在戶外活動，隨時出現以下皮膚問題（按圖👇👇👇）

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(資料來源：NHK、《自然通訊》)