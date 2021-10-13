糖尿病｜暴瘦張偉文回復生機 糖尿可致體重劇降5類族群屬高危

被譽為「靚聲王」的張偉文，近年受糖尿病、腰患等病痛纏繞，體重由260磅大跌至160磅，其暴瘦情況一度令外界相關憂慮。不過，他早前亮相電視台節目表演時，體態已不再骨瘦如柴，而且演唱中氣十足。值得留意的是糖尿病的其中一個常見病徵便是體重下降，到底糖尿病會如何影響體重？病情又會引發甚麼其他疾病或問題？

本港每10人有1人為糖尿病人

今年68歲的張偉文上周六(9日)以亮相TVB慈善節目《善心滿載仁愛堂》，其間他雖然全程坐在CD造型的椅子，揸咪的右手亦有些顫抖，但其中氣仍然相當十足，而畫面中的他亦比之前顯得精神，體態不似以前般暴瘦，相信其糖尿病情已經有所好轉。

事實上糖尿病是本港第10位致命疾病，據衞生署數據，糖尿病每年造成300多至600多人死亡，每10人就有1人患糖尿病，2019/20年度有逾49萬名於公院就診的糖尿病患者，8年間人數增47%；新症增4.1萬宗，當中57%為40至64歲。

▼張偉文早前一度暴瘦，身體狀況令外界擔心：（點擊下圖看清！👇👇👇）

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根據世界衞生組織的準則，如空腹（已禁食8小時以上）血糖大於7mmol/L，或餐後兩小時血糖高於11.1mmol/L的人士，則可判斷為罹患糖尿病，當中如果是以下的高危族更須注意：

▼糖尿病5大高危族群，你有冇份？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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糖尿病有什麼症狀？

暴瘦是糖尿病的其中一個常見病徵，還有易倦、口喝等。即使長期處於高血糖水平，也代表身體出現問題，甚至可能已是糖尿病的「候選人」，就要注意及接受診斷。

▼血糖高會出現什麼症狀呢？（按圖了解 👇👇👇）

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糖尿病風險因素？

▼ 有些生活習慣可能增加患上糖尿病的風險。據香港糖尿聯會資料，以下就是部份增加患病風險的原因（按圖 👇👇👇）：

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糖尿病有什麼併發症？

糖尿病如控制不當，血糖長期偏高，就會導致糖尿病慢性併發症出現。《香港糖尿聯會》資料指，糖尿病慢性併發症主要是指血管和神經系統受到損壞，令身體器官壞死，因而喪失功能，嚴重者會導致死亡。

▼ 糖尿病慢性併發症會影響腦部、心臟、眼、腎臟、腳以及男性性器官，會出現的問題包括（按圖 👇👇👇）

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▼ 同場加映：什麼超級食物有效控制糖尿病（（按圖了解👇👇👇）



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如何得知有否出現糖尿病併發症？

由於血糖控制和慢性糖尿併發症有著密切的關係，定期的併發症評估可讓病者和醫護人員及早預防和治療慢性糖尿病的併發症。醫護人員會透過每隔一至二年的詳細檢查，去評估患者是否出現糖尿病併發症。

▼ 檢查包括：（按圖 👇👇👇）

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▼ 同場加映：糖尿腳，因血糖長期過高引致周邊神經（例如雙腳）的代謝物積聚，逐漸傷害神經線，造成末梢神經病變，令患者雙腳有傷口也可能沒有痛感。如何預防糖尿腳？（按圖了解👇👇👇）



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