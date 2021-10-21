心血管健康｜血管阻塞可能無症狀！腳麻木易冰冷小心末梢血管堵塞

這幾年民眾對健康意識抬頭，更願意從健康檢查了解身體狀況，只是不少人做了檢查才意外發現自己的心血管有阻塞，但平時根本沒有什麼症狀，這樣到底是否要積極治療？台灣心臟內科醫師說：「這就是所謂『沒有症狀的心血管疾病』，沒有症狀不代表以後就不會作怪，預先發現就更應該好好控制。」



影像醫學進步！從健康檢查抓出「無症狀血管疾病」

在二十年前沒有心臟的電腦斷層，患者都是出現不舒服才會到醫院，這幾年因為影像醫學進步，透過常規影像檢查，臨床上開始有病人從健康檢查發現血管異常而就診。

▼4種簡易自測血管健康程度的方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 12

相關文章：30歲血管漸老化小心阻塞致中風 4種自測血管健康法一摸腳背就知

這時候到底該怎麼看待這狀況？沒有症狀就沒關係嗎？台北醫學大學附設醫院內科部主任黃群耀認為，到底該不該治療有兩個重點，一、堵塞的位置；二、堵塞的嚴重程度。

1. 堵塞的位置：

如果是重要位置就需要積極處理，例如堵塞在左冠狀動脈主幹枝，因為這支血管可以供應兩支血管，若是狹窄阻塞不適合單純用藥物治療，就會需要介入性治療。

2. 堵塞的嚴重程度：

如果阻塞已經到90%以上，光靠吃藥沒辦法有控制，會建議積極介入導管處理。

40%心肌梗塞患者從未到心臟科就醫

黃群耀接著說：「不管有沒有症狀都要做高度關注，過往統計因心肌梗塞到急診的病人， 40 %男性都沒有看過心臟科，但心血管問題不會是短時間突然出現，只是過去沒有症狀、沒有被發現。」

預先發現「沒有症狀」的心血管狀況就更應該好好控制，這類在影像學上看到異常、但沒有症狀的族群被叫做「沒有症狀的心血管疾病」，雖然沒有胸痛但不代表它未來不會作怪，黃群耀呼籲：「最基本的還是血壓、膽固醇、血脂、血糖的控制，才不會引發後續中風、心肌梗塞的狀況。」

這幾年歐洲心臟協會對於這類「沒有症狀心血管疾病」也高度重視，當影像學上發現血管有明顯堵塞、頸動脈有狹窄者，也歸類在需要嚴格控制三高的族群當中，跟有中風、心肌梗塞病史的患者屬於同一類。

血管堵塞在不同部位有不同症狀

但該怎麼看待血管阻塞程度？台灣新光醫院心臟內科魏丞駿主治醫師坦言：「血管阻塞50%-70%有些可能有症狀、有些沒症狀，如果要更精確評估到底對患者有沒有影響，會測量血管堵塞前後壓力的變化。」

當變化比值發現是大於標準值，即使血管阻塞不到50%仍會認定是有意義的堵塞。魏丞駿說：「當有一處血管堵塞，別的地方堵塞的機會也是比較高。」而阻塞在不同位置上時，表現的症狀也可能有所不同：（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 1

- 堵塞心血管：心絞痛、心衰竭、心臟無力

- 堵塞頸動脈：頭暈、眼睛看不見、暈倒

- 堵塞末梢血管：腳麻木、腳容易冰冷

- 堵塞眼睛血管：眼睛經常暫時性黑濛

- 堵塞耳部血管：耳鳴、耳悶、暈眩



黃群耀提到：「通常患者發現血管問題都會緊張，比較願意去配合做治療，得趁這時候透過藥物、飲食、生活作息改變等方式穩定下來，免除未來引起併發症的機會。」

如果本身有三高、年紀大、抽煙、家族遺傳等，就是屬於「多重危險因子」患者，更需要請醫生進行評估，千萬不要以為症狀不明顯、沒有什麼症狀而忽略，得在沒有症狀之前就要好好治療，一旦產生心肌梗塞就得付出慘痛代價。

相關文章：每日3分鐘｜深蹲弓步3招練腿肌防心血管病 有動作傷膝都做得？👇👇👇

+ 21

延伸閱讀：

為什麼瘦子也會心臟病？美國心臟協會：心血管疾病風險要看 2 個指數 - Heho健康

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」