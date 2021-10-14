牙齒健康｜缺牙太久周圍牙齒也受損！什麼情況假牙是非裝不可？

許多牙科患者都會在面臨「到底要不要裝假牙」時陷入兩難，裝的話如果不適合、不好看，後悔恐怕就來不及了；不裝的話，如果日後產生新的問題，恐怕就更麻煩了。



台灣華美牙醫診所院長管中陵指出，一顆牙齒因為過度破壞無法修復，或嚴重牙周病、外傷等原因必須拔除時，一般會產生兩種現象，如果拔除的是前牙，為了美觀的需求，患者往往會主動尋求牙醫師做假牙。但如果是後牙有缺損時，謹慎的病人仍然會遵從醫囑及時修復，但是大而化之或諱疾忌醫的患者，則會抱著得過且過的心態，拖延猶豫，最後造成缺牙及鄰近牙齒產生變化。

缺牙太久 周圍的牙齒也受損

舉例來說，缺牙太久，缺牙處的牙嵴會由外向內、或是垂直向下，逐漸退化萎縮，而鄰近的牙齒，也會因為缺乏阻力，開始向缺牙的地方傾斜。如此一來，不但容易引起歪斜的牙齒與鄰近牙齒之間出現蛀牙，也會因為清潔困難，造成牙周病。

另外，缺牙太久，也會讓對咬的牙齒出現改變，因為沒有相互抵消的力量，造成對咬的牙齒開始「過度萌出」。

什麼是過度萌出呢？人類在咀嚼過程中，平均每日牙齒間彼此接觸的時間在20分鐘左右，長期使用下來，會出現一定的磨耗。但是人類的嘴形跟容貌卻不太會因為這樣而產生變化，這是因為身體有代償功能，牙齒會受到骨頭的推擠而形成「被動性萌出」，維持咬合的高度。當一顆牙齒被拔除，對應的牙齒便會因為代償性的延伸而變長，產生咬合干擾、創傷性咬傷或是咬合不正的問題。

▼怎樣的缺牙需要積極處理？（按圖看清👇👇👇）

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缺牙壞處多多，因此管中陵在新書《選對假牙 跟真的一樣好用》中指出，牙齒拔除後千萬不能夠等閒視之，以為其他牙齒還正常就不以為意，等日後產生問題後，想要修補卻是事倍功半。他建議，以下這些原因的缺牙，建議要積極處理，以免造成遺憾。

1. 嚴重的齲齒，無法以傳統的方式修復

2. 根管治療、拔牙後，缺牙空間的維持與功能重建

3. 齒列矯正後的維持

4. 牙周病治療後的維護與固定

5. 牙齒嚴重磨耗的全口重建

6. 先天性疾病，如唇齶裂患者

7. 遺傳性少牙或無牙症患者

8. 後天的外傷，譬如斷裂崩角的重建

9. 四環素導致的牙齒顏色異常



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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