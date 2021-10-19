手麻痺｜9大隱藏危機可能肌肉壞死腦中風！這疾病檢查都未必找到

撰文：Heho健康
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手麻是很多人的老毛病之一，造成手麻的原因眾多，因此很少有人一開始就正視「手麻」這個不適症狀。

人們最常做的事，就是手麻的時候甩甩手，甚至直接當它不存在。但手麻可沒這麼容易放過他們，你可以一忍再忍，它可以一再出現。到最後受不了，才心不甘情不願到醫院接受檢查。

▼根據手麻的狀況，推測可能的原因（按圖👇👇👇）

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1. 手麻、臉或身體半邊麻木：有腦中風的可能
2. 手腳麻木、舉不起來：有肺血栓、肌肉壞死的可能
3. 手有麻脹感：可能是末梢血液循環不良
4. 天氣變化時，指尖、手掌及下肢明顯有麻痛感：有自體免疫疾病的可能，像是紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等
5. 手麻、對痛覺反應敏感、呼吸困難：可能是自律神經失調
6. 手麻且無力：可能是藥物影響或電解質失衡
7. 只有拇指、食指、中指會麻，無名指只有麻一半：可能是腕隧道症候群（腕管綜合症）所導致
8. 只有小指麻，無名指麻一半：可能是肘隧道症候群所導致
9. 手麻且有痠痛感，不適從頸部沿著手臂延伸至手指：可能有頸椎退化狹窄、椎間盤突出的問題

做一堆檢查卻找不到手麻原因？

如果接受了一大堆檢查，卻還是找不到原因，或是症狀合併有對痛覺敏感、呼吸困難等，就要懷疑手麻是因為自律神經失衡所引起，而且主要還是跟情緒、壓力有關。

改善自律神經所造成的手麻，除了藥物治療，建議可以進行腹式呼吸，並試著找出壓力來源，嘗試化解。

當然，手麻的原因很多，並非所有手麻都是因自律神經失調而引起。提醒各位有手麻問題的人，要多注意一下自己的身體狀況，到底是哪幾隻手指會麻？哪個部位會麻？手背麻還是手掌側麻？提供愈多訊息，對於醫生的診斷愈有幫助。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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