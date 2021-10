肝癌｜肝癌風險評估助發現早期癌症！吸煙體重過重屬9大危險因子

「沒有乙型肝炎、丙型肝炎,應該不會得肝癌吧?」「脂肪肝只是因為比較胖,應該沒關係吧?」「既然肝臟沒有不舒服,應該不用檢查吧?」肝臟是非常重要的器官,但是我們對於肝臟的健康卻存在很多的誤解。如果您也曾經有過以上幾個想法,一定要把觀念糾正回來。



聽到肝癌,很多人都都會直覺得想到乙型肝炎、丙型肝炎,其實,肝癌的危險因子有很多項,病毒性肝炎僅只是其中一項危險因子。

除了常見的乙型肝炎、丙型肝炎,肝癌危險因子還包括脂肪肝、體重過重、糖尿病、酒精、抽煙、黃麴毒素、藥物性肝炎、代謝性疾病等,其中有多項危險因子都很常見,卻容易被忽略。

例如黃麴毒素(Aflatoxin)具有高度肝臟毒性及致癌性,是由黃麴黴菌(Aspergillus flavus)所產生,除了花生及花生製品,還可能出現在粟米、豆類、五穀雜糧、堅果類、食用油、乾貨、醃漬類食物中,只要食物保存不良,便很容易遭到黃麴毒素污染。

至於接受腹部超聲波檢查時,經常聽到醫師提到的「肝包油」,也就是肝細胞中囤積了過多的脂肪。台灣脂肪肝的盛行率相當高,患者大多不以為意,然而,脂肪肝也會導致肝臟慢性發炎,而慢慢變成肝硬化,甚至肝癌,不可不慎。

肝癌風險評估,幫助發現早期肝癌

無論是何種原因所造成的慢性肝炎,都會讓肝臟反覆發炎、纖維化,而漸漸進展為肝硬化,罹患肝癌的風險也會大幅上升。從慢性肝炎、肝硬化、到肝癌這樣的過程,常被稱為「肝病三部曲」。

多年以來肝癌都是台灣重要的癌症死因之一,因為早期肝癌根本摸不到,也完全沒有症狀,而讓患者不知不覺。等到肝癌愈長愈大,可能出現腹脹、腹痛、黃疸、水腫、體重減輕等狀況,部分患者甚至是在肝癌破裂、大量內出血、休克時,才驚覺有肝癌的存在。

若想改善肝癌的預後,一定要儘早發現肝癌,才有辦法及時介入治療。凡是屬於肝癌高危險群的民眾,都建議要定期追蹤,常見的工具包括腹部超聲波檢查與抽血檢驗胎兒蛋白AFP(Alpha fetoprotein)。

近年來發展出來的GALAD score亦有助於估算肝癌風險,幫助發現早期肝癌。GALAD分別是幾個項目的縮寫,包括性別Gender、年紀Age、胎兒蛋白異質體AFP-L3之比率、胎兒蛋白AFP、異常凝血酶原DCP(Des-carboxy-prothrombin)。

肝癌風險評估,幫助發現早期肝癌(照護線上授權使用)

胎兒蛋白AFP是大家很熟悉的腫瘤標記,然而有部分肝癌患者的胎兒蛋白AFP並不會升高,對早期肝癌的敏感度較差。

為了提升敏感度,可以將胎兒蛋白異質體AFP-L3之比率納入考量。研究發現,胎兒蛋白AFP還可分為三種,AFP-L1、AFP-L2、AFP-L3,其中的胎兒蛋白異質體AFP-L3是由肝癌細胞所製造。當早期肝癌患者血液中的胎兒蛋白AFP依然正常時,胎兒蛋白異質體AFP-L3可能已漸漸爬升。將胎兒蛋白異質體AFP-L3之比率納入考量,有助揪出胎兒蛋白AFP尚未升高之肝癌。

血清異常凝血酶原DCP(Des-carboxy-prothrombin)又稱PIVKA-II,也是一種肝癌的腫瘤標記,血清異常凝血酶原DCP的半衰期比胎兒蛋白AFP短,兩者合併檢測有助於偵測肝癌。

肝癌風險評估GALAD score是在分析大量肝癌患者後所建立的運算模型,分別輸入包括性別、年紀、胎兒蛋白異質體AFP-L3之比率、胎兒蛋白AFP、異常凝血酶原DCP後,可以得出肝癌風險之估算值。

研究發現,肝癌風險評估GALAD score有助於偵測肝癌,若再合併使用腹部超聲波,會更有幫助〔1〕。

小心謹慎,揪出肝癌

如果肝癌風險評估GALAD score發現肝癌風險較高時,會需要進一步影像檢查,例如腹部超聲波、電腦斷層、磁力共振等。

小心謹慎,揪出肝癌(照護線上授權使用)

倘若在影像檢查中有發現肝臟腫瘤,可能會需要經皮穿刺切片檢查,取出一些肝臟腫瘤組織,交由病理科醫師判讀,如果確認是肝癌便得盡快接受治療。

倘若在影像檢查中沒有發現肝臟腫瘤,也不能掉以輕心,必須按時回診、密切追蹤,才能及時揪出肝癌。

貼心小提醒

肝癌的發生往往無聲無息,假使具有肝癌危險因子,如乙型肝炎、丙型肝炎、脂肪肝、體重過重、糖尿病、酒精、抽煙、黃麴毒素等,建議要定期追蹤檢查。目前肝癌的治療工具相當多樣,若能早期發現,按部就班接受治療,將有助提升肝癌的預後!

