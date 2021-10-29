盡早治療達U=U防愛滋病傳播 妥善管理身心健康提升感染者生活質素

現時愛滋病只是長期病，可靠服用藥物，將感染者體內的病毒載量下降至不能偵測的水平，既不會傳染他人，也回復正常生活。高風險族群只要定期檢測，一旦確診並及早治療，便能有效控制病情，減低併發症風險。不過，除了身體狀況，心理健康也是不可忽略的一環，香港愛滋病基金會服務委員會委員曾德賢醫生為感染者一一拆解治療方案的迷思，並提供管理身心健康的建議，他指香港具備先進和專業的醫療支援，有助感染者提升生活質素。



香港愛滋病基金會服務委員會委員曾德賢醫生指，服用藥物和定期檢測有助感染者了解自身狀況，並控制病情。

盡早治療達U=U相當重要 達「3個90」有效控制愛滋病傳播

由聯合國愛滋病規劃署及世界衞生組織共同提出的「90–90–90」之目標，當中提到3大方向：一、90%感染者獲得診斷；二、90%感染者獲得適切治療方案、已服用藥物；三、90%感染者接受治療後，體內的病毒載量下降至不能偵測的水平。香港現時有3間提供愛滋病治療服務的公立愛滋病診所，包括衞生署綜合治療中心、醫院管理局轄下瑪嘉烈醫院及伊利沙伯醫院，曾醫生指本地治療中心根據全球先進國家的醫療指引，可為感染者提供適切的藥物和治療方案，也會持續跟進個案，做恆常檢測。在完善的醫療支援下，第二、三個90目標不難達成；但如要達成第一個90目標，即90％感染者獲得診斷，前提是高風險族群願意去做檢測。

近年醫學界提出的U=U（Undetectable = Untransmittable）概念，獲多項研究支持，證實若愛滋病感染者透過服用抗病毒藥物，將體內的HIV病毒載量抑制至不能檢測的水平，即代表不具傳染力。曾醫生續解釋，U=U是達致第3個90目標的重要因素：「香港從80年代出現第1個愛滋病病毒感染者開始，確診數字每年都持續上升，2015年更達致高峰，一年新增700多宗個案。但隨後透過新藥物，病人保持良好的藥物依從性，成功抑制體內病毒並達不能偵測的水平後，就減低了傳播風險，確診數字亦持續下降。希望更多感染者盡早接受診斷、服用藥物，達成『3個90』目標的話，就能有效控制全世界的愛滋病傳播情況。」

新藥每日只服一粒 副作用少更減併發症風險

曾醫生指隨着醫療科技進步，現時病人只須每日服用一粒藥丸，即可有效抑制體內病毒，新藥更能減低感染者出現併發症或共病的風險。「以前的藥物副作用較多，如脂肪移位、腎功能損耗，甚至引發其他代謝病。但新一代愛滋病藥物一天只服一次，副作用也少了好多。確診後短時間內服用藥物的話，體內的病毒載量一旦下降，身體炎症或其他因為免疫系統差而引發的問題，都能得以改善。」一旦確診，感染者需及時與醫生商討治療方案，並服用藥物，對控制病情和預防治療期間的副作用相當重要。

調整飲食多運動 關顧心理健康 全面提升感染者生活質素

世界衞生組織近年提出「第4個90」目標，呼籲關注病情穩定的感染者的生理及心理狀況，改善其生活質素。曾醫生表示，香港3間公立愛滋病診所均有駐院臨床心理學家和精神科醫生，可提供輔導及跟進感染者的心理狀況，若有需要可以求助。

曾醫生續說，感染者只要定時服用藥物，抑制體內病毒，白血球細胞（CD4）有上升的話，基本上能回復正常生活。不過他提醒，感染者與常人同樣要面對因為身體老化或不良生活習慣，而患上糖尿病、高血壓、心臟病等長期疾病。故感染者亦須注意個人飲食和運動習慣，以維持健康，「保持少油、少鹽的健康飲食習慣，避免吸煙或喝酒，同時要多做運動，提升身體免疫力。有運動習慣的感染者，回復正常生活水平的速度較快。」

除了定時服藥、注重飲食和改善生活習慣，恆常檢測和做性病篩查也好重要。定期檢查身體的免疫力、體內病毒載量，以及血小板、肝腎功能等指數的水平，了解自身狀況，每當發現異樣就立即處理，才能做好健康管理。曾醫生期望，感染者確診後立即展開治療，盡快達成「4個90」的目標，於身心健康、生活質素上都能達致雙贏。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。