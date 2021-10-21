大閘蟹｜適量食用不「邪惡」 營養豐富每次可吃兩隻兩類人要忍口

秋風起，大閘蟹季節又來到，其鮮甜蟹肉和濃郁蟹膏雖令人食指大動，但大閘蟹近年亦因此而被貼上「不健康」的標籤。不過，從營養學角度而言大閘蟹原來並非如此「十惡不赦」，只要適量食用，其營養甚至還十分豐富。

蟹季又到，到底大閘蟹要如何才可吃得健康?(資料圖片)

100克蟹肉等於半杯奶

據澳洲註冊營養師麥雯蔚(Kelly)指，其實只要注意食用份量，大閘蟹本身是一款營養豐富的食物，其營養成份如下(每100克)：

．103千卡能量

．17.5克蛋白質

．2.3克碳水化合物

．2.6克脂肪

．267克膽固醇



Kelly亦特別指，大閘蟹的蟹肉除含有豐富蛋白質外，礦物質亦相當豐富，100克蟹肉已提供126毫克鈣質，相等於半杯牛奶，同時亦可提供2.9毫克鐵質和3.68毫克鋅質。

此外，由於一般母蟹比較多膏，所以母蟹的單元不飽和脂肪酸和多元不飽和脂肪都比公蟹多，而透過適量攝取不飽和脂肪酸亦可降低血液中的總膽固醇水平，保持血管暢通。

▼大閘蟹吃幾多才不會過量？甚麼人士須「忍口」？Kelly為此一一拆解（按圖了解👇👇👇）

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▼同場加映，進食過量大閘蟹徵狀：﹙按圖了解👇👇👇﹚

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大閘蟹每周最多宜吃1至2次

雖然大閘蟹的營養十分豐富，但Kelly亦強調進食須適量，當中她亦有以下的食蟹建議供一眾嗜蟹一族參考：

．大人每次最多宜吃1隻至2隻

．小朋友最多宜吃半隻至1隻

．每周吃1-2次

．建議清蒸：可保留食材的鮮味，減少油和鹽攝取

．避免鹽焗、避風塘炒或煎炸等烹調方法，減少油和鹽攝取

．必須徹底煮熟



Kelly表示，食大閘蟹的同時亦須配合健康飲食原則，進食的食物種類要多元化，當中「肉、魚、蛋及代替品」食物種類內，她建議可進食包括雞蛋、家禽、牛肉、豬肉等，同時亦須進食不同蔬菜和豆類等，從中吸取各種營養素及膳食纖維，以控制食量，幫助消化和排便。

此外，要避免同時進食太多高飽和脂肪和反式脂肪的食物，例如動物內臟、肥肉、煎炸食物等，而膳食膽固醇攝入量亦是愈少愈好。

▼同場加映，5大白色食物補氣顧肺：﹙按圖了解👇👇👇﹚

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兩類人士須「忍口」

然而並非任何人都適合食用大閘蟹，Kelly指出以下兩類人士必須要「忍一忍口」：

．對海鮮皮膚過敏人士：大閘蟹屬於海鮮，會增加過敏機會

．痛風患者： 嘌呤（Purine）含量相當高，使血液中的尿酸濃度上升，結果積聚於關節膜，形成了結晶體，誘發痛風症。



對於大閘蟹不能與柿同食的說法，Kelly指出如果兩者分量不多，其實不會有太大影響。不過她亦指出，原來柿子本身所含有的單寧酸，會導致腸胃功能欠佳的人士更易引發腹脹腹痛問題，所以這類人亦不應過量食用柿子。