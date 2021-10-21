女性健康｜白帶變灰白色現異味陰道炎所致！預防變色要做好兩件事

白帶是每位女性都會有的陰道分泌物，尤其在排卵期前後特別明顯。不過你知道白帶的顏色變化，其實隱藏著健康警訊嗎？《Hello醫師》將為你介紹白帶的作用、異常變化，以及日常保養撇步，一起維持私密處的衛生與健康。

撰文：文子齊 醫學審稿：台灣註冊醫師劉奕吟／Hello醫師



白帶有何作用？什麼情況會出現？

白帶即為陰道分泌物，是女性生殖器官所分泌出來的黏液，裡面摻雜著子宮頸口腺體黏液，以及子宮內膜、陰道黏膜細胞所滲出的黏液，有助陰道環境維持濕潤與健康，屬於正常生理現象。

一般而言，女性陰道內都會存在少量白帶，但不至於流出體外、沾濕內褲，但有些情況會提高白帶的分泌量，例如：

排卵期：女性荷爾蒙刺激子宮頸黏膜細胞，使白帶量增多，呈現透明蛋清狀或摻雜少許血絲。

月經前後：骨盆腔充血會讓陰道的滲出液增加，白帶也就變多。

另外，懷孕、性行為期間或性行為後，白帶的分泌量也可能少量增加。

白帶變色、出現異味可能發生感染

台灣小港醫院婦產科主治醫師劉奕吟醫師表示，健康的白帶一般會以透明、無特殊氣味作為判斷標準，不過依據體質不同，有些女性的白帶也可能較為濃稠偏白，仍屬正常現象。但若白帶出現乳白色、黃色、黃白色、黃綠色，甚至帶有血絲或異味，那麼就要注意私密處是否已發生感染，儘早就醫治療。

▼白帶顏色分辨身體狀況（點擊圖片查看👇👇👇）

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灰白色、淡黃色白帶：私密處有異味或魚腥味，嚴重時會癢、腫，且有灼熱感，主要由細菌性陰道炎所造成。

乳白色白帶：若白帶呈現此種顏色，而且形狀類似豆腐渣，外陰部會有紅腫，伴隨強烈搔癢感，或有頻尿、解尿疼痛的症狀，很可能是陰道受念珠菌感染。

黃綠色白帶：帶有些微泡沫狀的黃綠色白帶，通常會合併出現陰部搔癢與濃烈惡臭味，則屬於滴蟲性陰道炎。主要藉經性行為所傳染，建議應與伴侶一起就醫檢查。

血紅色白帶：白帶摻有血絲可能是因排卵期所引起，否則有可能是子宮頸糜爛、子宮頸癌的前兆，應儘快就醫請醫師進行專業診斷。

預防白帶變色 正常作息做好陰道衛生

若白帶顏色正常、沒有異味，即便白帶量偏多，也不需要特別吃藥治療，除非有發生細菌感染的症狀，否則貿然使用抗生素，反而會破壞陰道菌叢生態且提高感染風險。

當白帶增多時，不妨先想想是否生理期將報到？或排卵期接近了？若以上皆非，近期如承受極大壓力、生活作息紊亂，也有可能影響白帶分泌物異常。而充足睡眠、規律運動、均衡飲食不僅是人體健康的黃金三角，同樣也有助維持免疫平衡，減少陰部感染造成白帶發臭、變色的機率，因此當身邊女性有相關困擾時，不妨建議自此著手調養生息。

另外，陰部的衛生清潔也相當重要；例如性行為前後清洗外陰部（但勿直接灌洗陰道），或是穿著通風、透氣的褲子，都有助於預防陰道細菌感染。醫師也建議婦女朋友每年接受抹片檢查，降低子宮頸癌的風險。

▼預防及改善陰道炎的生活貼士：（按圖👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：白帶顏色這樣分！教你從顏色分辨身體有沒有健康】

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