肚痛｜上腹疼痛持續不斷恐癌王胰臟癌上身！壓力也會引發腸胃不適

新冠肺炎疫情爆發期間，許多病患對就醫心生恐懼，有更多人則因為疫情使症狀變得更加嚴重。台灣安南醫院醫療副院長許秉毅觀察到，疫情趨緩後，因腸胃不適前往求診的患者比例突然大幅提高，例如一名在夜市擺攤男子便因疫情嚴重，4個月沒回診，胃酸倒流病情由輕度的A級加重至C級。



許秉毅詢問這名45歲患者，才知因為生意受疫情影響，選擇歇業後失去收入，壓力過大導致胃酸倒流加劇，又因疫情不敢到醫院看病，自行購買成藥亂吃，造成嚴重反效果。

▼從腹痛位置找病因（點擊下圖看清！👇👇👇）

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上腹疼痛持續不斷 小心胰臟癌

腹痛原因百百種，許秉毅表示可從腹痛發生位置加以判斷。腹痛出現在右上腹時，可能有十二指腸潰瘍或膽結石的情形；上腹或左上腹有胃及胰臟，當胃炎、胃潰瘍或胃酸倒流等疾病發作時，就會產生疼痛感。許秉毅提醒，當疼痛感持續不斷，就要小心可能是胰臟癌。

「如果腹痛出現在肚臍附近，較常見的原因是腸躁症引起的滾絞痛。」許秉毅說，通常在排便後疼痛感就會緩解；右下腹有闌尾，疼痛產生時通常是盲腸炎，下腹痛就可能是因便秘脹氣造成。

▼胰臟癌症狀包括黃疸、小便變深、大便變淺色或灰色等（按圖👇👇👇）

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壓力也會引發腸胃不適

台灣陽明交大生化暨分子生物教授蔡英傑表示，壓力荷爾蒙會讓腸道菌相改變，愈健康的腸道菌，歧異度愈高、菌種愈多，但壓力會讓菌種的歧異度下降，壞菌就會開始增加甚至釋放毒素，身體就容易出狀況，提高罹患腸癌的機率。

想要減緩壓力，除了從改變生活、飲食習慣著手，蔡英傑建議，可試著從調整腸道菌著手，補充第四代益生菌、γ-穀維素及牛奶鈣三個助眠元素，對於「紓壓養腸」有很大的助益。

第四代益生菌具有提升血清素、多巴胺的作用，對於降低壓力有很大幫助；γ-穀維素則能改善自律神經失調，緩解緊張不安及憂鬱等身心狀態；牛奶鈣的鈣質最易被人體吸收，鈣質與血清素合成相關，可幫助穩定情緒、放鬆肌肉。

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