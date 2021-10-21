掌紋診病 | 交叉的感情線代表高血壓！生命線開叉又代表什麼？

掌紋平常都是用作預測運勢，但日本的專家就提到其實看掌紋都屬中醫的「望聞問切」之一環，透過觀察掌紋和掌色，可以知道身體的健康狀況。日常生活多留意手掌的變化，能夠早一步察覺身體需要調理的地方。



掌紋平常都是用作預測運勢，但日本專家指出，觀察掌紋和掌色可以知道自己的身體狀況。（unsplash@mocaandrew）

日本專家松岡佳余子醫師在日本週刊《女性セブン》向一眾讀者介紹掌紋診病，方便大家可以在平時就多注意自己的身體並作出改善。假如準備好的話，現在就能看着手掌做診斷！

▼透過觀察掌紋和掌色，可以知道自己的身體狀況（立即按圖看更多👇👇👇）

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1. 高血壓・高血糖



在無名指下方延伸的線為「太陽線」，主要呈現血壓、心肌血液循環、肝臟、肺部的狀態。如果太陽線貫穿感情線，那就代表你可能是高血壓或者高血糖。

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2. 腰痛



從中指根部延伸到手腕的事業線代表腰，如果腰或者是脊骨較為僵硬的話，生命線和事業線近手腕的位置會開叉。

3. 自律神經失調



自律神經失調的話，手掌的靜脈會腫脹變得顯眼，細紋增加令感情線變得不明顯。除此之外，手掌會出現紅白點，掌色分佈雜亂，而且手掌會忽冷忽熱。

▼同場加映：自律神經失調常見症狀（按圖👇👇👇）

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4. 便秘



如果受便秘問題困擾，手指第二關節的位置會浮現出青筋。而不論是便秘還是腹瀉，拇指根部的大魚際肌位置，都能見到浮出來的靜脈。

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（資料來源：《介護ポストセブン》）