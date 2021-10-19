林鄭骨折｜易骨折恐骨鬆年長瘦小女性高危 營養師推薦餐單補鈣

行政長官林鄭月娥昨晚（18日）在禮賓府跌倒，手肘輕微骨折，需留醫一晚。事實上，容易骨折可以是骨質疏鬆症的症狀之一，骨頭易折斷可引致病人疼痛、失去活動能力及自理能力。據香港骨質疏鬆學會資料，估計香港現時約有30萬名絶經婦女及10萬名50歲以上的男士患有骨質疏鬆症，情況不容忽視，適逢周三(20日)為世界骨質疏鬆日，不妨借此機會了解更多關於骨質疏鬆症的資訊。

林鄭月娥離開醫院，右手手肘疑似以石膏包紮。（歐嘉樂攝）

林鄭於禮賓府樓梯跌倒

林鄭月娥昨晚（18日）晚上在禮賓府跌倒，右手手肘輕微骨折，按醫生建議，於瑪麗醫院留醫觀察。特首辦回覆傳媒查詢，進一步透露林鄭不小心在樓梯跌倒。

林鄭後來於今日上午約9時15分離開醫院，身穿粉紅色外套的她當時右手手肘有手托，疑似以石膏包紮，被問及傷勢時僅回應稱：「多謝關心」，後登上座駕離開。

▼林鄭留醫一晚後出院情況（點擊下圖看清👇👇👇）：

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骨質疏鬆患者會變矮

而年長女士容易骨折這症狀，其實亦意味着患上骨質疏鬆症的危機。骨質疏鬆症是一種骨骼新陳代謝的病症。患者的骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱，因而容易導致骨折；造成痛楚及引發其他併發症，減低患者的自我照顧能力。

骨質疏鬆症本身並沒明顯病徵，若感到痛楚，一般都是由於骨折所致。最常見的骨折部位包括股骨、脊椎及前臂骨。患者或因輕微碰撞，或因跌倒而股骨骨折，脊椎骨即使沒有任何碰撞也會漸漸塌陷，令背部變得彎曲，形成駝背及變得矮小，部分患者亦會出現背痛的情況。

▼同場加映：8個身體缺鈣的徵兆（按圖了解👇👇👇）

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過量飲用咖啡亦高危

據衞生署資料顯示，長者、女性、體型瘦小、有家族病史、不良生活習慣、長期服用高劑量類固醇藥物的人等都是患上骨質疏鬆症的高危群組。

▼骨質疏鬆高危族群（點擊下圖看清👇👇👇）

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如屬上述高危人士，可尋求醫生之專業意見，並接受檢查。常見測量骨質密度的方法有：

雙能量X光吸收測量儀（DEXA）：用於診斷及監察治療的效果。



超聲波儀器（QuantitativeUltrasoundQUS）：只可以作為骨質密度的初步篩驗方法，並不能作為確診工具。



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預防骨質疏鬆症的方法

正常的骨質增長需要攝取足夠的鈣質和維生素D，及作適量的負重運動。由於骨質須在年輕時奠定基礎，所以預防骨質疏鬆症，一生都要注重適當飲食和運動。

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即使已證實患上骨質疏鬆症，亦可透過上述的飲食和運動習慣，減慢骨質流失的速度。醫生會因應個別的情況而建議患者服用治療藥物，例如二磷酸類藥物、選擇性雌激素受體調節劑、降鈣素／降血鈣素、副甲狀腺素、鍶及維生素D、鈣質補充劑等。

▼同場加映，註冊營養師設計高鈣餐單，每日吸收足夠鈣質（按圖了解👇👇👇）：

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骨質於35歲開始自然流失

此外，骨質疏鬆症患者在日常生活中要提高警覺，慎防跌倒，以減低骨折的機會，例如：注意家居安全、過馬路要小心、穿防滑的鞋子、避免服用令人暈眩的藥物、改善視力障礙等。

骨質流失是一種自然現象，骨質在35歲後會逐漸流失，只要能在兒童和青少年時期建立足夠強健的骨質，便能減低出現骨質疏鬆症的機會。即使患上骨質疏鬆症，亦可透過健康生活模式來減低由骨質疏鬆症所帶來的影響。

資料來源：衛生署家庭健康服務、衛生署長者健康服務網站