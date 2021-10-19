肝癌｜羅文逝世19年 癌症之王帶走不朽傳奇 一成港人有潛在風險

香港著名歌手羅文不知不覺已因肝癌離開我們19年，年輕人或者不知道羅文是誰，但他們都應該聽過獅子山精神及《獅子山下》這首歌，羅文正是這首歌曲的原唱者。羅文是粵語歌黃金時代的一位代表者，也是香港樂壇始祖級的藝人，從上世紀70年代開始，他馳騁香港樂壇30餘年，主唱多首膾炙人口的電視劇主題曲，如《錦繡前程》、《家變》及《小李飛刀》，他的歌聲陪伴不少香港人成長。然而一場突如其來的肝癌，就帶走一代歌壇傳奇，原來香港每十個男士中就有一個是肝癌的隱性患者，想提防肝癌上門就要留意本文。



羅文是粵語歌黃金時代的一位代表者，也是香港樂壇始祖級的藝人。(圖片：羅文25唱片封套)

據不同媒體報導，羅文從確診肝癌到最後死於肝癌只是短短半年時間，期間他曾試過各種治療方法，包括中醫治療、中西醫結合治療及傳統「以毒攻毒」的化療，被譽為抗癌勇士。雖然他積極樂觀地治療及面對病情，但最終都是敵不過頑強的肝癌而離世，享年57歲。

肝癌是香港第三大癌症殺手 一成港人有潛在風險

根據醫院管理局資料，肝癌是香港第三大的癌症殺手，僅次於肺癌及大腸癌。每年新症數目約有一千八百宗，死亡人數約一千五百多人。新症個案當中有7成半是男性，男性發病率約為女性的四倍，平均發病年齡為63至69歲。

香港每十萬人口中約有四十一個男性患上肝癌，而女性則每十萬人有十二個。(圖片來源：香港防癌會)

肝癌是一種炎症相關的疾病，由炎症變成癌症，通常會經過三個階段：先由慢性肝炎演變成肝硬化，及後發展成肝癌。這是由於當肝臟長期發炎及受損，損耗超過自身修復能力，便會由纖維組織自我修補，引致多處結疤，形成肝硬化，因此任何長期刺激肝臟導致肝臟發炎的因素都可能引發肝癌，而常見的因素包括以下兩點：

乙型肝炎及丙型肝炎病毒



慢性肝炎病毒是最主要、最常見的肝癌致病因素。慢性乙型肝炎患者患上肝癌的風險比一般人高100倍，而慢性丙型肝炎病毒患者患上肝癌的風險則比一般人高150倍。丙型肝炎病毒主要是經血液傳播，所以沒有乙型肝炎普遍，但乙型肝炎是東南亞地區的流行疾病，在香港乙型肝炎帶病毒率亦一直處於中至高水平。

肥胖和飲酒引起的脂肪肝及酒精性肝炎，會進一步引起肝硬化及肝癌。（圖片：Canva）

根據香港防癌會數字，估計香港有十分之一的人口是乙型肝炎帶菌者，或曾經感染過乙型肝炎。乙型肝炎長期帶菌者當中有四分之一會演變成肝硬化或因此而導致肝癌，一般從肝炎到肝硬化再到肝癌，並非一朝一夕的事，而是經過一段長時間的發展，約需五十至六十年的時間，所以大部分肝癌患者都是60歲後的成年人。

脂肪肝、飲酒及環境污染



肥胖和飲酒引起的脂肪肝及酒精性肝炎，會進一步引起肝硬化及肝癌。脂肪肝不只是胖子才會有，喜歡食高脂肪食物和飲酒，即使體重正常也可能有脂肪肝。持續大量飲酒會為肝臟帶來持續性傷害，反覆令肝臟炎症，從而誘發肝硬化及肝癌。蔬菜內的農藥、霉變食物中的黃曲霉毒、空氣中的有害物質，如塑膠廠使用的聚氯乙烯(PVC)亦都是誘發肝癌的因素。

肝癌病發突然且會極速惡化 定期檢查可及早發現

肝癌的死亡率高，因為肝癌往往都在中後期時才有明顯病徵而被發現。腸胃肝臟科專科醫生何佳鈿醫生指出，由於肝臟內部沒有痛覺，即使內部長出腫瘤也不會為意，直至腫瘤變大至擠壓肝臟表面神經時才會有上腹疼痛感。「當腫瘤長大至出現腹痛、腹脹、皮膚及眼白呈微黃、食慾不振、體重下降、噁心和昏睡等症狀時，通常代表著癌細胞已大幅增生，肝癌已發展至中後期，肝功能已嚴重受損，往往病情已相當嚴重。」惡性肝癌的生長速度很快，可以在三個月內就長大一倍，由第一期升級至第二期約要六至九個月時間，由第二期到末期再要六至九個月時間。如果在中後期才被發現，往往在半年在一年內便可致命。

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肝癌如在初期發現，就能有更多治療的選擇，增加治癒機會。根據亞太肝病學會的乙肝指引，高危人士如已患有肝病，應每半年一次進行腹部超聲波檢查及化驗血液中「甲胎蛋白」(AFP) 水平，以監察肝臟有否癌變；若檢查出現問題，醫生可透過電腦掃描或磁力共振等作跟進診斷。

由於肝腫瘤的成長速度快，醫生建議40歲後每年應接受肝臟超聲波檢查，特別是肝炎帶菌者或家族中有肝炎帶菌者的人士，防患於未然是預防肝癌的最好方法。

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節制煙酒，減少暴飲暴食，可預防肝癌。（圖片：Canva）

另外，肝臟是人體非常重要的代謝器官，因此健康的生活習慣，減少肝臟的負荷，亦可預防肝癌：

●切勿吸煙

●節制飲酒，減少暴飲暴食

●作息定時，多吃蔬菜水果

●妥善貯存食物，慎防進食發霉或變壞的食物：某些食物如貯存在濕熱環境中的花生、穀類和粟米等會容易發霉而產生黃曲霉毒素，而黃曲霉毒素可增加患上肝癌的機會。這些食物應貯存在涼快及乾爽的地方以防發霉

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Reference:HK01,醫院管理局,香港防癌會