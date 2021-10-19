口腔癌｜舌麻嘴破遲遲不好5病變症狀　早發現治療5年存活率達8成

台灣著名歌手陳昇及演員張魁因嘴破好不了，經檢查後確診為口腔癌，還好都是初期，手術都恢復良好並復出。



口腔癌 青壯年男性最常見

台灣樂生療養院耳鼻喉科欒智偉主任指出，口腔癌在台灣男性癌症發生率和死亡率排名第4，是青壯年男性最常見的癌症之一。

台灣欒智偉醫師解釋，煙檳行為者不做口腔黏膜檢查，死亡風險會增加3-4成；而當口腔癌篩檢率達50%時，可降低21%晚期口腔癌發生率及26%死亡風險。

▼7大口腔癌前病變警號（按圖了解👇👇👇）

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口腔黏膜檢查 早期發現癌前病變

然而，口腔癌檢查結果為早期（第0-1期）病灶與及時接受口腔癌治療，5年存活率可達8成，但延遲發現或治療的晚期個案存活率卻不到4成。

台灣欒智偉醫師表示，口腔黏膜檢查是由醫師目視或觸診口腔黏膜，短短3分鐘就可以檢查出疑似癌前病變或癌症的病兆，不會疼痛、也沒有副作用。口腔黏膜檢查除了可以早期發現口腔癌外，更重要是找出癌前病變（白斑、紅斑、口腔黏膜下纖維化、扁平苔蘚、疣狀增生等）予以適當治療，進而阻斷癌症的發生。

▼11種口腔癌常見症狀（按圖👇👇👇）

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口腔「破斑硬突腫」快就醫 免費口腔癌篩檢符合資格要做

預防口腔癌的最好方法，不僅要遠離煙、酒、檳榔，還應立即戒煙、戒檳榔，以改善部分輕微或淺層的病變，並減少日後再發生癌前病變與癌症風險。欒智偉強調，目前台灣國健署提供30歲以上有嚼檳榔或吸煙者及18歲~29歲有嚼檳榔原住民，2年一次的免費口腔癌篩檢；但所有檢查並非百分之百準確，因此如果發現口腔內有「破斑硬突腫」之一的情形，應儘速就醫。

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