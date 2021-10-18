坐月｜產後調理分四大階段 進補方式各有不同

想必每對夫婦都會對新生命的到來感到雀躍，同時家庭教育、供書教學種種煩惱亦接踵而來；而最首當其衝、困擾每位媽媽的問題，就一定是有關「坐月」這傳統習俗。坊間流傳有關「坐月」的說法各有不同，即使報讀陪月課程，當中的教授的內容也是各施各法，難以分辨孰是孰非，故亦常有新手媽媽感到無助、氣餒。俗語有云「坐月坐得好，一世無煩惱」，究竟產後媽媽該如何進行產後調理，才能達致最佳效果，甚至幫忙改善根本體質？



俗語有云「坐月坐得好，一世無煩惱」，究竟產後媽媽該如何進行產後調理 （圖片: FreePik）

從傳統養生角度而言，老一輩的人會形容生育嬰孩如同「在鬼門關走一圈」，因此孕婦於產後第一個月進行「坐月」，可以透過不同方式讓身體得到充分休息，調理身體機能，改善多種不良的身體反應，如惡露、腹痛、便秘、關節疼痛、精神緊張、抑鬱等。香港大多數的在職媽媽於產後僅有六星期的休養時間，遠少於傳統坐月的所需時間足足個半月，因此要分階段進行不同進補，早日復元以便重返職場。

產後最忌胡亂進補 宜分階段均衡進補

不少新手媽媽對坐月知識都只是一知半解，以為坐月只是不停進補、臥床休息，並沒有配合自身體質及身體狀況去調整食療，最後弄巧反拙，使身體出現更多健康問題。在中醫角度，產後媽媽於分娩過程中大量出血，元氣大傷，故產後初期的產婦均屬於血瘀和氣血兩虛的體質，進食補品必須按部就班。隨著身體逐漸恢復，就必須要配合四季變化、環境及體質去調整進補方式；同時應講究平衡，不宜過份進補，應攝取不同營養素；亦不宜急於產後修身，導致營養不足。產婦的飲食原則應以低脂、高蛋白、高營養、少鹽糖、清淡均衡為主。

坐月一般可大概分為四個階段，每個階段所採用的食療方法亦有所不同。(圖片: 醫師Easy)

第一階段 休養期 (0-7天)

產後媽媽經分娩後身體變得虛弱，對脾胃的傷害尤其嚴重，容易出現食慾不振；當脾胃運作受到影響，營養吸收亦會受阻，呈現「虛不受補」的狀態。若如此時仍強行進食油膩補品，只會加重脾胃負擔，進一步影響吸收。產婦要先確保脾胃運作順暢，同時要將體內惡露排清，才能盡快恢復脾胃及子宮的正常功能。因此，保養期間應以排毒、化瘀、恢復氣血及腸胃功能的食療為主，選擇平和、清淡、健脾養胃的食材，如瘦肉、豬腰、牛肉、淮山、蓮子、陳皮、百合等；同時避免進食大補及寒涼的食材，如人參、高麗參、苦瓜、西瓜、綠豆等。

產後媽媽經分娩後身體變得虛弱，會出現「虛不受補」的狀態。 （圖片: FreePik）

選擇剖腹生產的媽媽應比順產媽媽更注意產後飲食調養，手術前不應進食大補氣血的藥材，以避免影響術後休息情況；完成手剩後應禁食６小時，待麻醉藥效過去後，可飲用蘿蔔湯幫助排氣，減少腹脹，確保大小便暢通。產後的前三天，宜進食易消化的流食，如稀粥、雞蛋羹等；避免進食容易產氣及引起上火的食物，如澱粉類、豆子、甲殼類等。待腸胃功能日漸恢復後，便可回復至正常飲食，但仍須以清淡飲食為主，並建議於每餐加入少量准山、南棗等促進氣血的藥材；期間要多注意補充水分，切忌急於進補。

待麻醉藥效過去後，可飲用蘿蔔湯幫助排氣，減少腹脹，確保大小便暢通。（圖片: FreePik）

雖然產後初期的乳汁稀少，但當中蘊含豐富的抗體及生長因子，已經能夠滿足寶寶的營養需要，增強體內抗體，故有意哺乳的產婦不必急著催乳，尤其初乳量多的產婦，否則容易因乳汁過盛而造成淤積，引發乳腺炎。因此，產後媽媽應先注重通乳，可以將木通、通草、玉米鬚、路路通、蒲公英、絲瓜、豆腐等食材加入日常食療，幫助自然產出乳汁、保持乳腺暢通，確保往後的乳房健康。

第二階段 溫補期 (8-22天)

經過一星期的調養，順產媽媽身體及腸胃已逐漸恢復，惡露亦逐漸排出體外，故第二階段會以調養氣血及修復為主，同時促進新陳代謝以及奶水分泌。順產者可開始進行溫和進補，宜將藥材慢慢加量加餐，使身體容易適應及接受。除了健脾益胃的食材外，可進一步將黨參、黃芪、首烏及當歸等平溫藥材加入食療中，亦可少量進食豬腳薑，有助補益氣血、補肝養腎，以及幫助五臟的復原。剖腹產婦則需待傷口完全癒合後，才可進入溫補期。

產婦可少量進食豬腳薑，有助補益氣血、補肝養腎，以及幫助五臟的復原。（圖片: FreePik）

催乳的最佳時機是分娩後三星期；一般而言，哺乳產婦每天應攝取約2,000大卡熱量，並建議於首6個月添加額外15克蛋白質，及後6個月則添加12克；如果熱量及蛋白質不足，乳汁的分泌量及內含的營養組成都會受到影響。同時，產婦應適量攝取健康脂肪，以維持母乳中的脂肪含量；為寶寶提供足夠熱量之餘，亦有助嬰孩的腦部結構發展。奶水不足的媽媽可以多吃含維他命A、B1的食物，以刺激乳汁分泌；並須注意鈣質攝取，每天至少攝取1,500mg鈣質。

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催乳服務對比圖（圖片: 香港催乳中心）

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第三階段 大補期 (23-30天)

大補期是產婦強化身體的關鍵時期，這個階段主要以增強體質，補充元氣為主；而食療上應以降火潤肺、調節五臟的食材為主，如人參、蟲草、烏雞，加速改善身體機能。由於大補容易上火，過量進補會導致便秘、堵奶等症狀，宜每次少量進食補品；同時應多吃蔬果清熱，並保持清淡飲食。哺乳產婦可以趁身體狀況日漸回復後進行催乳，除了多讓嬰孩吸吮乳房、保持心境開朗之外，亦應注意水份及營養素攝取，多吃乳製品、紫菜、海鮮、雲耳、金針、赤小豆、黃豆、無花果等催乳食材，幫助乳汁生成。

食療上應以降火潤肺、調節五臟的食材為主，如人參、蟲草、烏雞，加速改善身體機能。（圖片: FreePik）

隨身體狀況日趨穩定，哺乳媽媽可自行烹調絲瓜金菇豆腐湯，只要將老絲瓜、 金菇、瘦肉、豆腐、生薑煮滾約１５分鐘，即可輕鬆完成催乳養生湯水。如果坐月時想有更充分的休息，可以選擇更方便的即食湯包，盧太太上奶湯水推出的家常湯包100%天然、不含味精，適合產後媽媽隨時飲用，有助產後調理、增乳及疏通乳腺。

盧太太上奶湯水推出的家常湯包100%天然、不含味精，適合產後媽媽隨時飲用。（圖片: 盧太太上奶湯水）

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第四階段 保養期 (31天後)

踏入最後階段，產婦的身體機能已大致復原，可以回復正常作息；不少在職母親重返職場，少不免會接觸人群，故須加強抵抗力及保持正常作息，以確保母嬰健康。產後媽媽若想回復窈窕身形，可以維持清淡飲食及適量運動，切忌節食減肥。若想改善根本體質，可維持坐月飲食，並配合四季養生之道，持續調理身體。

產後媽媽若想回復窈窕身形，可以維持清淡飲食及適量運動，切忌節食減肥。（圖片: FreePik）

每人體質各有不同 產婦應時刻留意身體狀況

以上介紹的坐月四階段都是比較概括的說法，實際上每位產婦的體質均有差別，產婦應時刻留意自己的身體狀況，調整出更適合自己的食療，例如小腹經常作痛代表惡露未清，飲食上應更側重於能排清惡露的食材；常有便秘則代表體內津液不足，應多吃生津食材。如身體出現異常情況，如嘔吐、盜汗及腹瀉等症狀，應先停止進補，並徵詢中醫師的專業意見。

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Reference:中醫寫給新手媽媽的坐月天書