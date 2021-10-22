粉紅十月｜乳癌續成本港女士最常見癌症 四穴位三類蔬菜入手預防

乳癌為本港女性中最常見的癌症，同時亦為第三號的女性癌症殺手。適逢踏入「粉紅十月」，註冊中醫師李騫賢近日受訪時指出女士可分別從按摩穴位及湯水茶飲入手，再配合均衡飲食及定時運動的生活習慣，全方位預防女士的頭號癌症––乳癌。

健康的生活習慣可有助預防乳癌。（Getty Images）

情緒抑鬱不暢為病因之一

據香港癌症資料統計中心最新數據顯示，乳腺癌為本港女性中最常見的癌症，2019年有4,761宗發病個案，發病個案患者的年齡中位數為58歲。乳腺癌同時亦為第三號的女性癌症殺手，僅次於肺癌及大腸癌，2019年的死亡個案為852宗。

據李騫賢醫師介紹，乳癌在中醫則稱為「乳岩」，「岩」是指病變形態如岩, 又指病變的質地堅硬，正相當於西醫的乳腺癌，且好發於中老年女性，大部份均發生在女性身上。

對於乳癌的成因，李騫賢醫師表示中醫認為其發病原因與情緒抑鬱不暢、常食肥膩煎炸導致濕熱蘊結脾胃、絕經前後氣血不和、不慎感受邪毒、肝鬱失疏泄等原因有關，上述因素可導致氣鬱痰結血瘀，並凝聚於乳房而發。

▼從中醫角度而言，乳癌原來同情緒、飲食習慣有關：（按圖了解👇👇👇）

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預防乳癌四大穴位

因此，中醫認為要治療及預防乳腺癌應以疏肝理氣作為首要原則，維持乳房氣血暢通有助預防乳腺癌，當中按摩以下穴位則可收疏肝解鬱理氣之效，從而達到預防乳腺癌的目的：

肝俞穴



位於背部第9胸椎棘突下，督脈旁約1.5寸處

內關穴



前臂手掌側，腕橫紋下3隻手指橫放的距離

三陰交穴



小腿內側、踝關節內側上方約3吋（約為手指四指寬）處

期門穴



位於胸下第六條肋骨間處

按穴方法：



．以拇指、中指指腹選定穴位

．依次用按、揉、壓等手法按摩穴位，力度由輕到重

．每天按壓每個穴位2至3分鐘

．或按壓穴位至局部酸麻脹感即可

．自覺情緒低落亦可多按，時間不拘

▼同場加映，乳癌症狀（按圖👇👇👇）

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▼同場加映，其他增患乳癌風險的因素（按圖👇👇👇）

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三大類蔬菜宜多吃

除穴位外，李騫賢醫師亦建議可從生活習慣入手去預防乳癌，當中包括定時運動。她引述牛津大學一項研究發現，中年婦女經常進行強度較大的有氧運動，有助預防乳腺癌，如果每周進行3小時劇烈運或者每日進行30分鐘強度較大的極速單車或健身操等運動，乳腺癌危險即可降低20%。

此外，避免肥胖也能有效預防癌症，李騫賢醫師表示，脂肪細胞會增加雌激素水平, 進而增加癌症機率，故此日常應保持均衡的飲食習慣，避免煎炸、肥膩、燒烤、加工製品等食物，建議每天脂肪的攝取量佔總熱量約20%至30%。

在飲食習慣方面，李騫賢醫師則建議女士平常可多吃以下含有抗癌營養素的食物，並最好以生吃、川燙或蒸煮方式烹調：

海藻類：海帶、紫菜、螺旋藻等



十字花科蔬菜：椰菜、西蘭花、椰菜花、羽衣甘藍、白菜等



青蔥科：洋蔥、蒜、韭、青蔥等



同時，女士亦應盡量從飲食中攝取優質蛋白質，例如多吃豆腐、味噌等大豆製品，每周至少吃三次深海魚，如鱈魚、三文魚、吞拿魚、沙甸魚等，這些食物都對預防乳腺癌有幫助。

▼同場加映，謹記自我檢查乳房3個原則：（按圖👇👇👇）

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茶飲湯水防乳癌

李騫賢醫師另外亦特別推薦了以下兩款茶飲湯水，有助預防乳腺癌：

▼兩款預防乳癌茶飲湯水（按圖了解👇👇👇）

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疏肝薄荷綠茶：



材料：

薄荷葉適量、1,000毫升熱綠茶

作法：

．把適量的薄荷葉放入1,000毫升熱綠茶沖泡代水喝

．每日至少3杯，每杯約300毫升，每日均可飲用

功效：

．薄荷入肝經, 能疏肝行氣

．綠茶含抗癌的抗氧化物及多酚類，會降低身體被自由基的傷害，合之有助疏肝抗癌

注意事項：

．本茶飲性質微寒，若脾胃虛弱、腹瀉便溏者則不建議飲用。

黃耆紅棗湯：



材料：

黃耆30克、紅棗30克、水1,000毫升

作法：

．藥材洗淨後，在湯鍋加1升水煮滾，放入藥材，以小火煎煮約1小時約煮至600毫升即可

．每天2次，分早晚溫服，每次約300ml，連同紅棗肉一起吃更佳， 15天為1個療程。

功效：

．黃耆補氣升陽，益衛固表，有增強免疫力、抗癌、抗衰老、降壓等作用

．紅棗補益脾胃，養血安神，是古人的綜合維他命，含多種蛋白質、維生素、礦物質、有機酸等

．此湯可補氣血，提升免疫力，調養體質、防癌及提升人體免疫力。

注意事項：

．本茶飲性質偏溫補虛，若體質燥熱者建議加入玉竹、百合一起煎煮，滋陰預防上火

．當有燥熱表現、患熱性病或外感病者，例如感冒發燒、喉嚨痛，及女性生理期皆不建議飲用