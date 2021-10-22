頭髮健康｜秋天都會曬傷頭皮！專家：頭頂頭髮稀疏者需加倍留意

許多人假日出遊完後，頭皮就出現紅腫、痛的症狀，那可能就是頭皮曬傷了！台灣台安醫院皮膚科主治醫師、書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐就提醒，頭頂、頭髮比較稀疏的人，較容易頭皮曬傷。



小平頭、武士頭、雄性禿者 當心「頭皮曬傷」！

蔡長祐表示，如果本身頭髮很茂密，頭皮曬傷的機率並不高，但像是雄性禿、禿頭的人，會比較容易曬傷。雄性禿是從頭頂開始發生毛髮量比較稀疏的狀況，導致頭皮露出的面積比較多，所以如果一整天在戶外沒有做好防護的措施，就會比較容易頭皮曬傷。

而不止雄性禿的人，像是小平頭、武士頭等髮型，會將頭髮髮量打薄，等於頭皮就沒有頭髮的保護，如果沒有做好防曬，也有可能會增加曬傷的機會。

▼頭皮曬傷致掉髮？（按圖看清👇👇👇）

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頭皮曬傷致掉髮好擔心！蔡長祐：一般為暫時性

頭皮曬傷的症狀有哪些呢？蔡長祐表示，頭皮曬傷和一般皮膚曬傷是一樣的，會覺得紅腫、痛，一般臨床常見的症狀為腫痛，且3至4天後，頭皮會開始有點脫皮，看起來就像是有頭皮屑的樣子，而起水泡則是比較少見。

而頭皮曬傷痊癒的時間要視嚴重程度，通常在1至2週內就會痊癒，頭皮曬傷後，首先要先降溫、冰敷減少腫脹，可以用冷毛巾沾點冷水放在冰箱，之後拿出並冰敷5至10分鐘，讓溫度能夠比較快降下來。而後續也可以擦曬傷的藥，減少腫脹的情形發生，另外，在脫皮的階段可以擦藥水或藥膏減少發炎。

有些人頭皮曬傷後，也出現掉髮的情況，蔡長祐解釋，頭皮曬傷造成的掉髮一般為暫時性掉髮，若頭皮曬傷發炎、紅腫的情況較嚴重，就會對毛囊產生壓力，曬傷後1至2個月會造成落髮較多的情況。「不過不同於雄性禿，因為頭皮曬傷造成的落髮，頭髮還是會長回來，因此不用過度擔心。」

▼3穴位助白髮變黑髮（點擊圖片查看👇👇👇）

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秋天易忽略防曬 反而較常「頭皮曬傷」

許多人都以為夏天才是較容易頭皮曬傷的季節，但其實秋天反倒是比較常出現頭皮曬傷的狀況！蔡長祐表示，因為秋天整體環境溫度沒那麼高，在戶外雖然還是有太陽，但不會像夏天那麼熱。

一般而言，我們可能在太陽下10分鐘就覺得受不了，但秋天涼涼的會讓人比較不注重防曬，「而太陽光中除了有可見光，還有紫外線，當接收過多量的紫外線，就會曬傷。當曬太陽的時間過久，不只頭皮，像是四肢、臉也會曬傷。」

做好防護措施 最好用「遮」的

如果想長時間待在戶外玩，又不想曬傷怎麼辦？蔡長祐也提醒，最理想的防護措施就是用「遮」的：

1. 戴帽子

2. 撐傘

3. 穿長袖、長褲

4. 避免待在陽光下過久時間

5. 擦防曬乳液



而蔡長祐也提醒，其他臉部或是露出皮膚的地方，可以再擦防曬乳液補充加強，但要記得2至3小時補擦一次，因為有時候玩水或是流汗會容易把皮膚表面的防曬沖掉。

另外，有些人會透過曬太陽補充身體所需維他命C，一般會建議在戶外的時間30分鐘以內就足夠，如果是夏天的話，10分鐘就足夠皮膚合成每日所需的維他命C量，若是過度曬太陽就容易有曬傷的風險。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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