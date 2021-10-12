頭痛易倦｜落雨無心機可能因天氣痛 日專家5招改善 搭地鐵坐邊？

頭痛不適、心情厭悶、總是犯睏，下雨天出現這樣症況，代表你可能是「天氣痛」患者。日本節目《世界一受けたい授業》請來天氣痛的權威佐藤純先生，講解天氣痛的成因、症狀，並向大家介紹5個改善方法。近日又開始打風，有時間不妨跟着做，紓緩天氣帶來的不適。



天氣病的成因源於氣壓的變化，感覺就好像搭飛機的時候會出現的耳嗚和頭痛。節目引用氣象新聞公司的調查結果，指日本約六成的人，亦即是7000萬人有可能是天氣痛的患者，而當中女性患者較多。專家提醒到，10月是季節交替的時期，溫差大、天氣又不穩定，天氣痛患者應該會感到異常痛苦。

天氣痛測試

然而節目指出，其實有很多人沒有患上天氣痛的自覺，於是例出8點作為測試，假如8項中5項以上，就有可能是天氣痛的潛在患者。

1. 透過身體可以感覺到天氣變化

2. 本身就經常頭痛

3. 會因為瑣碎事而煩躁

4. 一向少運動

5. 曾試過骨折或者閃到腰之類的大患

6. 最近腿部經常水腫

7. 季節交替時很易病

8. 很易暈車浪、暈船浪



香港和日本一樣，都屬於氣壓波動的地區，不論你是男女老幼，都有可能受天氣痛困擾。節目邀請長年受天氣痛影響的女藝人酒井美紀，到專家的實驗室做檢測實證氣壓怎樣影響她的身體狀況。

▼天氣痛患者下大雨倦意升14倍，打風更是頭痛兼大壓力（立即按圖看更多👇👇👇）

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從實測的結果可見，身體的狀況非常容易受天氣的變化影響。酒井美紀亦表示，自己曾經去過夏威夷，因為當地年中的氣壓變化不大，即使她不吃頭痛藥，也不會出現頭痛的症況。為了緩解大家的不適，專家接下來就介紹了5個改善方法。

5個改善天氣痛方法

▼天氣痛患者建議坐中央車廂，專家另外再教你用一個波做改善伸展操（立即按圖看更多👇👇👇）

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1. 熱毛巾敷耳



身體是透過耳朵的內耳感受氣壓，然後調整自律神經，維持全身的機能平衡。然而，天氣痛的患者大多是因為內耳較為敏感，連帶令自律神經失調，引發天氣痛的症狀。

因此，在早、午、晚3個時段以熱毛巾敷耳約5分鐘，尤其是耳背完骨的位置，可以提升血液循環，有助內耳正常運作。首先，將摺好的毛巾放進約45度的暖水完全浸濕，接着輕輕扭乾毛巾，敷着耳朵的同時打圈，好像按摩一樣，能更有效幫助血液循環。

在早、午、晚3個時段以熱毛巾敷完骨約5分鐘，可以提升血液循環，有助內耳正常運作。（《世界一受けたい授業》截圖）

2. 坐中間車廂



高速運行的列車駛入隧道的時候，車頭的氣壓會因為空氣壓縮而上升，反之，車尾的氣壓會下降。進出一次隧道所帶來的氣壓差，最多高達30hPa，這是和打風差不多的氣壓差距。順帶一提，中間位置是最不受影響的地方。因此，患有天氣病的人最好是留在中央位置的車廂。

▼陀螺運動：（按圖👇👇👇）

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3. 寫日記



天氣痛於現階段仍然是難以發覺的病患，再加上每人病發的情況不一，每晚寫下日記，記錄自己病發的位置、時間、疼痛的程度等資訊，更容易推斷病發的傾向。同時有助醫生掌握病情，以作出適當的診斷。

頭痛時不能吃的6種食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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4. 紓緩頸部僵硬



現代生活少不免會使用各類電子器材，其中以手機更為普遍，但原來長期使用手機有機會令頸椎變型，使頸部的神經和血管受壓，繼而令自律神經失調，最終誘發天氣痛的症狀。

除了注意日常使用電子器材的姿勢，專家亦推介大家用按摩球按摩頸椎，緩解積累的疲勞。

做法：1. 趴低，手放鬆放身旁，手掌朝天，下巴抵着球

2. 慢慢向下壓，維持10秒3. 躺下，面朝天，球放在頸下，頂着

4. 左右轉動脖子，確保有按到整個後頸，維持10秒

以上為一組，每日做3組即可。

左右轉動脖子，確保有按到整個後頸，維持10秒。（《世界一受けたい授業》截圖）

5. 梅乾加乳酪



專家指梅乾能抑制腸道壞菌繁殖，同時間乳酪能增加腸道的好菌，這兩種食材聯手能有助腸道健康，增強抵抗力，紓緩天氣痛病症。即使不是天氣痛患者，進食酸梅乳酪，也能達到預防效果。

本來患有嚴重天氣痛的酒井美紀，持續兩星期做以上的改善方法，病情大幅改善。（《世界一受けたい授業》截圖）

本來患有嚴重天氣痛的酒井美紀，持續兩星期做專家提供的改善方法。在兩星期後，她再次到實驗室進行測驗，結果顯示病情穩定多了。由此可以，大家只要願意每天堅持花時間做做看，就能大大改善身體的不適。

▼同場加映：除了運動，食療也有助紓緩偏頭痛（按圖👇👇👇）

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（資料來源：《世界一受けたい授業》、氣象新聞公司）