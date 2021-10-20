美甲｜女網紅拇指細菌感染須截肢 醫生提醒美甲三風險忌頻換甲

美甲扮靚相信也是不少女士的習慣，不過巴西一名女網紅早前美甲後，拇指卻發黑流膿，最終更需截肢，後證實與拇指有傷口受細菌感染有關。本港皮膚科專科醫生指出，頻繁美甲的確令指甲被細菌感染的風險增加，故建議前往美甲的女士可自攜「私家」美甲工具，減低風險。

相信不少貪靚的女士也有美甲習慣。(資料圖片)

拇指流膿脹痛

據英媒《太陽報》報道，巴西女網紅Jenneffer Souza過去一直有美甲習慣，但早前她做完玻璃纖維美甲後，指甲卻開始疼痛。但當時她未有為意，沒想到拇指後來卻出現明顯腫脹，令她無法工作需要求醫。

雖然醫生曾為她開出抗生素、消炎藥等藥物治療，但她的病情卻未有改善，拇指甚至開始滲出膿液並劇痛，最後才發現原來她當時未有留意自己的拇指有傷口，便讓美甲師把玻璃纖維指甲貼在傷口上，導致細菌感染並引發蜂窩性組織炎，病情更嚴重至她最終需要進行手術切除拇指指尖。

▼本港皮膚科醫生提醒美甲可能所面對的風險（點擊下圖看清👇👇👇）：

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美甲三大感染風險

本港皮膚科專科醫生陳厚毅指，假如美甲設備未經充足消毒或衞生水平未達標，那麼女士在進行美甲時有機會讓指甲面對以下三大風險：

細菌感染：



一般指甲的細菌感染可導致手指皮膚發炎、紅腫熱痛，當中更可引發肉芽腫，令手指有惡膿滲出，並逐漸增大及流血，甚至成為肉瘤。

此外，細菌感染亦可傳染至指甲其他位置，可引發指甲溝發炎，令整個指甲溝分離。

真菌感染：



指甲受到真菌感染後則會出現甲癬(俗稱灰甲)的情況，指甲因受到真菌感染而發霉，指甲變成灰白色或黑色，甚至增厚變形，令甲板與甲床變得鬆弛和分離。

病毒感染：



指甲比較常見的感染病毒為疣，疣是人類乳頭病毒（HPV），潛伏身體後感染表皮細胞，使體內的免疫系統不知道已被疣入侵，故身體沒有一個有效的免疫機制控制它，同時亦具傳染性。

▼同場加映，7種指甲狀態反映身體不同狀況（點擊下圖看清👇👇👇）：

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醫生建議切忌共用指甲鉗

對於美甲問題，陳厚毅醫生指出如果女士頻繁更換人造指甲，會令指甲愈磨愈薄，從而令指甲更容易感染真菌或細菌，因此並不建議女士頻繁更換人造指甲。同時如女士在美甲後發現指甲出現變形、變色甚至流膿的情況，亦需立即停止再進行美甲並求醫。

此外，陳厚毅醫生亦不建議女士剪去指甲邊緣的厚皮或推甲皮，因為此舉恐令皮膚保護膜受損，使皮膚及指甲易受細菌或真菌感染。而且，厚皮本身亦可能是疣或病毒，胡亂剪去恐令感染範圍擴大。

如女士有需要定時美甲或修甲者，陳厚毅醫生建議可自備美甲工具，每次使用前先用高溫或消毒火酒徹底消毒，周末放假時可卸除指甲油，讓指甲有休息的機會。日常亦需保持雙手清潔，切忌共用指甲鉗，指甲溝位置亦可定時搽潤膚膏，亦有助指甲健康生長。

皮膚科專科醫生陳厚毅。（受訪者提供）

▼同場加映，指甲月牙特徵看健康（點擊下圖看清👇👇👇）：

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