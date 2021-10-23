缺鐵性貧血｜臉發白頭暈易疲倦7大症狀　多吃深綠色蔬菜補充鐵質

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球竟有多達近1/4的人口有貧血問題，其中又以女性跟兒童的缺鐵性貧血（Iron deficiency anemia）最為常見。[1]

撰文：文子齊 醫學審稿：台灣註冊醫師劉奕吟／Hello醫師



多數人對貧血的印象不外乎是臉色蒼白，覺得呼吸不順、容易喘，甚至是一蹲下後站起來就發暈；然而，缺鐵性貧血跟其他類型的貧血有何差異，又該如何改善？就讓我們從成因與症狀來了解！

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缺鐵性貧血原因

我們能輕易地從字義聯想到，血液中缺乏鐵質就是導致缺鐵性貧血的原因。由於鐵是血色素裡的重要成分，缺鐵會使血紅素合成出現缺陷，造成血紅素濃度下降（男性血紅素小於13g/dL，女性小於12g/dL），當氧氣無法輸送到全身器官，就會出現貧血症狀。

鐵質來源不足

鐵質攝取不足可說是造成缺鐵性貧血最常見的原因之一；長期吃素者、飲食不均衡或是胃酸缺乏的患者，往往因飲食含鐵量不足而導致鐵質嚴重缺乏。另外，因胎兒發展所需，孕婦對鐵的需求也比常人高，若未適當補充含鐵食物，也容易發生缺鐵性貧血。至於部分腸道疾病，例如乳糜瀉（Celiac disease）患者因腸道機能下降，也容易影響患者的鐵質攝取量。

鐵質過度流失

「進得太少」容易產生問題，但若「出得太多」也得認真處理。當人體流失過多血液，就可能出現貧血情況；例如女性因每月的生理期大量失血所致，便是鐵質易過度流失的族群。而固定捐血者若無有意識且定期地補充鐵質，也有較高機率罹患缺鐵性貧血。

明槍易躲，暗箭難防；血液可以從胃腸道、泌尿道、生殖道等地方流失，若我們能注意到的血液流失現象，例如血便、血尿，通常就能夠儘早治療、改善。但身體內部的出血症狀卻難以掌握；像是食道癌、胃癌、胃腸道惡性腫瘤，或有出血性潰瘍、長期服用非類固醇消炎藥物等患者，都可能因內出血造成鐵質不斷流失，一時輕忽而讓缺鐵導致症狀加劇。

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輕微的缺鐵性貧血患者症狀不明顯或是沒有任何症狀，不過隨著病情持續加重，可能會出現以下情況：

- 容易疲倦、體力消耗快

- 臉色與指甲經常顯得蒼白，無紅潤感

- 從坐姿或蹲姿突然變站姿時，容易暈眩

- 頭痛

- 手腳冰冷

- 情緒煩躁不安

- 活動時容易覺得喘



缺鐵性貧血有賴抽血診斷

抽血是診斷缺鐵性貧血的主要方式，一般會優先以血色素（Hb）是否低於標準值判斷有無貧血。正常來說，成人男性血紅素的標準值為13.0~18.0gm/dl，女性為11.0~16.0gm/dl；接著藉由平均紅血球容積（MCV）、儲鐵蛋白（Ferritin）、血清鐵（Serum Iron），可進一步判斷是否為缺鐵性貧血。

其中儲鐵蛋白是診斷的黃金指標，正常數值為20~300ng/mL，若患者的儲鐵蛋白數值未達20，則很可能為缺鐵性貧血。

鐵劑可治療缺鐵性貧血

缺鐵性貧血的治療方式並不複雜，大多可經由口服鐵劑來改善，但若患者曾接受胃切除手術或有吸收不良的問題，則需改由靜脈注射補充。針對貧血重症者，醫師會先替患者輸血減緩症狀，再進行後續治療。

需要注意的是，鐵劑可能會引起腸胃不適，這時醫師可能會建議採漸進式治療，先服用少量鐵劑，再自飲食中攝取大量富含鐵質的食物為輔助，待身體適應後，再慢慢增加鐵劑的劑量。

然而，長期服用過多鐵劑可能造成腸黏膜出血、血氧過少、代謝性中毒、腎功能衰竭等作用，因此鐵劑也不應自行亂補充，應依個人體質經診斷後，再遵照醫囑使用。

從天然食物補充鐵質

台灣小港醫院婦產科主治醫師劉奕吟醫師建議，除了補充鐵劑外，建議缺鐵性貧血患者多吃各種肉類，諸如紅肉類、豬肉、雞肉、海鮮皆含有豐富鐵質；若為素食者，則需增加攝取富含鐵的植物性食物，例如深綠色蔬菜（菠菜、椰菜花等）、葡萄、櫻桃、果乾及紅豆等，並補充含有維他命C的食物，例如木瓜、橙、橘子、奇異果等，促進鐵質吸收。

若以上方式還是未能改善缺鐵性貧血的狀況，建議應仔細觀察是否為疾病導致的內出血，儘早找出病因，才能有效根除貧血症狀。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：臉發白、頭發暈、走路會喘？免驚啦！可能是缺鐵性貧血症狀】

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